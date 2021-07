Lotta Hintsa ja Don Bowie kiipesivät 7 400 metrin korkeudella Broad Peakilla.

Vuorikiipeilijät Lotta Hintsa ja Don Bowie pääsivät jo 7 400 metrin korkeuteen maailman 12. korkeimmalla vuorella Broad Peakilla tiistaina.

Kaksikko lähti puolilta öin kolmosleiristä ajatuksena selvittää, millaiset olosuhteet ovat viimeisellä etapilla 8 051 metrin korkuisen vuoren huipulle.

Sanalla sanoen: lumiset.

”Toiveissa oli, että oltaisiin päästä mahdollisimman korkealle, niin että lumi olisi kompaktia tai jäätynyttä, kun aamulla oli ollut aurinkoista. Aurinko jäädytti pintaa, mutta kovan pinnan alla kymmeniä senttiä pehmeää lunta”, Hintsa kertoo.

Vuoren yläosissa oli myös runsaasti railoja, eikä lumisiltojen kestävyyteen voinut luottaa.

Niinpä otsalamppujen valossa kiivenneet Hintsa ja Bowie palasivat kolmosleiriin, nukkuivat muutaman tunnin ja laskeutuivat sitten perusleiriin keräämään voimia.

Huipulle pyrkimisen aika lähestyy.

Perusleiristä Broad Peakin huipulle on matkaa reilut 3000 nousumetriä.

Hintsa ja Bowie ovat kiipeämisen aikana kiinnittäneet runsaasti köysiä, joista heidän jälkeensä vuorelle tulleet ovatkin olleet täysin riippuvaisia. Enää Hintsa ja Bowie eivät köysiä kiinnitä.

”Tästä on ollut paljon puhetta leirissä. Kaikki muut sanovat, että ’emme voi mennä ylemmäs, koska ei ole köysiä’. Porukka ei kiipeä, jos köysiä ei ole fiksattu.”

”Ihmiset tulevat näin myöhään siksi, että haluavat tippua keskelle valmista infrastruktuuria ja vetää itsensä köysiä pitkin ylös.”

Hintsa sanoo, että omasta näkökulmastaan köydet ovat helpottamassa alastuloa, kun leirien välillä liikutaan akklimatisoitumista ja tavaran viemistä varten paljon.

Hän alleviivaa, että köysien kiinnittäminen itse tarkoittaa sitä, että kiipeäminen onnistuu myös ilman köysiä.

”Jokainen kohta on kiivetty itse, kun on fiksattu. Pystyisimme tekemään ilman yhtään fiksattua köyttä.”

Vuorikiipeilyssä harva tekee eroa sen mukaan, onko vuorelle kiivetty ilman muiden kiinnittämiä köysiä vai juuri niiden avulla.

Nykypäivänä kukaan ei tee eroa vuoren kiipeämisen ja ”kiipeämisen” välillä.

”Kahden vuoden päästä, kun sanotaan, että kiivettiin Broad Peak vuonna 2021, niin joku vastaa ’aijaa niin kaverinikin’.”

Hintsa sanoo, ettei halua vähätellä muiden saavutuksia.

”Yleisestihän urheilulajeissa on ammattilaiskisat ja harrastelijakisat. Täällä kuitenkin kaikki on samalla vuorella ja kaikkien ’ranking’ huiputuksen jälkeen on sama.”

Muiden kiipeilijöiden tekemisestä huolehtiminen on kuitenkin vain sivujuonne Hintsa ja Bowien kiipeämisessä.

Uusi murhe tuli vastaan kelien lämpenemisen myötä, kun kaksikko laskeutui perusleiriin.

”En ymmärrä, että porukka lähtee kiipeämään, kun aurinko osuu jo rinteeseen. Uutena tappajana ovat kivivyöryt. Nyt, kun kelit ovat vähän lämmenneet, niin kivivyöryjä on ihan hirveästi.”

”Tuntui, että kohta tulee selkään sellainen järkäle, että lähtee henki. Ihmiset kiipeävät täällä tajuamatta mahdollisia seurauksia.”