Bukayo Saka nähdään maanantaina monessa etusivun kuvassa.

Englannin valmentaja Gareth Southgate lohdutti rangaistuspotkussaan epäonnistunutta Bukayo Sakaa finaalin jälkeen. Samassa tilanteessa otettu kuva päätyi ainakin Metron ja The Daily Telegraphin maanantain etusivun kuvaksi.

Sydäntä särkevä tappio. Kipua, tuskaa ja vuosikymmenten mittaiseksi venyneen kirouksen jatkumista.

Englannin tappio jalkapallon EM-kisojen loppuottelussa Italialle sai brittimedian rypemään synkkyydessä. Reaktiot olivat tuoreeltaan varsin maltillisia.

”Englannin toiveet 55-vuotisen odotuksen päättymisestä ja merkittävän pokaalin voittamisesta murskautuivat sydäntä särkevästi”, Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoitti.

Englannin maalivahti Jordan Pickford torjui sekä Andrea Belottin että Jorginhon rangaistuspotkut, mutta se ei riittänyt. Marcus Rashfordin, Jadon Sanchon ja Bukayo Sakan epäonnistumiset käänsivät ottelun Italialle.

”Italia murskasi Englannin unelmat rangaistuspotkukilpailussa”, The Guardian otsikoi verkkosivuillaan.

Myös tavallista räväkämmät julkaisut, kuten The Sun, lähestyivät kansallista tragediaa ymmärtäväisinä.

”Tappio rangaistuspotkuilla Italialle on tuskaista, mutta leijonat tekivät meistä ylpeitä”, lehti otsikoi verkkosivuillaan maajoukkueen lempinimeen The Three Lions viitaten.

Ilmaisjakelulehti Metro julkaisi ensimmäisten joukossa maanantain lehtensä etusivun.

”Leijonat tekivät meidät ylpeiksi”, Metro otsikoi ja oli valinnut etusivulleen kuvan, jossa valmentaja Gareth Southgate lohduttaa pilkulta epäonnistunutta Bukayo Sakaa.

”Tämä satuttaa”, otsikoi puolestaan The Telegraph maanantain lehden urheiluosiossaan ja lisäsi odotuksen jatkuvan tuskaisan tappion jälkeen.

Myös The Telegraph valitsi kuvakseen Bukayo Sakan, joka valmistautuu kuvassa ottelun viimeiseen laukaukseen.

Englantilaisten ylpeys maajoukkueestaan nousee esiin myös The Northern Echon etusivulla. Koillisenglantilainen lehti kuvaili joukkuetta upeaksi ja sankarilliseksi.

The Daily Telegraph julisti etusivullaan äärimmäistä tuskaa ja sydäntä särkevää rankkarikisatappiota. Kuvassa esiintyi urheiluosion tapaan Bukayo Saka.

Sydäntä särkevä oli myös Daily Mirrorin otsikkovalinta etusivullaan. ”Voi ei, ei taas”, otsikoi Mirror urheiluosiossaan.

The Times näki rangaistuspotkujen kirouksen olleen Englannin unelmien esteenä.