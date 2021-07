Myös Brasilian olympiaurheilijoiden majapaikkana toimivan hotellin henkilökunnassa todettu koronatartuntoja.

Tokion olympialaisissa kilpaileva Venäjän naisten rugby seven -joukkue on eristetty joukkueen hierojalla olevan koronavirustartunnan vuoksi.

Asiasta kertoi keskiviikkona venäläinen uutistoimisto Ria Novosti, jota uutistoimisto Reuters siteeraa omassa uutisessaan.

Joukkueen urheilujohtaja Aleksei Gramotnev kertoi Ria Novostille joukkueen joutuvan testeihin kahden seuraavan päivän ajan.

”Jos testitulokset ovat negatiivisia, joukkue vapautetaan”, Gramotnev sanoi.

Rugby seven on pelimuoto, jossa kentällä on kerrallaan seitsemän pelaajaa kummassakin joukkueessa. Rugby leaguessa kentällä olevan joukkueen koko on 13 pelaajaa ja rugby unionissa 15 pelaajaa.

Venäjä kilpailee Tokiossa Venäjän olympiakomitean nimellä rangaistuksena maan valtiojohtoisesta dopingohjelmasta. Venäjä ei saa käyttää kisoissa omaa lippuaan, eikä sen kansallishymniä soiteta palkintojenjaossa.

Kymmenien brasilialaisten olympiaedustajien majapaikkana toimivan hotellin henkilökunnassa on todettu seitsemän koronatartuntaa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Hotelli sijaitsee Hamamatsun kaupungissa Tokion lounaispuolella, ja siellä majoittuu kaikkiaan 31 brasilialaista, muun muassa maan judojoukkue.

Brasilialaiset asuvat hotellissa omassa kuplassaan muista vieraista eristettynä, eikä joukkueen jäsenillä ole todettu koronatartuntoja.

Tokion olympiakisat alkavat virallisesti ensi viikon perjantaina eli 23. heinäkuuta. Jalkapallo ja softball käynnistyvät jo keskiviikkona 21. heinäkuuta.