Kun Bukayo Saka, Marcus Rashford ja Jadon Sancho epäonnistuivat jalkapallon EM-finaalin rangaistuspotkuissaan, oli Englannin maajoukkueen ja Manchester Unitedin entinen tähtipuolustaja Gary Neville varma siitä, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan.

”Tiesin että heräisimme seuraavana aamuna otsikoihin rasistisesta kohtelusta”, nykyään Sky Sportsin asiantuntijana toimiva Neville sanoi sen jälkeen, kun nuorten mustien pelaajien kolmikko oli saanut sosiaalisessa mediassa törkyä niskaansa.

Neville ihmetteli, miten kukaan voisi olla asiasta enää yllättynyt.

”Meidän täytyy katsoa ongelman juuriin. Tämä maa on jakautunut viimeisten vuosien aikana muun muassa sen vuoksi, miten Brexitistä väiteltiin. Ei siis siksi, oliko Brexitistä kumpaa mieltä tahansa, vaan itse väittelyn tapa edisti kahtiajakoa.”

Jo ennen EM-kisoja Englannissa käytiin repivää keskustelua pelaajien polvistumisesta ennen otteluja.

Pelaajat perustelivat elettä tasa-arvon puolustamisena ja rasismin vastustamisena, mutta silti he saivat osakseen pilkkaa jopa korkeassa asemassa olevilta valtionhallinnon edustajilta, Neville huomautti.

Finaalin tapahtumien jälkeen muun muassa pääministeri Boris Johnson ja sisäministeri Priti Patel tuomitsivat rasistiset kirjoittelut.

Kaikkia Johnsonin ja Patelin toiminta ei kuitenkaan vakuuttanut.

”Pääministeri, joka on tehnyt enemmän kuin kukaan muu Britanniassa oikeuttaakseen kahtia­jaon ja typeryyden, lähetti viestin jossa hän tuomitsee kahtia­jaon ja typeryyden. Sisäministeri, joka käyttää kyynistä ja jaottelevaa retoriikkaa on pöyristynyt huomatessaan, että ihmiset ovat ottaneet hänet vakavasti”, kuvaili The Guardianin urheilutoimituksen päällikkö Barney Ronay.

”Ajatus siitä, että [Gareth] Southgaten hieno nuori joukkue voisi jotenkin yhdistää maan, joka on jakautunut rakenteellisesti ja sosiaalisesti perin pohjin, oli alunperinkin täysin harhaan johdettu. Jalkapallo on vain jalkapalloa. Otteluiden voittaminen ei ole oikotie koulutukseen, kunnollisuuteen ja hyvään johtajuuteen.”

Myös Englannin toppari Tyrone Mings kritisoi Twitterissä Patelin lausuntojen kaksijakoisuutta.

”Et voi sen jälkeen teeskennellä pöyristynyttä, kun tapahtuu juuri se, mitä vastaan me kampanjoimme”, Mings kirjoitti.

Englannin kolmesta suositusta palloilulajista kriketti on mielletty yläluokkaiseksi harrastus ja rugby keskiluokan peliksi.

Jalkapallo on suosiollaan päihittänyt edellä mainitut yhteiskuntaluokista riippumatta, mutta perinteisesti se on ollut työväen laji.

Englantilaiseen jalkapalloon liittyvien rasististen selkkausten lista on valitettavan pitkä.

Pahimmillaan tilanne oli luultavasti 1980-luvulla, kun mustat pelaajat eivät olleet ammattilaiskentillä enää harvinaisuuksia, mutta yleisön käytös oli vielä osittain apinaääntelyiden ja banaaninheittelyiden vaiheessa.

Historiassa ei tarvitse mennä kymmentäkään vuotta taaksepäin edes löytääkseen edellisen kerran, kun rasismi kytkeytyi juuri Englannin maajoukkueeseen ja EM-kisoihin.

Ennen vuoden 2012 EM-kisoja Englannin maajoukkue oli kaaoksessa. Englannin jalkapalloliitto oli päättänyt siirtää John Terryn sivuun kapteenin tehtävästä, mikä sai päävalmentaja Fabio Capellon eroamaan.

Taustalla oli edellisenä talvena tapahtunut välikohtaus, jossa Chelsean ja QPR:n välisessä Valioliigan ottelussa Terryn väitettiin solvanneen QPR:n Anton Ferdinandia rasistisesti.

Oikeus vapautti Terryn syytteistä, mutta Englannin jalkapalloliitto antoi hänelle neljän ottelun pelikiellon ja 220 000 punnan (noin 250 000 euron) sakot.

Oikeus vapautti John Terryn (kesk.) syytteistä kesällä 2012. Kohu on yksi englantilaisen jalkapallon viime vuosien puhutuimmista rasimitapauksista.

Kisajoukkueesta jätettiin pois yksi vakiotoppari. Se ei kuitenkaan ollut Terry vaan Rio Ferdinand, joka oli suivaantunut pikkuveljensä kohtelusta.

Englannin kisat päättyivät puolivälierissä jälleen yhteen pettymykseen. Anton Ferdinand kertoi viime tammikuussa Forbesille, että monien mielestä hän oli tähän kaikkeen syyllinen.

Solvauksia sekä buuauksia kuului aina, missä tahansa hän pelasikin. Jo pian selkkauksen jälkeen tammikuussa 2012 hänelle lähetettiin kirjeellä luoti ennen Chelseaa vastaan pelattua cup-ottelua.

”Englannin päävalmentajan lähtö, ’JT:n’ pelaaminen vaisusti, kaikki ne olivat minun syytäni. Mihin tahansa menin, minut saatiin tuntemaan niin”, kertoi Ferdinand, jolle tapaus jätti syvät henkiset arvet.

Monet lajin merkittävät toimijat, kuten Fifa, Uefa ja Englannin Valioliiga, ovat kyllä pyrkineet puhdistamaan lajin rasismista – ainakin näennäisesti.

Erilaiset kampanjat eivät ole pystyneet peittämään sitä, että todellisuudessa rasismista ja syrjinnästä langetetut rangaistukset ovat olleet lähes poikkeuksetta lieviä, tai niitä ei ole langetettu lainkaan todisteiden puutteeseen vedoten.

Ferdinandin näkemys jalkapalloon kytkeytyneen rasismin poistamisesta ei ole kovinkaan optimistinen. Hänen mukaansa jalkapallo voi vaikuttaa, mutta lopulta sekin on vain ympäröivän yhteiskunnan armoilla.

”En usko, että laji pystyy koskaan kitkemään rasismia täysin, ja se on surullista.”