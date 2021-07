Tokioon lähtevistä yleisurheilijoista Topi Raitanen onnistui parhaiten olympiakenraalissaan Joensuussa.

Oliver Helander ja Antti Ruuskanen kävivät keskiviikkona vaatimattoman keskinäisen katsastuskisan keihäänheittäjien kolmannesta olympiapaikasta.

Helander varmisti edustuspaikan vasta viimeisellä heitollaan, joka kantoi 78 metriä ja 95 senttiä. Ruuskanen mittautti vain yhden onnistuneen heiton: 77,49.

Molempien heittäjien kausi on ollut vaikea. Helanderilla on ollut jalkavaivoja. Joensuun kisan jälkeen hän vakuutti, että paikat kestävät kilpailemisen Tokiossa.

”Terveys on ok. Enemmän tässä on ollut tekniikan kanssa ongelmia. Jalassa oli jotakin pientä, mutta parempi se on ollut kuin pitkään aikaan”, Helander sanoi.

Ruuskanen on ollut terveenä, mutta heitoista puuttuu tehoja ja terävyyttä. Joensuussa heitot jäivät kovin mataliksi.

Vaikka Ruuskanen olisi voittanut katsastuksen, hän olisi harkinnut huolella olympiamatkaansa.

”Yön yli olisin räknäillyt asioita. Urheilijalla, joka on joskus pärjännyt arvokisoissa, tavoite on pärjätä edelleen. Nyt tekniikka ei toimi heiton lopussa. En saa sellaisia kaaria aikaiseksi, mihin pystyisin ja silloinhan se on aika vaikea lähteä reissuun”, Ruuskanen kertoi.

Tappiostaan huolimatta Ruuskanen jatkaa viimeisen kautensa loppuun.

”Siellä on Kalevan kisoja ja maaottelu. Kausi heitetään sataprosenttisesti läpi. Nyt oli hieno päästä tuohon jännityksen tuntumaan.”

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö vahvisti Helanderin valinnan Joensuun kisan jälkeen. Ruuskanen nimettiin kotiin jääväksi varaheittäjäksi.

Yksikön johtaja Mika Lehtimäki kehui, että on järjestelmän näkökulmasta on hyvä, että Suomesta löytyy lajeja, joissa valintakelpoisia ehdokkaita on enemmän kuin jaossa olevia paikkoja.

Samalla hän kiitti Ruuskasta pitkästä kilpailu-urasta.

”Kaikki kunnia ja kiitos Antille, hän on tehnyt huikean uran, ollut kahdeksan kertaa kuuden parhaan joukossa arvokisoissa, voittanut olympiahopeaa ja Euroopan mestaruuden. Antti on tullut vaikeuksien jälkeen takaisin kansainväliselle tasolle, ollut esikuva ja upea persoona Suomen joukkueessa ja jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen urheiluhistoriaan”, Lehtimäki sanoi tiedotteessa.

Suomen joukkueen lopullinen koko Tokiossa on 46 urheilijaa 11 urheilumuodossa.

Useat Tokioon valitut urheilijat viimeistelivät kuntoaan Joensuussa. Kaikilla olympiakenraali ei mennyt suunnitelmien mukaan.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen yritti huipputulosta kolmella ensimmäisellä hyppykierroksella. Sillä hän simuloi Tokion loikkakarsintaa.

Salmisen loikat olivat pitkiä, mutta hän astui kaikki kolme hyppyään yli.

Valmentaja Matti Monosen mukaan se oli kuitenkin kokeilu, joka piti nyt tehdä.

Annimari Korte voitti alkueränsä 100 metrin aidoissa, muttei juossut finaalia. Hän ei halunnut rasittaa liikaa vihoittelevaa takareittään.

”Alkuverryttelyni alkuerään oli parempi kuin koskaan. Sain siinä niin hyvin irti itsestäni. Juoksujen välisenä aikana takareisi pääsi jähmettymään, ja sillä oli vaikea mennä aitojen yli. Siksi päätin, etten ota riskiä ja jätin finaalin juoksematta”, Korte sanoi.

Tokioon lähtevä Reetta Hurske voitti aitafinaalin ajalla 13,17, mutta hänkään ei halunnut repiä liikoja.

Olympialaisiin valittu kolmas pika-aituri Nooralotta Neziri reväytti aiemmin takareittään ja lopetti kautensa.

Topi Raitanen voitti pitkällä loppukirillään 3 000 metriä ja juoksi ennätyksensä.

Parhaan olympiakenraalin esitti estejuoksija Topi Raitanen, joka juoksi ennätyksensä 3 000 metrin sileällä ajalla 7.49,00. Se on Suomen kaikkien aikojen tilaston kahdeksanneksi paras.

Tokiossa Raitanen kisaa ensimmäisten joukossa, kun 3 000 metrin estejuoksun alkuerät juostaan yleisurheilun ensimmäisenä lajina 30. heinäkuuta kello 9 Japanin aikaa. Aikaero Suomeen on kuusi tuntia.

Raitanen uskoi, että finaalipaikka Tokiossa on realismia.

Joensuun kisa oli Raitaselle tärkeä, kun kaksi edellistä kisaa olivat päättyneet keskeytykseen ja kaatumiseen. Ne hän juoksi kesken vuoristoleirin, jossa hän hyödynsi Liikuntakeskus Pajulahden alppimajaa.

Kokeilu ei onnistunut.

”Otettiin riski ja mentiin Pajulahteen. Se ei toiminut, tultiin takaisin ja nyt tehdään harjoitukset sen mukaan, että vire nousee koko ajan. Tämä oli siinä tärkeä etappi”, Raitanen sanoi.