Kamppailijoiden kolhut tulevat itselle rakkaasta tekemisestä, mutta kaikki eivät sitä voi tietää. Musta silmä saa aikaan pitkiä katseita, huolta ja hiljaisuutta, joka onneksi välillä rikotaan.

Musta silmä herättää kysymyksen siitä, mistä se on tullut. Onko taustalla omaehtoinen harrastus, tapaturma vai jotain muuta?

Varsinkin naisen musta silmä yhdistetään helposti lähisuhdeväkivaltaan. Havaintoa tukevat erilaiset tutkimukset.

Esimerkiksi kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan miehet kokevat yleisimmin väkivaltaa julkisilla tai puolijulkisilla paikoilla, kun taas naisilla tapahtumapaikkoina korostuvat kodit ja työpaikka.

Neljä kamppailevaa naista kertoo, millaisia reaktioita musta silmä herättää ympäröivissä ihmisissä ja miten kamppailijat itse siihen suhtautuvat.

Mustia silmiä tai muita ruhjeita ei nyrkkeilyssä voi välttää. Ex-nyrkkeilijä Eva Wahlström muistelee, että lukion koulukuvassakin hänellä olisi ollut musta silmä.

”Ei voi sanoa, että niitä olisi usein, mutta pitkän uran aikana monta kertaa. Kun aloitteli, niin oli useammin, otettiin rajusti yhteen.”

Eva Wahlström loukkasi otsansa vuonna 2011 ottelussa bulgarialaista Milena Kolevia vastaan, kun ottelijoiden päät osuivat yhteen.

Kamppailukuplassa musta silmä oli ihan normaali asia eikä Wahlström niitä sen kummemmin ajatellut. Joitain työkeikkoja varten silmiä on pitänyt meikata, ja hyvä apu mustelmiin on kuulemma peräpukamavoide.

Siirryttyään Risto Merosen valmennukseen, Wahlström joutui kiinnittämään enemmän huomiota siihen, ettei häneen osuttaisi.

”Hän halusi, että olen koskematon. Musta silmä oli merkki siitä, että olin mokannut. Hänelle oli tärkeää, että vaikka osuisin vain kerran ja vastustaja ei kertaakaan, niin se riittää, pysyy pää kunnossa.”

Pitkään julkisuudessa ollut Wahlström on tunnistettu nyrkkeilijäksi. Pitkiä katseita hän ei edes huomaa.

”Ihmiset ovat tienneet, miksi minulla on silmä mustana, sitä ei ole tarvinnut selittää. Toki tiedän entisiä poikaystäviä, jotka ovat hävenneet sitä itsestäänselvää ajatusta, että he olisivat hakanneet minua.”

Wahlströmistä on hyvä, että mustelmiin reagoidaan, koska nykyään näkee paljon myös sitä, ettei välitetä, mitä muille kuuluu.

”En yhtään pahoita mieltäni siitä, että se herättää jossain inhottavia tunteita. Päinvastoin, on hyvä, että ollaan hereillä ja huolissaan, koska on paljon kotiväkivaltaa ja muunlaista väkivaltaa, mikä ei ole ok.”

Risto Merosen valmennuksessa Eva Wahlström pyrki olemaan mahdollisimman koskematon. Kuva harjoituksista vuodelta 2013.

Kasvoissa on ehtinyt pitkän uran aikana olla haavoja, tikkejä ja rumia jälkiä. Äidin kanssa Wahlström on käynyt aiheesta paljon keskusteluja, tosin siinä ei ole ollut kyse vain yhdestä mustasta silmästä.

Lyömisen lisäksi äitiä ovat painaneet painonvetokikkailut ja huippu-urheilun äärimmäisyys ylipäänsä.

”Yksi syy lopettamiseen oli, että silloin 75-vuotias äitini pyysi, että saisi elää edes joitakin vuosia nauttien elämästä ennen kuolemaansa. Hän oli huolissaan siitä, miten ikinä voin tyytyä tavalliseen elämään, kun olen niin riippuvainen niistä kikseistä. Huippu-urheiluhan on ihan sairasta, eihän sitä itse näe.”

Aiemmin Wahlström suhtautui äidin huolehtimiseen enemmän tyttären roolissa, nyt hän on saanut seurata, kun oma poika Leon, 12, on aloittanut nyrkkeilyn.

”Tunnistan huolen nyt ja mietin, että huh mikä, matka on edessä.”

Samainen poika oli kolmevuotias, kun Wahlströmiltä murtui matsissa otsa ottelijoiden lyötyä päänsä yhteen. Silloin Wahlström sai varsin suoraa palautetta ulkonäöstään.

”Leon sanoi, että äiti sinun pitää laittaa aurinkolasit, näytät rumalta.”

Kamppailevat kollegat tuskin ihmettelevät, jos kasvot joskus sinertävät, mutta suurin osa suomalaisista kamppailu-urheilijoista rahoittaa urheilun käymällä päivätöissä.

Kahdeksankertainen nyrkkeilyn suomenmestari Marjut Lausti työskentelee äidinkielenopettajana yläkoulussa.

