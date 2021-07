Rahm medialle, että hänen oikean jalkansa liikkuvuus on erittäin rajoittunutta.

Yksi maailman tämän hetken parhaista golfinpelaajista, espanjalainen Jon Rahm teki yllättävän paljastuksen tiistaina media­tapaamisessa, joka pohjusti torstaina Englannissa alkavaa Euroopan major-kilpailua The Open Championshipiä.

Tuoreimpana major-voittajana ja monien mielestä suurimpana voittaja­suosikkina The Openiin saapunut Rahm tunnetaan poikkeuksellisen nopea­tempoisesta svingistä, jossa mailan taakse­vienti jää selvästi lyhyemmäksi kuin useimmilla muilla huippu­pelaajilla.

Rahm kertoi tiistaina, että hänen lyönti­tekniikkansa on perua synnynnäisestä nilkan epämuodostumasta, niin sanotusta kampura­jalasta.

Rahmin kertoman mukaan hänen oikea jalka­teränsä oli hänen syntyessään kääntynyt nilkasta 90 astetta sisäänpäin normaaliin asentoon verrattuna.

”Kun synnyin, he pitkälti mursivat jokaisen luun nilkastani ja 20 minuuttia syntymäni jälkeen siihen pantiin kipsi polvesta alaspäin. Joten minulla on erittäin rajoittunut liikkuvuus oikeassa jalassani, ja se on puolitoista senttimetriä lyhyempi kuin vasen”, 26-vuotias Rahm kertoi medialle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Rahm muisteli kuulleensa, että alkuvaiheessa hänen jalkaansa pantiin uusi kipsi viikoittain.

”Tarkoitan rajoitteilla sitä, että en pystynyt tekemään täyttä svingiä, koska nilkassani ei ole siihen vaadittavaa liikkuvuutta. Opin hyvin pienenä, että tuotan voimaa lyhyellä svingillä.”

Voitettuaan neljä viikkoa sitten US Openin Rahm nousi kolmannen kerran urallaan maailmanlistan ykköseksi. Sen paikan hän menetti maanantaina päivittyneellä listalla, kun amerikkalainen Dustin Johnson nousi uudelleen kärkeen. Rahm on nyt kakkosena.

The Open alkaa torstaina Royal St. George'sin kentällä Englannin kaakkois­rannikolla.