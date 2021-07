Hietaranta pelaa sunnuntaina finaalissa belgialaisen parinsa Sofia Costoulasin kanssa.

Wimbledonin tennisturnauksen finaaleissa nähdään tänä vuonna suomalaisedustaja. Laura Hietaranta voitti belgialaisen parinsa Sofia Costoulasin kanssa nelinpeli­välierän ja kaksikko eteni täten sunnuntain loppu­otteluun.

Välierässä Hietaranta, 17, ja Costoulas, 16, voittivat tšekkiläisen Linda Fruhvirtovan ja venäläisen Polina Kudermetovan super tiebreakin jälkeen. Ensimmäisen erän Hietaranta ja Costoulas hävisivät 2–6, mutta toisessa he pystyivät voittoon samoin lukemin. Katkaisupelissä Hietaranta ja Costoulas olivat parempia lukemin 10–8.

”Mieletöntä henkistä venymistä tytöiltä kovimmissa paikoissa, juuri silloin kun panokset olivat pöydässä. Tätä hetkeä pitää nauttia hetki, mutta katseet siirtää jo kohti huomista. Tytöillä on kova usko ja itseluottamus tällä hetkellä – jatketaan tätä matkaa vielä hetki ja muistetaan katsella maisemia”, valmentaja Erik Hakkarainen sanoi Tennisliiton sivuilla.

Loppuottelussa Hietarantaa ja Costoulasia vastaan asettuvat turnauksessa ykkösiksi sijoitetut valkovenäläinen Kristina Dmitruk ja venäläinen Diana Shnaider.

Hietarannalla on loppuottelussa mahdollisuus nousta harvalukuiseen suomalaisjoukkoon. Suomalaisista tenniksen pelaajista grand slam -tasolla on voittanut aikuisissa Henri Kontinen nelinpelissä, ja junioreissa voittajia on neljä.

Juniorivoittajista Kontinen (2008), Harri Heliövaara (2007 ) ja Otto Virtanen (2018) ovat voittaneet nelinpelissä. Jarkko Niemisen (1999) ja Birgitta Lindströmin (1966) voitot ovat kaksinpelistä.