The National piti jo ennen loppu­ottelua Italian valmentajaa Roberto Mancinia viimeisenä toivonaan ja muistutti, kuinka Skotlanti ”voitti” Englannin 0–0.

Italian maalivahdin Gianluigi Donnarumman torjunnan jälkeen alkaneet EM-kultajuhlat näkyivät Skotlannin itsenäisyyttä kannattavan The National -sanomalehden etusivun kuvavalinnassa.

Skotlannin itsenäisyyttä kannattava The National juhlisti Italian voittamaa jalkapallon Euroopan mestaruutta komeasti etusivullaan.

It’s coming Rome, lehti iloitsi otsikossaan.

Lehti käyttää Italian valmentaja Roberto Mancinista nimeä Roberto the Bruce. Nimi on suora viittaus Skotlantia 1300-luvulla hallinneeseen kuninkaaseen ja kansallis­sankariin Robert the Bruceen eli Robert ensimmäiseen.

Skotlanti on Englannin tavoin osa Britanniaa. Siinä missä muiden brittilehtien otsikot huokuivat finaali­tappion aiheuttaman tuskan pettymyksen jälkeen ylpeyttä joukkueesta, hehkutti The National avoimesti Italian mestaruutta.

Etusivunsa pääkuvaksi lehti oli valinnut otoksen, jossa maalivahti Gianluigi Donnarumman torjunta käynnisti Italian mestaruusjuhlat.

The National erottui britannialaisten sanoma­lehtien joukosta jo finaalin alla, kun se omisti lauantain numeron etusivunsa italialais­valmentaja Mancinille.

Skottilehden etusivu oli tuolloin italialainen lehden logosta alkaen O-kirjaimen sisään upotetun Italian lipun ansiosta.

”Pelasta meidät, Roberto. Olet viimeinen toivomme”, The National toivoi otsikossaan.

Lehti lisäsi pääotsikkonsa alle maininnan siitä, ettei kukaan kestäisi seuraavaa 55 vuotta, kun Englannin kannattajat paukuttaisivat henkseleitään EM-kullalla.

Vuosimäärällä lehti viittasi Englannin toistaiseksi ainoaan merkittävään saavutukseen eli vuoden 1966 jalkapallon maailman­mestaruuteen.

The National kirjoitti finaalia pohjustavan etusivun jakamisen yhteydessä myös näkemyksensä siitä, miten Englannin ja Skotlannin välisessä alkulohko-ottelussa kävi.

”Skotlanti löi Englannin 0–0 Wembleyllä”, lehti kirjoitti ja kysyi, voiko Italia viimeistellä työn finaalissa.