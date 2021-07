HJK on juuri oikeaan aikaan parhaimmillaan – Yksi pelaaja voisi tehdä siitä jopa yhden kaikkien aikojen parhaista suomalaisjoukkueista

Jos HJK onnistuu houkuttelemaan riveihinsä Huuhkajien kapteenin Tim Sparvin, on koossa aivan poikkeuksellinen kotimainen joukkue, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Tim Sparv kiitti Huuhkajien kannattajia EM-kisojen Belgia-tappion jälkeen. Vapailla markkinoilla olevan keskikenttäpelaajan yksi seuravaihtoehto on HJK.

Menestys ruokkii menestystä, kuuluu jalkapallon europelien logiikka yhteen lauseeseen tiivistettynä.

Joukkuepisteiden kertyessä mahdollisuus arvonnoissa sijoitetuksi joukkueeksi paranee, mikä taas parantaa suotuisaan arpaonnen todennäköisyyttä. Palkintorahoilla voi puolestaan kehittää joukkuetta ja ympäröivää toimintaa.

HJK on tilanteessa, jossa sillä on mahdollisuus hypätä tuohon positiiviseen kierteeseen. Ja sen onneksi joukkue on urheilullisesti nyt poikkeuksellisen hyvä.

Vielä ennen Budućnost-otteluparia HJK:n todellinen taso oli hieman hämärän peitossa.

Onko joukkue oikeasti niin hyvä kuin sen liigaylivoimasta voisi päätellä, vai osoittautuvatko tietyt kysymysmerkit eurokentillä ongelmiksi?

Lopputulos ei jättänyt jossiteltavaa: 7–1 HJK:lle.

Budućnost kärsi eurohistoriansa suurimman tappion. Sillä oli vaikeuksia puolustuksensa organisoinnin kanssa, eikä joukkue ollut aivan huipputerässä.

Mutta HJK sai sen myös näyttämään paljon todellisuutta huonommalta. Päävalmentaja Toni Koskela on tehnyt upeaa työtä, ja seurajohdolta hän on saanut itselleen myös laadukkaat työkalut.

HJK tarvitsee enää yhden voiton seuraavasta kolmesta otteluparista edetäkseen lohkovaiheeseen jossain kilpailussa.

Lue lisää: HJK on varmistanut jo euro­peleistä miljoona­potin – Malmön pudottaminen toisi lisää ainakin kaksi miljoonaa euroa

Yksi täsmähankinta voisi tehdä tavoitteesta suorastaan todennäköisen.

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv on parhaillaan vapailla markkinoilla. Hän myönsi jo viime viikolla Ilta-Sanomille keskustelleensa mahdollisesta sopimuksesta HJK:n toimitusjohtajan Aki Riihilahden kanssa.

Sparv olisi HJK:lle lähes täydellinen hankinta. Keskikentän ankkurina hän tukisi ihanteellisesti Jair Silvaa ja Lucas Lingmania.

Sparv olisi HJK:lle monilla muillakin tavoin loistava värväys: esikuva nuorille pelaajille, lisätuki valmennusjohdolle ja julkisuusarvoltaan myös sellainen yksilö, joita harvemmin Veikkausliigassa näkee.

Uransa loppusuoralla oleva Sparv, 34, on sanonut haluavansa vielä voittaa Suomen mestaruuden. Nyt sen ohessa olisi mainio tilaisuus pelata kotimaisen joukkueen kanssa Euroopassa.