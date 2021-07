”Tämä on tärkeä voitto koko kansalle ja kaikille faneille”, sanoi Italian päävalmentaja Roberto Mancini.

Britanniassa kuninkaalliset ja poliitikot ovat ottaneet osaa kansan vaikerointiin karvaan jalkapallon EM-tappion jälkimainingeissa.

Italian jalkapallovoittoa on kommentoinut muun muassa Englannin jalkapalloliiton puheenjohtaja prinssi William, joka oli katsomossa seitsemänvuotiaan poikansa prinssi Georgen kanssa.

William kuvaili Twitterissä rangaistuspotkukilpailussa tullutta häviötä sydäntäsärkeväksi ja onnitteli Italian maajoukkuetta.

”Olette päässeet kaikki niin pitkälle, mutta valitettavasti päivämme ei koittanut tällä erää. Voitte kaikki pitää päänne pystyssä ja olla ylpeitä itsestänne”, William viestitti Englannin joukkueelle.

Niin ikään Wembleyssä ottelua seurannut Britannian pääministeri Boris Johnson puolestaan arvioi omassa tviitissään brittijoukkueen pelanneen sankarimaisesti.

Entinen pääministeri Theresa May arvioi Twitterissä joukkueen kohottaneen henkeä toistuvien koronavirussulkujen ja -rajoitusten jäljiltä. Lisäksi hän ylisti muun muassa joukkueen taituruutta ja omistautumista maalleen.

Brittilehti Guardianin otsikossa arvioitiin Englannin voiton olleen ”niin lähellä”. Times puolestaan linjasi rangaistuspotkujen evänneen Englannin unelman. Daily Telegraph arvioi tappion tekevän kipeää.

Muotoilujen synkeydestä huolimatta brittilehdiltä riitti poliitikoiden ja kuninkaallisten tavoin ylistäviä sanoja Englannin joukkueelle.

Italia palasi jalkapallon miesten Euroopan mestariksi 53 vuoden tauon jälkeen. Se kukisti Lontoossa pelatussa EM-loppuottelussa isäntämaa Englannin rangaistuspotkukilpailun jälkeen 3–2.

Ratkaisu tuli, kun Englannin viides laukoja Bukayo Saka epäonnistui vuorollaan Italian maalivahti Gianluigi Donnarumman onnistuessa torjunnassaan.

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate kehotti pelin jälkeen joukkuetta hyödyntämään Italia-tappiosta tulleen kärsimyksen polttoaineena tulevalle menestykselle.

Italiassa jalkapallofanit lähtivät kaduille juhlimaan maansa Euroopan mestaruutta. Maan pääkaupungin Rooman keskustassa raikasi ilotulitteista syntyneen savupilven keskellä sumutorvien ja autojen äänitorvien konsertti.

Italian kapteeni Giorgio Chiellini kuvaili voiton jälkeistä tunnetta uskomattomaksi. Hänen mukaansa aina toukokuun lopulta lähtien ilmassa on ollut merkkejä jostain taianomaisesta.

Maajoukkueen päävalmentaja Roberto Mancini antoi italialaislehti Gazzetta dello Sportin mukaan voiton jälkeen ensimmäisen haastattelunsa Italian yleisradioyhtiö Raille.

”Tämä on tärkeä voitto koko kansalle ja kaikille faneille. Me olemme onnellisia. Toivon, että he juhlivat”, hän viestitti italialaisille jalkapallofaneille.

Mancinin joukkue palaa Roomaan juhlimaan voittoaan, vaikka italialaispelaajat vaikuttivat alkujaan olleen täysin valmistautumattomia siihen, mitä heitä Lontoossa odotti.

Englannin haukkuvat tukijoukot tarjosivat vierasjoukkueelle vihamielisen ilmapiirin. Wembleyn solvauksista sakea ilma ja Englannin päävalmentajan tekemät taktiset valinnat vaikuttivat yllättäneen italialaiset.

Italia on voittanut neljä maailmanmestaruutta, mutta otti vasta toisen EM-kisavoittonsa. Edellinen Euroopan mestaruus oli vuodelta 1968.

”Se on meidän! Jalkapallo tuli kotiin”, kirjoitti italialaislehti Corriere dello Sport.

Lehti kirjoitti myös sosiaalisessa mediassa kiertävästä Italian presidentin Sergio Mattarellan kuvasta, jossa presidentti kannustaa Italian maajoukkuetta.

Corriere dello Sportin julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka italialaiset juhlivat voiton jälkeen kadulla punaisten hätäsoihtujen kajossa. Osa ihmisistä ilakoi kadulla ilman paitoja ja monet heiluttavat Italian punavalkovihreitä lippuja.

Fanit olivat tulvineet loppuvihellyksen jälkeen fanialueilta lippuihin kääriytyneinä ja kerääntyneet Venezian aukiolle yhdistyneen Italian ensimmäisen kuninkaan Viktor Emanuel II:n muistomerkin juurelle.

Italialaislehti Corriere della Sera kirjoitti sunnuntaina: ”Sodan jälkeisen Italian suurimman tragedian jälkeen, italialaiset hymyilevät jälleen.” EM-kuninkuus palaa Italiaan kolme vuotta sen jälkeen, kun Italian jalkapallomaajoukkue jäi MM-kisojen ulkopuolelle ensimmäistä kertaa 60 vuoteen.

”Emme voi voittaa kaikkea”, Piero-niminen fani kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Teknisesti suuret kokoontumiset on kielletty, mutta vaikea oli estää nuoria ja vanhoja kohtaamasta sen jälkeen, kun kuukausien koronasulut ovat rajoittaneet rajulla otteella ihmisten sosiaalista elämää. Poliisi tarkkaili kuitenkin juhlintaa.

Fanijoukoissa ei juuri näkynyt kasvomaskeja. Niiden käyttöä ei ole vaadittu ulkotiloissa enää kesäkuun lopun jälkeen. Alkujaan oli ollut myös keskusteluja mahdollisen jättimäisen kisanäytön asentamisesta, mutta delta-muunnoksen aiheuttaman tartuntapiikin pelossa ideaa ei toteutettu.

Italialaiset toivoivat viikonlopulta Englannista kaksoisvoittoa, mutta serbialainen tennistähti Novak Djokovic päihitti italialaisen Matteo Berrettinin Wimbledonissa. Djokovic otti samalla kuudennen Wimbledon-voittonsa ja kaikkiaan 20. Grand Slam -voittonsa.

Wimbledon-tappiosta huolimatta Italialla on ollut ainakin Euroopan tasolla menestyksekäs vuosi, sillä jalkapallomestaruuden lisäksi Italia vei myös Euroviisuvoiton. Italialainen Måneskin-yhtye voitti toukokuussa viisufiinalin kappaleellaan Zitti E Buoni.

Tuoreet menestystarinat ovat tuoneet tarvittua hengähdystaukoa koronapandemian kovasti kurittamaan Välimeren valtioon. Italia oli ensimmäinen koronaviruksesta kovasti kärsinyt Euroopan maa. Pandemian aikana maassa on kirjattu yli 128 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

51-vuotias Pierluigi de Amicis arvioi jalkapallomestaruuden olevan ”pelastus puolentoista vuoden pandemian, kärsimyksen ja kuoleman jälkeen”.

”Toivottavasti deltamuunnos ei pilaa kaikkea”, hän lisää.