Ollessaan ensimmäistä vuotta opettajana, hän ei alkuun kertonut harrastuksesta työpaikallaan. Sitten tuli musta silmä.

”Yksi oppilaistani oli kauhuissaan. Hän viittasi ja kysyi, että opettaja, mitä oikein on tapahtunut?”

Ensimmäisenä opettajavuotenaan Marjut Lausti ei kertonut harrastuksestaan töissä ennen kuin sai mustan silmän.

Lausti ajatteli, että nyt on varmaan oikea hetki kertoa. Hän puhui luokan kanssa pitkään nyrkkeilystä.

”Kerroin, mitä eroa on kamppailulajeilla ja katuväkivallalla, ja teroitin, etten halua kuulla asiasta mitään tyhmiä vitsejä. Sanoin, että minua loukkaa, jos minun ajatellaan jotenkin hakkaavan ihmisiä.”

Se, miksi Lausti tuoreena opettajana ensin ajatteli olla kertomatta harrastuksestaan, johtui osin siitä, että hän pelkäsi ennakkoluuloja. Varsinkin työnantajan ja kollegojen suhtautuminen jännitti.

Tapauksesta on kymmenen vuotta. Siihen aikaan Mira Potkonen ei ollut vielä niin paljon julkisuudessa, Wahlström jonkin verran, mutta ylipäänsä naisten nyrkkeilystä puhuttiin vähemmän.

”En halunnut leimaamista. Olin joillain työpaikoilla törmännyt ihmisiin, joiden mielestä nyrkkeily on toisten satuttamista. Enhän minä opettajana halua, että minusta ajatellaan niin.”

Hän myös koki, ettei lajia pidetty oikein sopivana opettajalle.

”Olivatko nämä ajatukset sitten vain omassa päässä vai todellisia, tiedä häntä.”

Nykyään kaikki tietävät, että opettaja nyrkkeilee, eivätkä treeneistä tai otteluista tulevat pienet kolhut aiheuta huolta, oikeastaan päinvastoin.

”Ollaan melkein riemastuneita ja kysytään, onko minulla ollut ottelu ja miten se on mennyt?”

Nokialainen opettaja Marjut Lausti on nyrkkeilyn kahdeksankertainen Suomen mestari.

Kotona Laustin musta silmä on aiheuttanut aviomiehen kanssa joskus pohdintaa siitä, kannattaako kauppaan mennä yhdessä.

Myös ravintolaillalliset otteluiden jälkeen voivat olla kiusallisia. Kerran Lausti palasi EU-mestaruuskisoista komean mustan silmän kanssa.

Ravintolaan mentiin, koska päivää oli tunnelmoitu pitkään ja annoksetkin mietitty etukäteen.

”Kun tarjoilija tuli, ilmoitin heti tietäväni mitä haluan. Mieheni katsoi nöyrästi minua ja huokaisi, että miltä tämä nyt näyttää, että luuleeko tarjoilija, että hän on tullut tänne lepyttelemään minua.”

Kotona Marjut Laustin musta silmä on joskus herättänyt aviomiehen kanssa pohdintaa siitä, kannattaako mennä yhdessä kauppaan.

Lausti uskoo, että ihmiset tiedostavat jo paremmin, että naiset harrastavat kamppailulajeja.

Mutta tunnistaako kamppailija toisen kamppailijan?

Kun Lausti kerran näki tuntemattomalla naisella mustan silmän, haki hän katsekontaktia ja pohti mielessään, mistä on kyse? Kysyä hän ei lopulta tohtinut.

”Vaikka se on itselle luonnollista ja kaverit harrastavat nyrkkeilyä, on niin, että kun mustan silmän näkee tuntemattomalla, pelkää, että mitä jos se onkin joku ikävämpi juttu.”

Thainyrkkeilijä Anna Rantasen perhe ja ystävät ovat kamppailijan mustelmiin tottuneet, mutta vierailta hän saa pitkiä katseita, jos silmä on mustana.

Thainyrkkeilijä Anna Rantanen on innostunut myös vapaaottelusta. Kätensä kamppailija on satuttanut jäätyään pyöräillessään auton alle suojatiellä.

Rantasen kokemus on, että harmillisen usein mustelmat yhdistetään kotiväkivaltaan.

”Ihan selvästi ihmiset katsovat ja miettivät, mutta kukaan ei uskalla kysyä mitään.”

Näissä tilanteissa Rantasen tekisi mieli itse kertoa, että mustelma on tullut harrastuksesta. Mutta miten ja missä kohtaa keskustelua?

Otteluiden jälkeen silmä voi olla mustana. Anna Rantanen on kaksinkertainen thainyrkkeilyn amatöörien maailmanmestari. Lisäksi hän on voittanut ammattilaisten maailmanmestaruuden.

Varsinkin töissä syntyy kiusallisia tilanteita.

Rantanen työskentelee sairaanhoitajana lasten vastaanotoilla. Potilastilanteessa keskitytään potilaaseen ja hänen perheeseensä, ja siinä on hankala alkaa kertoa omista harrastuksistaan.

