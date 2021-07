Giorgio Chiellini ja Leonardo Bonucci yrittävät kesyttää Harry Kanen sunnuntain finaalissa.

Englantilaishyökkääjä Harry Kane yrittää onnistua siinä, missä Gary Lineker, Alan Shearer, Wayne Rooney ja monet muut englantilaiset maalirohmut eivät onnistuneet.

Kane on 90 minuutin päässä arvoturnauksen voitosta, mutta Lontoon Wembleyllä sunnuntaina pelattavan EM-loppuottelun vastustaja Italia ei päästä hyökkääjää helpolla.

"Englanti ei ole vain hän. Heillä on poikkeuksellisia pelaajia laidoillaan”, Italian luottotoppari Giorgio Chiellini viittasi uutistoimisto AFP:n haastattelussa esimerkiksi Raheem Sterlingiin.

Sterling oli alkulohkossa Englannin ainoa maalintekijä. Väkevä puolustus- ja maalivahtipeli tarjosivat mahdollisuuden siihen, että kaksi täysosumaa riittivät kahteen voittoon.

Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Sterling teki johtomaalin, mutta sitten Kane astui esiin. Hän viimeisteli 2–0-voiton Saksasta, teki kaksi maalia 4–0-puolivälierävoitossa Ukrainan verkkoon ja ratkaisi 2–1-välierävoiton Tanskasta.

Englanti on pelannut arvokilpailujen loppuottelussa viimeksi 1966, jolloin se voitti maailmanmestaruuden. Euroopan mestaruutta maalla ei ole.

"Se on uskomaton saavutus, jota olemme odottaneet niin kauan. Tämä on tilaisuus tarttua siihen molemmilla käsillä. Tämä on urani suurin ottelu, ja kaikkien meidän suurin ottelu”, Kane kuvaili Sky Sportsille.

Chiellinin mukaan Englannin osaaminen ei rajoitu laadukkaaseen alakertaan tai maaliahneisiin Kaneen ja Sterlingiin.

"Pelkästään heidän vaihtopenkkinsä voisi voittaa Euroopan mestaruuden, Chiellini sanoi ja luetteli perään Englannin vaihtopelaajia.

"Siitä tulee hieno ottelu, koska myös meillä on todella laadukas joukkue.”

Myös topparikaveri Leonardo Bonucci tietää vastustajan vaarallisuuden.

"Kane? Emme ole löytäneet häntä nyt, vaan olemme jo vuosien ajan kiinnittäneet huomiota siihen, millaisia hyviä juttuja hän on tehnyt Tottenhamissa.”

"Tiedämme, millaisia vaikeuksia vastustaja voi aiheuttaa meille, ja meidän täytyy olla varovaisia heidän nopeutensa kanssa. Nuoriso vastaan vanhat miehet”, Bonucci sanoi hymy huulillaan.

Entä jos 90 minuuttia ei riitä? Englanti kärsi vuosikymmeniä rangaistuspotkukilpailujen kammosta ja oli muutenkin ratkaisuhetkillä pehmenevän joukkueen maineessa, mutta päävalmentaja Gareth Southgaten aikana asia on muuttunut.

Nuorekas joukkue säväytti vuoden 2018 MM-kilpailuissa ja eteni välieriin. Matkan varrella Englanti pudotti Kolumbian rangaistuspotkukilpailussa.

Meneillään olevissa EM-kilpailuissa Englanti poisti Saksa-kammonsa ja voitti välierässä jatkoajan jälkeen Tanskan, vaikka Kane upotti ratkaisunsa vasta epäonnistuneen pilkkunsa paluupallosta.

Vuonna 2012 Chiellini ja Bonucci olivat mukana, kun Italia upotti Englannin EM-puolivälierän rangaistuspotkukilpailussa. Konkarikaksikon mielessä on myös vuoden 2016 EM-puolivälierä, jossa Saksa nujersi Italian 11 metrin hermopelissä.

Italia on voittanut neljä maailmanmestaruutta, mutta maan ainoasta EM-tittelistä on 53 vuotta. Englannin ainoasta arvokilpailumestaruudesta on 55 vuotta. Jos Kane pääsee nostamaan pokaalin, rinnastetaan hänet edelliseen mestarikapteeniin Bobby Mooreen.

"Aina kun nimesi mainitaan samassa yhteydessä tuon tason pelaajien kanssa, antaa se vain lisää motivaatiota ja itseluottamusta”, Kane kuittasi.

