Grand slam -turnauksen voitto oli Bartylle uran toinen.

Australialainen Asleigh Barty on voittanut Wimbledonin tennisturnauksessa naisten kaksinpelin. Turnauksen finaalissa Barty voitti Tšekin Karolína Plíškován 6–3, 6–7 (4–7), 6–3.

Maailmanlistan ykkösenä olevalle Bartylle grand slam -turnauksen voitto oli uran toinen ja Wimbledonin voitto uran ensimmäinen. Aiemmin Barty on voittanut Ranskan avoimet vuonna 2019.

Maailmanlistan ykköspaikalla Barty on pysynyt jo pitkään, sillä hän nousi kärkipaikalle ennen koronaviruspandemian alkamista. Koronaviruksen takia maailmanlistan järjestelmää on muutettu siten, että turnauksia on saanut ottaa mukaan tavallista pidemmältä ajalta.

Vuonna 2020 Barty päätti pysyä pandemia-ajan Australiassa. Hän osallistui vain Australian avoimiin, jotka pidettiin jo tammikuussa. Muutosten vuoksi kärkipaikka säilyi, vaikka grand slam -turnauksia ei kertynyt.

Tänä vuonna Australian avoimissa Barty saavutti puolivälieräpaikan. Ranskan turnaus päättyi jo toisella kierroksella, mutta Wimbledonista tuli jättipotti.

Wimbledonin finaalin alussa Barty otti komennon. Hän mursi Plíškován syötön ja piti kaksi ensimmäistä omaansa. Peli oli kuudessa minuutissa 3–0. Barty ei hävinnyt yhtään pistettä finaalin kolmessa ensimmäisessä pelissä.

Myös toinen Pliskovan syöttövuoro päättyi Bartyn voittoon, kun Plíšková päätti vuoronsa kaksoisvirheeseen. Tilanne muuttui jo Bartyn 4–0-johdoksi.

Tämän jälkeen avauserä kulki syötönmurtojen merkeissä. Ensin Plíšková pääsi murtamaan Bartyn syötön ja kaventamaan 1–4:ään, mutta Barty mursi heti perään ja pääsi syöttämään erävoitosta tilanteessa 5–1. Plíšková onnistui kuitenkin toistamiseen syötönmurrossa.

Plíšková pystyi pitämään perään ensimmäisen kerran oman syöttönsä ja kavensi 3–5:een. Kolmanteen peräkkäiseen syötönmurtoon Plíšková ei enää pystynyt, joten Barty vei avauserän 6–3.

Toisessa erässä molemmat onnistuivat kertaalleen syötönmurrossa 3–3-tilanteeseen mennessä. Tilanteessa 5–5 Barty onnistui murtamaan Plíškován syötön, mutta tšekkiläinen onnistui heti perään murrossa. Toinen erä ratkaistiin katkaisupelissä, jonka Plíšková voitti 7–4.

Kolmannessa erässä Barty karkasi 3–0-johtoon syötönmurron turvin. Kun Plíšková ei pystynyt murtamaan Bartyn syöttöä, riitti yksi murto 6–3-voittoon.