”Ei siinä ole koskaan sellaista hetkeä. Tuntuisi tosi typerältä alkaa selittää ennen kuin kukaan kysyy, mutta kun kukaan ei ikinä kysy mitään. Sitten se vaan jää siihen, sellainen elefantti huoneeseen.”

Rantanen epäilee, että itse kysyminen ei ole ongelma vaan se, miten toimia vastauksen kanssa.

”Ehkä ihmiset eivät tiedä, mitä sanoa tai miten toimia, jos kyseessä onkin perheväkivaltatilanne.”

Thainyrkkeilyssä potkitaan paljon. Miehet, joita Rantanen on deittaillut, ovat kehottaneet häntä pukemaan kauppaan pitkät housut, jos sääret ovat olleet treeneistä mustina.

”Muiden ihmisten tuomitsevat katseet ovat kuulemma ahdistavia. En tiedä, katsooko kukaan oikeasti paheksuvasti vai onko se vain ennakko-oletus?”

Kasvoista yleensä näkee, jos ammattilaisvapaaottelija Minna Grusanderilla on ollut ottelu. Treeneissä ruhjeita naamaan saa enimmäkseen painiessa.

Mustat silmät eivät haittaa Minna Grusanderia itseään, mutta hän ei haluaisi herättää turhaa huolta kanssaihmisissä.

”Nyrkkeillessä hanskat suojaavat. On minulle joskus lyötykin silmä mustaksi, mutta painissa koheltaessa tulee enemmän tällejä.”

Ruhjeet ovat aiheuttaneet sen, että muutaman kerran Grusanderilta on kysytty, onko kaikki hyvin. Kerran näin kävi painitreenien jälkeen, kun hän poikkesi huoltoasemalla.

”Kassatäti kysyi: otatko kuitin, ja onko sinulla kaikki ihan hyvin?”

Grusander ei aina edes huomaa tai muista kolhuja. Niinpä kysymys aiheutti lähinnä hämmennystä. Silti Grusander arvostaa kassan toimintaa.

”Ihanaa, että ihmiset kysyvät, onko kaikki ok tai tarvitsetko apua. Kivempi niin, että ihmiset haluavat pitää huolta toisistaan.”

Kaikki tutut tietävät, että Grusander on vapaaottelija. Silti hänen miehensä on hyvin tyytyväinen aina, kun tiedossa on lehtijuttu, jossa kerrotaan vaimon ottelu-urasta.

”Uusillekin ihmisille selviää, miksi olen aina välillä naama ruhjeilla.”

Vapaaottelija Minna Grusander on pohtinut, vaikuttaako hänen olemuksensa siihen, miten mustelmiin suhtaudutaan. ”Olen siviilihabitukseltani sellainen vässykkä kotiäiti. En tiedä olisiko parempi, jos olisin stereotyyppinen rajun näköinen kamppailija.”

Grusanderin aloittaessa vapaaottelun mies myös teetti itselleen asiaa selventävän t-paidan, jossa lukee: Vaimoni on vapaaottelija.

Paidalle on ehkä tarvetta, kun pitkä otteluun valmistava rupeama ja itse ottelu ovat ohi. Silloin on perinteisen Ikea-aterian aika.

Tarvittaessa Grusander peittää ruhjeet, sillä hän ei halua aiheuttaa huolta muissa ihmisissä. Koska mustelmat ”elävät” eli vaihtavat väriä, vaatii meikkaaminen erilaisia niksejä ja useampaa peitevoidetta.

”Se on aika työlästä, ja ruhjeet voivat olla turvoksissa, joten en turhaan jaksa nähdä sitä vaivaa. Minulla on myös yhdet lasit, jotka sopivasti peittävät, jos silmänalus on mustana.”

Ammattilaisdebyyttinsä Grusander teki vuonna 2015. Sitä päätettiin juhlistaa koko perheen voimin. Kun debyytti oli oteltu, lähti nelihenkinen perhe laivalle.

Ulkoiset puitteet pitkille katseille olivat kunnossa.

”Minulla oli naama mustana ja rakas mieheni, joka myös harrastaa vapaaottelua, oli murtanut peukalonsa ja hänellä oli käsi paketissa.”

Parilla on kaksi lasta, jotka olivat tuolloin 5- ja 2-vuotiaita. Vanhempi lapsista ihmetteli, miksi äiti meikkasi laivalle lähtöä varten.

Grusander yritti selittää esikoiselleen meikkaavansa siksi, ettei ihmisten tarvitse huolestua hänen mustelmistaan.

Selitys ei uponnut lapsen ajatusmaailmaan.

”Hän totesi, että jos ihmiset näkisivät mustelmat, he tietäisivät, että olen paininyrkkeilijä ja haluaisivat tulla katsomaan seuraavaa matsiani.”

”Olisi ihanaa, jos voisimme elää lapsen maailmassa, jossa ei tulisi mieleenkään, että joku on jotenkin pahalla aiheuttanut toiselle mustelmia.”