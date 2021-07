Saksalaista Bora-Hansgrohe-tallia edustava itävaltalainen Patrick Konrad otti uransa ensimmäisen voiton maantiepyöräilyn korkeimmalla tasolla, kun Ranskan ympäriajo jatkui lepopäivän jälkeen tiistaina maan eteläosassa Pyreneillä.

Konrad pääsi 169 kilometrin keskivaikealla vuoristoetapilla koleassa sadesäässä karkuun irtiottoryhmästä, kun matkaa oli jäljellä 36 kilometriä.

”Olin ollut mukana irtiotossa jo kolme kertaa ja odotin joka kerta liian kauan. Olin pannut merkille, että niiden irtiottojen voittajat iskivät kaukana maalista, ja otin heistä mallia. Olin päättänyt tehdä omat ratkaisuni”, 29-vuotias Itävallan mestari Konrad sanoi mediatilaisuudessa.

Kokonaiskilpailun kärjessä ei tapahtunut muutoksia. Kärkimiehet tulivat porukkana maaliin lähes 14 minuuttia voittajan takana ja säästelivät voimiaan, koska edessä ovat keskiviikkona ja torstaina Tourin viimeiset ja raskaimpiin lukeutuvat vuoristoetapit, jotka molemmat päättyvät pitkään nousuun.

Keskiviikon 17. etapin loppunousulla on pituutta 16,4 kilometriä, ja sen keskijyrkkyys on 8,6 prosenttia.

Niillä etapeilla on odotettavissa muutoksia kokonaiskilpailun kärkeen. Tourin voittoa puolustava slovenialainen Tadej Pogacar on edelleen yli viiden minuutin johdossa, mutta sen jälkeen on kahdeksan ajajaa kolmen minuutin sisällä. Muista palkintokorokesijoista käydään siis vielä kovaa kamppailua.

Saint-Gaudens, Ranska: Maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajo:

16. etappi, Pas de la Case–Saint-Gaudens 169 km: 1) Patrick Konrad Itävalta, Bora 4.01.59, 2) Sonny Colbrelli Italia, Bahrain Victorious jäljessä 42 sekuntia, 3) Michael Matthews Australia, BikeExchange sama aika, 4) Pierre-Luc Perichon Ranska, Cofidis Solution Credits s.a., 5) Franck Bonnamour Ranska, KTM s.a., 6) Alex Aranburu Espanja, Astana Premier Tech s.a.

Kokonaiskilpailun tilanne 16/21 etapin jälkeen: 1) Tadej Pogacar Slovenia, UAE Emirates 66.23.06, 2) Rigoberto Uran Kolumbia jäljessä 5.18 minuuttia, 3) Jonas Vingegaard Tanska, Jumbo-Visma –5.32, 4) Richard Carapaz Ecuador, Ineos Grenadiers –5.33, 5) Ben O'Connor Australia, AG2R Citroen –5.58, 6) Wilco Kelderman Hollanti, Bora –6.16.

Seuraava etappi: 14. 7. Muret–Saint-Lary-Soulan (Col Du Portet) 178,5 km. Ympäriajo päättyy 18. heinäkuuta Pariisiin.