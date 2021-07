Pika-aituri Nooralotta Neziri olisi voinut kilpailla Tokion olympialaisissa ainakin alkuerissä, mutta uskalsi päättää toisin. Kolmannen keihäänheittäjän olympiapaikka ratkeaa keskiviikkona Joensuussa. Antti Ruuskanen ja Oliver Helander ovat hankalassa välikädessä.

Aitajuoksija Nooralotta Neziri joutui maanantaina tiukan paikan eteen. Hänen piti ilmoittaa, ettei hän kilpaile Tokion olympialaisissa ja että kausi on takareiteen tulleen pienen repeämän takia ohi.

Neziri olisi voinut päättää toisinkin. Hän olisi voinut juosta 100 metrin aitojen alkuerissä Tokiossa jalka puudutettuna, mutta urheilu-uran jatkon kannalta siinä ei olisi ollut järkeä.

Pienistä vammasta voi tulla iso vahinko.

Nezirille ikävä päätös oli hankala. Jopa niin hankala, että hänen oli vaikea pukea sitä sanoiksi.

Hän ei aio kuitenkaan luovuttaa. Tähtäin on jo ensi vuoden kaksissa arvokisoissa, Euroopan mestaruuskisoissa Münchenissä ja MM-kilpailuissa Eugenessa.

Seuraavat kesäolympialaiset ovat vuonna 2024 Pariisissa. Ainakin siihen asti Neziri jatkanee uraansa.

”Niin… oli tää uran vaikein hetki. Se vaan on epäreilua välillä. Vaikka kuinka teet kaikkesi, niin sattumallakin on sijaa. Uskon edelleen vahvasti, että urallani on myös tarkoitus saavuttaa kaikki tavoitteeni”, Neziri sanoo HS:lle.

Nezirin myötä Suomen olympiajoukkueen koko pienenee. Joukkue voi harventua vielä keskiviikon jälkeen, kun selviää, kannattaako olympialaisiin lähettää lainkaan kolmatta keihäänheittäjää Lassi Etelätalon ja Toni Kuuselan seuraksi.

Antti Ruuskanen ja Oliver Helander kisaavat Joensuussa kolmannesta keihäspaikasta, mutta kummankaan lähtökohdat eivät ole helpot.

Ruuskasen heitoissa ei ole samanlaisia tehoja, joilla hän voitti Euroopan mestaruuden vuonna 2014. Ruuskanen on terve, heittotekniikka ei.

Euroopan mestaruuden lisäksi Ruuskanen, 37, on voittanut urallaan olympiahopeaa 2012 ja ja EM-pronssin 2016. Mahdollisesta Tokion olympiapaikasta hän ei ota ylimääräisiä paineita.

"Minulle se on positiivinen asia, jos pääsen kisoihin. Sen eteen painetaan töitä, että Tokiossa heitetään”, Ruuskanen sanoi juhannuksena kauden avauskisansa jälkeen Saarijärvellä, jossa hän heitti vaatimattomasti 77,89.

Viikkoa myöhemmin hän heitti Pihtiputaan keihäskarnevaalilla hämmästyttävästi sentilleen saman tuloksen: 77,89.

Jos Ruuskanen ei heitä keskiviikkona yli 80 metriä Joensuussa, hän joutuu pohtimaan Tokion-matkaansa.

Kokeneen heittäjän on turha lähteä rämpimään olympialaisiin. Olkoonkin, että lajin tasoon nähden mitali olisi otettavissa 85–86 metrin heitolla.

Saksan Johannes Vetter on kauden tilastossa omilla luvuillaan (96,29). Ihmetellä täytyy, kuinka hän pystyy heittämään ysikymppisiä lähes kisassa kuin kisassa.

Helander on heittänyt tällä kaudella kerran (80,82) ja heittokunto on arvoitus. Helander on saanut akillesjännevaivaansa kortisonia. Toinen koronarokotus turvotti kättä.

Suomalaisilla keihäänheittäjillä on muutenkin ollut niin paljon vaivoja, että keihäänheitto pitäisi kieltää lailla. Laji on niin raaka. Ruuskasenkin kroppaa on leikattu kymmenen kertaa.

Yksikään urheilija ei jää heppoisin perustein pois arvokisoista. Vain kovat urheilijat pystyvät tekemään kovia päätöksiä.