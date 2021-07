Koko urheilua seuraava maailma pysähtyy noin kymmeneksi sekunniksi sunnuntaina 1. elokuuta kello 15.50, kun Tokiossa juostaan miesten satasen olympiavoitosta.

Japanin kansallisstadionilla lähtötelineisiin kyykistyvä joukko tietää, että tarjolla on maailman nopeimman miehen titteli myös olympiatasolla.

Ihmiskehon äärimmäiset saavutukset, kuten kyky juosta nopeampaa kuin kukaan muu, on aina kiehtonut laajaa joukkoa urheilun seuraajia. Siksi myös 100 metrin finaalin huomioarvo on taattu, vaikka lajin globaali supertähti Usain Bolt onkin poissa.

Bolt voitti sekä 100 että 200 metrin olympiakultaa vuosina 2008, 2012 ja 2016. Pöytä on nyt katettu uudelle kuninkaalle.

”Aukihan se nyt on, kun ei ole sitä suurta tähteä. Joku hyppää siihen ruutuun”, Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki tiivistää pelin hengen.

B-kirjain on ollut kautta historian valttia miesten satasella jo ensimmäisistä, vuonna 1896 järjestetyistä nykyaikaisista olympialaisista ja Thomas Burken voitosta lähtien.

Burke, Valeri Borzov (1972), Donovan Bailey (1996) ja Bolt voivat saada seurakseen olympia­voittajien klubiin yhden uuden ”B-miehen”, Yhdysvaltain Trayvon Bromellin.

26-vuotias Bromell on tämän kauden maailmantilaston sekä Yhdysvaltain olympiakarsintojen ykkösenä lajin suurin ennakkosuosikki.

”Bromell pystyi hoitamaan karsinnat hienosti ja oli Gatesheadissa selkeä, ylivoimainen ykkönen. Hän on siinä ennakkosuosikin paikalla”, Lehtimäki sanoo.

Hän viittaa Gatesheadilla 14. heinäkuuta käytyyn Timanttiliigan osakilpailuun, jossa Bromell juoksi ajan 9,98. Britannian Chijindu Ujah jäi 12 sadasosan päähän.

Bromellin kovimpana haastajana pidetään Ronnie Bakeria, joka on Bromellin tavoin ja monesta maanmiehestään poiketen näyttänyt nopeuttaan myös Euroopassa.

”Jenkkien mestaruuskilpailun kärki näytti, että voittaja löytyy todennäköisesti sieltä. Aika yllätys olisi, jos siihen tulisi ulkopuolelta joku muu voittaja”, Suomen Urheiluliiton (SUL) pikajuoksun lajivalmentaja Petteri Jouste kertoo.

Yhdysvaltalaiset ovat miehittäneet tämän kauden maailmantilaston kärkipaikat peräti kahdeksan juoksijan voimin. Kiilaa heidän väliinsä lyö Etelä-Afrikan Akani Simbine.

”Jenkkien karsinta oli ihan järjettömän kova, mutta niin kuin tiedämme, tilastot ovat tilastoja. Eurooppaan jo tulleista amerikkalaisurheilijoista nähdään, että eivät ne kuolemattomia siellä ole”, Lehtimäki muistuttaa.

Lisäksi karsinta juostiin ihanteellisissa oloissa, Jouste muistuttaa. Hän pohtii myös, minkä verran uudet hiilikuitupohjakengät auttavat raskaampitekoisia miehiä.

Usain Bolt juhli satasen olympiakultaa Rio de Janeirossa tähän tyyliin. Bolt voitti olympiakultaa 100 ja 200 metrillä sekä pikaviestissä 2008, 2012 ja 2016. Pekingin viestimitali tosin vietiin Jamaikalta myöhemmin Nesta Carterin dopingkäryn vuoksi, joten Boltilla on tilastoissaan kahdeksan olympiavoittoa.

Bolt nousi olympiavoittojensa ja maailmanennätystensä myötä asemaan, johon Jouste ei usko Tokion pikajuoksukuninkaan yltävän.

”En ihan äkkiä näkisi niin käyvän. Kyllähän se vaatii, että olisit useamman vuoden [ykkösenä]. Nythän se kärki on vaihtunut siinä vuosittain.”

”Yksi Boltin jutuista oli kuitenkin se, että kun hän Pekingissä nousi asemaansa, niin hän pystyi sen pitämään ja selkeästi erossa muista. Kyllä se vaatii, että pitää olla voittamaton ja juosta kovia aikoja”, Jouste lisää.

Lehtimäki odottaa brittijuoksijoilta vahvaa panosta etenkin pikaviestissä. Hän pohtii myös, onko Kanadan André De Grasse parempi 200 metrillä kuin satasella.

Olympiarankingiin laskettavia tuloksia on saanut tehdä toukokuun 2019 alusta alkaen. Esimerkiksi nigerialaisen Divine Oduduron tulos 9,86 on kesäkuulta 2019. Tällä kaudella Oduduro on juossut 10,05.

Yksi mielenkiintoinen olympialaisiin liittyvä aspekti liittyy yhdysvaltalaisiin yliopistourheilijoihin ja koskee yleisurheilussa pika- ja teholajeja eli juoksuja ja hyppyjä.

”NCAA:n finaalit ovat pari viikkoa ennen olympiakarsintoja. Siinä on käynyt usein niin, että huippukunnossa olevat yliopistourheilijat ovat todella hyviä vielä karsinnoissa, eivät enää kesän arvokisoissa”, Lehtimäki sanoo.

Syynä on se, että tulostason ylläpito on vaikeaa jo maaliskuussa alkaneen kauden vuoksi. Nyt kisojen välillä on aikaa käytännössä kuukausi vähemmän – yleisurheilijat aloittavat Tokiossa urakkansa jo heinäkuun lopulla elokuun lopun sijaan.

”Se jättää kuukauden vähemmän sitä yliopistourheilijoiden laskusuuntaa siihen, ja on mielenkiintoista nähdä, ovatko yliopistojärjestelmän kautta USA:n joukkueeseen tulleet vielä iskukykyisiä itse kisoissa, kun väli on pienempi.”

”Siellähän on välillä nähty todellisia floppeja, eikä ole varmaan harjoiteltukaan. Jos olet aloittanut maaliskuussa kilpailemisen, niin jossain kohtaa se hermosto väsyy väkisinkin”, Lehtimäki lisää.