Toinen olympiakävijä Ursula Wikström palasi ammattiinsa kolme kuukautta synnytyksen jälkeen. Kummankin pelaajan puolisot ovat ajoittain caddien roolissa kiertueella töissä, jolloin tukijoukkoja tarvitaan.

Noora Komulainen (oik.) on kysellyt Ursula Wikströmiltä (vas.) vinkkejä kiertue- ja perhe-elämän yhdistämisestä.

Golfammattilainen Noora Komulainen palaa Turussa äitiyslomalta työmaalleen, naisten Euroopan-kiertueelle. Komulainen synnytti Elli-tyttären toukokuun alussa ja on kaiken aikaa tiennyt, että jatkaa uraansa golfin parissa.

”Lapsi syntyi puoli tuntia ennen äitienpäivää. Se oli aika kiva äitienpäivälahja”, Komulainen kertoi kesäkuussa kiertueen tiedotustilaisuudessa Turussa ja lykki vaunuissa nukkunutta tytärtään.

Aura Golfin kentällä Ruissalossa torstaista lauantaihin pelattava kisa on Komulaiselle paineeton kokeilu ilman pelillisiä tavoitteita. Syksyllä hänen tarkoituksenaan on pelata kaksi kilpailua. Ensi vuonna hän aikoo palata kiertueelle täysimittaisesti.

”Koronan takia nyt oli hyvä paikka yrittää saada lapsi, ja se onnistui”, Komulainen viittasi pandemian aiheuttamiin muutoksiin kilpailukalenterissa.

Hän pelasi viime vuonna kiertueella 19. raskausviikolle asti. Vointi pysyi hyvänä, mutta neljä peräkkäistä kisaa loppukaudesta väsyttivät.

”Toinen puolisko raskaudesta oli kipujen takia haastavampi, enkä pystynyt kunnolla kävelemään. Pystyin kuitenkin hiihtämään ja tekemään voimaharjoittelua”, Komulainen kertoi.

Alkukesästä hän aloitti golfin lyöntiharjoittelun ja hämmästyi, miten hyvin lyöntimitat olivat pysyneet ennallaan.

”Keskivartalo on vielä vähän hakusessa, ja tuntuu, ettei siellä ole ketään kotona”, Komulainen naurahti mutta arveli käyttävänsä energian järkevämmin kuin ennen.

Komulainen, 30, on kysellyt vinkkejä Ursula Wikströmiltä. Kaksikko edusti yhdessä Suomea Rion olympialaisissa vuonna 2016 ja on kiertänyt maailmaa Euroopan-kiertueen kilpailuissa.

Vastikään 41 vuotta täyttäneen Wikströmin Erni-poika on jo 14,5-vuotias ja äitiään viitisentoista senttiä pidempi. Erni olisi voinut toimia Turussa äitinsä caddienä, mutta jalkapallon Helsinki Cup osui samalle viikolle.

”Koskaan ei voi sanoa etukäteen, miten lapsen kanssa pelaaminen sujuu. Meillä onnistumisen apuna varsinkin alkuun oli se, että oma äiti matkusti mukana”, Wikström kertoi ja kiitteli kaikkia isovanhempia avusta.

Vuodesta 2003 ammattilaisena pelannut Wikström palasi kiertueelle, kun lapsi oli kolmen kuukauden ikäinen. Ihan aina poika ei ollut mukana.

”Kun lapsi oli pieni, olihan se välillä aika raastavaa jättää hänet kotiin. Meillä tämä on kuitenkin toiminut ihan hyvin. Pyrin rajoittamaan reissut kahteen kolmeen kisaan peräkkäin.”

Kotona ollessaan ammattilainen voi suunnitella ajankäyttönsä niin, että on kotona lapsen aikataulujen mukaan.

”Henkisesti on tärkeää, että kun treenaa, ei saa tuntea huonoa omaatuntoa siitä, ettei ole lapsen kanssa. Ja kun on lapsen kanssa, ei saa miettiä, että pitäisi treenata”, Wikström sanoi.

Wikströmin aviomies Mika Wikström on toiminut välillä vaimonsa caddiena kuten Roope Komulainenkin. Jos puolisokin on kisareissuilla töissä, lisäapu on tarpeen, sillä ammattipelaajan työpäivä ei pääty 18. viheriölle.

”Kun Mika oli caddie, meillä oli vähän isompi poppoo mukana”, Wikström muistelee.

Vuosittain kiertueella pelaa muutama äiti. Joillakin paikkakunnilla on tarjolla lastenhoitoapua, mutta Wikströmin mukaan kielimuuri on etenkin isompien lasten hoidossa ongelmana, koska pelaajat ovat useilta kielialueilta.

Kiertue joutuu miettimään myös vastuukysymyksiä, jos lapselle sattuu hoidossa jotain. Niinpä useimmat pelaajat järjestävät perheineen lastenhoidon itse.