Helsinki Cup keräsi 46. järjestämiskerrallaan lähes ennätysmäärän ilmoittautuneita joukkueita, vaikka ulkomaalaisia joukkueita on yhä vain kourallinen.

Perinteikäs jalkapallon junioriturnaus Helsinki Cup järjestetään tänä vuonna jo 46. kerran. Tämän kesän turnauksessa palataan monin tavoin ainakin askeleen verran lähemmäksi normaalia.

Loppuottelut palaavat tänä vuonna Olympiastadionille ensimmäistä kertaa mittavan stadionremontin jälkeen. Edellisen kerran juniorit pääsivät pelaamaan Olympiastadionilla kesällä 2015.

”Jo se, että pääsee istumaan samoille vaihtopenkeille kuin mitä Huuhkajat käyttävät, on monelle lapselle unohtumaton elämys”, kertoo Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne turnauksen tiedotteessa.

Kaikkiaan otteluita pelataan 15:llä eri kenttäalueella eri puolella Helsinkiä. Maanantaina alkanut turnaus huipentuu lauantain finaalipäivään.

Koska koronapandemia ei valitettavasti ole vieläkään kadonnut mihinkään, ovat terveysasiat jälleen isossa roolissa kisajärjestelyissä. Avajaiskulkuetta tai kisadiskoa ei tälläkään kertaa järjestetä.

”Keskeisin ohjeistus on, ettei pelialueille saa tulla, jos tuntee olonsa vähänkään kipeäksi”, Kavanne toteaa.

”Kenttäalueilla on lisäksi tarjolla runsaasti käsidesiä ja kioskeissa on tarjolla kasvomaskeja kaikille, jotka niitä haluavat. Paikalle saapuvien kannattajien on noudatettava turvavälejä, joskin striimauksen ansiosta pelejä voi katsoa myös saapumatta paikalle.”

Terveyspuoleen oman lisänsä tuo Helsinkiin turnauksen ajaksi ennustettu sää.

Lämpötilat pyörivät koko viikon ajan hellelukemissa, ja aurinkorasvalle tulee olemaan tarvetta.

”Monesti olemme olleet kenttien laidalla sadetakki päällä ja kumpparit jalassa, mutta nyt aurinko näyttää paistavan lähes koko viikon. Siksi korostuu nesteytyksen merkitys, pelaajien ja taustajoukkojen täytyy muistaa syödä ja juoda hyvin”, Kavanne muistuttaa.

Ulkomaalaiset joukkueet on ollut yksi turnauksen hienouksista, mutta viime vuonna Helsinki Cup jouduttiin pelaamaan vain kotimaisten joukkueiden kesken.

Tänä vuonna tilanne palaa normaalimmaksi, joskin vielä vain hieman. Kansainvälisiä joukkueita on mukana neljä, joista kolme on Virosta ja yksi Ranskasta.

”Torstaina saimme luvat kansainvälisten joukkueiden toivottamiselle tervetulleiksi. Jokaisen kansainvälisen joukkueen jäseneltä vaadittiin todistus negatiivisesta koronatestistä”, Kavanne kertoi.

Kaikkiaan joukkueita on ilmoittautunut tämän vuoden turnaukseen ja sen yli 40 sarjaan 1 371 kappaletta, mikä on Kavanteen mukaan vain kymmenen joukkueen päässä kaikkien aikojen ennätyksestä. Pelaajia on yhteensä noin 20 000 ja otteluita yli 4 000.

Vuoden 2021 Helsinki Cup järjestetään eri puolilla Helsinkiä 12.–17. heinäkuuta.