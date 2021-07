Unelman murskaantuminen uran parhaan hallikauden jälkeen oli Nezirille pettymyksenä niin ankara, että sitä oli vaikea pukea sanoiksi.

Aitajuoksija Nooralotta Nezirin kilpailukausi on ohi.

Tokion olympialaisiin valittu Neziri loukkasi harjoituksissa vasemman jalan takareitensä, johon tuli viime viikolla lihasrevähtymä.

Vamma sattui kesken aitajuoksutreenin. Magneettikuvan perusteella revähdys on pieni, mutta reisi ei kestä juoksemista.

”Kokeilin lauantaina, että miltä jalka tuntuu, mutta se nappasi heti uudestaan kiinni. Ei kannata ottaa riskiä, että yritän kilpailla. Se voisi johtaa isoon revähdykseen”, Neziri sanoo.

Toisiin olympialaisiin valmistautuva Neziri oli juuri toipunut kevään selkävaivoistaan.

”Minusta ei myöskään ole järkevää koettaa lähteä Tokioon juoksemaan alkuerää, kun ei ole siinä kunnossa, että pystyisi tavoittelemaan finaalipaikkaa, joka on koko ajan ollut minun tavoitteeni.”

Huhtikuussa paljastanut rasitusmurtuma alaselässä muutti kevään ja alkukesän harjoittelua. Selkä tuli kilpailukuntoon levolla ja kuntoutuksella.

Kesäkuun lopulla hän juoksi Vaasassa 100 metrin aidat 13,11 sekuntia ja elätteli vielä toiveista kisata Tokiossa.

”Vähän ennen Vaasan kilpailua alkoi näyttää hyvältä. Kilpailustakin jäi tunne, että kunto kohenee ja ollaan menossa Tokioon.”

Nezirille, 28, Tokion olympialaiset on ollut uran kiintopiste jo useita vuosia.

”Muistan, että sanoin haastattelussa jo yhdeksän vuotta sitten, että olympiakisat 2020 on minun päätavoitteeni.”

Unelman murskaantuminen uran parhaan hallikauden jälkeen oli Nezirille pettymyksenä niin ankara, että sitä oli vaikea pukea sanoiksi.

”Tämä on minun urani suurin takaisku varsinkin tuollaisen hallikauden jälkeen. Kaksi päivää sitä itkin, mutta ei auta. Pettymys on nieltävä. Ura jatkuu ja arvokisamitali on edelleen tavoite.”

Hallikaudella Neziri juoksi 60 metrin aitojen Suomen ennätyksen 7,91 ja jäi Torúnissa EM-hallien finaalissa täpärästi mitalista neljänneksi.

Paikan Tokion olympiakisoihin Neziri varmisti rakingsijoituksellaan. Nyt edessä on vähintään kuukausi kuntoutusta ja tutkimukset, jossa selän tilanne selvitetään tarkasti.

”Henkisesti tämä on ollut raskasta. Tein kuitenkin todella kovan työn, että pääsin selkävaivojen jälkeen kilpailukuntoon.”