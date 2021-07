Berrettini vei avauserän ja kamppaili kunnialla loppuun asti.

Serbian Novak Djokovic on ominut Wimbledonin tennisturnauksen itselleen. Djokovic heittäytyi selälleen kentän pintaan, kun Matteo Berrettinin rystylyönti oli hetkeä aikaisemmin painunut verkkoon.

Djokovic voitti Lontoon nurmella jo kolmannen kerran peräkkäin ja kasvatti mestaruuksien määrän kuuteen. Hän kukisti Italian yllätyshaastajan Berrettinin 6–7, 6–4, 6–4, 6–3.

Mestaruus grand slam -turnauksessa oli Djokovicille uransa 20. Hän jakaa nyt kärkipaikan Rafael Nadalin ja Roger Federerin kanssa.

Kauden päättävä US Open voi muuttaa kärjen järjestyksen, mutta New Yorkissa on pelissä vielä enemmän: Djokovicin mahdollinen aito grand slam eli neljän arvoturnauksen voittaminen samana vuonna.

Sarja käynnistyi Australiassa, sai jatkoa Ranskan massakentillä kesäkuussa ja Wimbledon antoi kolmannen kiinnityksen.

Berrettini näytti ensimmäisessä erässä, että hänet täytyy ottaa vakavasti. Hän oli jo 2-5-tappiolla ja Djokovic pääsi eräpalloon käsiksi seuraavassa Berrettinin syöttövuorossa, mutta niin vain italialainen kiikutti erän katkaisupeliin ja hoiteli sen siellä kylmähermoisilla syötöillään sekä kämmenlyönneillään.

Kolmannessa ja neljännessä erässä Djokovic ratkaisi pisteitä silloin, kun täytyi. Esiin kuoriutui tuttu pelaaja, joka on hallinnut näitä kenttiä pitkään.

Neljännessä erässä Berrettini hukkui mahtavaan kämmenlyöntiinsä, vaikka juuri sillä aseella hän pääsi näinkin pitkälle. Kämmeneltä tulivat pisteet, mutta myös virheet.

Berrettini teki joka tapauksessa loppuottelusta arvoisensa. Hän oli suuri altavastaaja, mutta ahdisti Djokovicia niin paljon kuin mahdollista.