Face Time Bourbon loistaa St. Michel -ravien tämän vuoden päätähtenä. Huippuhevonen hamuaa ME-aikaa ja 80 000 euron pääpalkintoa.

”Maailman paras kannattaa lennättää, toiseksi parasta ei”, Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen perustelee, miksi juuri ranskalaissori Face Time Bourbon tuodaan erikoislennolla Suomeen.

Kuusivuotias huippuhevonen on samalla ehkä paras ravuri, joka on koskaan juossut St. Michel -ajoissa Mikkelissä. Se on voittanut kaksi kertaa maailman arvostetuimman ravilähdön Prix d’Ameriquen Pariisissa.

Vuonna 2002 Mikkelin nopealla kaviouralla juhlittiin Varennen voittoa ja maailmanennätystä maililla matkalla (1 609 metriä). Varenne oli italialainen, mutta sen hoitaja ja kengittäjä olivat suomalaisia.

”Varenne oli monella tavalla hyvä hevonen, mutta suhteessa Face Time Bourdon on vielä parempi”, Tiainen sanoo. Hän on järjestämässä kymmenennen kerran St Michel -ajoja.

”Sitä ennen olin saman verran katsojana.”

Varenne ME-aika oli 1.09,3 kilometrillä. Se rikottiin vasta vuonna 2009, kun Premiere Steed juoksi ajan 1.09,6.

Viime vuoden voittaja suomalaisruuna Next Direction ravasi 1.08,9, mutta se kirjattiin vain Suomen ennätykseksi.

Tiainen odottaa, että Face Time Bourbon juoksee vielä tuotakin kovempaa. St Michel -ajon voittajalle on luvassa 80 000 euron ykköspalkinnon lisäksi 10 000 euron bonus rataennätyksestä.

Face Time Bourbonin valmentaja Sebastien Guaraton on kertonut, että hän tavoittelee hevosella mailin absoluuttisen maailmanennätyksen 1.07,7 lyömistä.

Edellissä kisassaan kesäkuun lopulla Face Time Bourbon ravasi Pariisissa ME:n 1.09,1 puoli kilometriä pidemmällä matkalla. Mikkelissä hevosta ohjastaa Eric Raffin.

St. Michel -ajon kahdeksan hevosen päälähtö ravataan sunnuntaina kello 16.30. Ajoitus on tärkeä. Lähtö näytetään samaan aikaan suorana Ranskassa.

Suomalaisia hevosia päälähtöön on kutsuttu kolme: voittoa puolustava Next Direction, Run For Royalty ja Grainfield Aiden.

”Jos Next Direction on niin hyvä kuin viime vuonna, se on pahin vastustajamme”, valmentaja Guaraton viestitti Tiaiselle.

Vuonna 2019 St Michel -ajon ykköseksi kiri Makethemark ohjastajanaan Ulf Ohlsson. Iikka Nurmonen toi Next Directionin (numero 7) toiseksi ja Mika Forss Pastore Bobin (4) kolmanneksi. Kisaa seurasi täysi katsomo.

Mikkelin raviradalla on pieneksi radaksi hyvä maine maailmalla. St. Michel -ajoihin kannattaa tulla, vaikka 80 000 euron pääpalkinto on pieni, kun sitä vertaa todella isoihin kisoihin Euroopassa.

Tiaisen mukaan Face Time Bourbonin omistajilla on syynsä, miksi he haluavat hevosen juoksevan juuri Mikkelissä.

”Jos hevonen siirtyy Amerikan siitosmarkkinoille, on tärkeää, että se on juossut huippuajan. Se on merkittävämpi näyttö kuin miljoonat tilillä.”

Palkintorahaa Face Time Bourbon on juossut lähes kolme miljoonaa euroa. Kaikkiaan St. Michelin -ajon kahdeksan hevosta ovat tuoneet omistajilleen 8,5 miljoonaa euroa. Eli yli miljoona per hevonen.

Hevosrahdin lento Ranskasta Suomeen ei ole halpaa lystiä.

Face Time Bourbonin kanssa samassa koneessa Lappeenrantaan laskeutuu lauantaina lähdön toinen ranskalaishevonen Billie De Montfort ja Hede Darling, joka kisaa sunnuntaina 10 000 euron Eugen Pylvänäisen muistoajossa.

St Michel -ajon kansainväliset kilpailukustannukset ovat satatuhatta euroa, josta lennon osuus on 80 000 euroa.

Lennon järjestelyissä oli omat kiemuransa. Kone ei voinut laskeutua turvasyistä sotilaskentälle Uttiin.

Kone laskeutui Lappeenrantaan ja käy välitankkauksessa Savonlinnassa ja lähtee takaisin Ranskaan maanantaina Lappeenrannasta.

Vuosi sitten kaksipäiväisiin St. Michel -raveihin saatiin ottaa koronapandemian takia 2 500 katsojaa. Tänä vuonna katsojien määrää ei ole rajoitettu, kunhan turvaväleistä on huolehdittu.

Myynnissä on 10 000 lippua lauantaille ja sunnuntaille.

”Sillä määrätään turvataan alue ja talous”, Tiainen sanoo.

Korona iski viime vuonna hankalaan aikaan, kun Mikkelissä oli 40-vuotisjuhlaravit. Täysluvun kunniaksi St. Michel -ajoista valmistui täksi kesäksi Ville Toivosen kirjoittama historiikki St Michel –Vauhtijuhlan vuodet 1981–2020.

Oikaisu 16. heinäkuuta kello 11.30: Face Time Bourbon saapuu Suomeen lauantaina, ei perjantaina, kuten jutussa aiemmin kirjoitettiin.

St Michel -ravit alkavat lauantaina ja sunnuntaina kello 13. Päälähtö sunnuntaina kello 16.30.