Suomalaisten yleisurheilijoiden tulostaso on vuosituhannen kovin, mutta Tokiossa finaalipaikat ovat tiukassa

Suomalaiset yleisurheilijat ovat onnistuneet laajalla rintamalla kesän aikana. Suomen ennätyksiä on murskattu viidessä lajissa, ja kisajoukkueen koko on suurempi kuin edellisissä kisoissa. Huippusijoitukset ovat kuitenkin tiukassa.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen on yksi Suomen suurimmista menestystoivoista Tokion olympialaisten yleisurheilussa.

Olympiakisojen merkittävimpiin lajeihin kuuluva ja suomalaisten rakastama yleisurheilu on suomalaisittain katsottuna mielenkiintoisempi olympialaji kuin aikoihin.

Suomi saa kisoihin yhden vuosituhannen suurimmista joukkueistaan. Joukkueen lopullinen koko on 21 urheilijaa, joista 12 naisia ja yhdeksän miehiä.

Isompikin joukkue oli mahdollinen, sillä Nooralotta Neziri ja Camilla Richardsson vetäytyivät kisoista valintansa jälkeen ja Lotta Kemppinen jo ennen valintaa. Tulokset olisivat riittäneet Tokioon.

Lisäksi Antti Ruuskanen rikkoi keihään kisarajan, mutta ei mahtunut kolmen kisoihin matkaavan suomalaisheittäjän joukkoon.

Suomalaisten tulostaso on ollut vuosituhannen kovin, ja Elmo Lakka, Sara Kuivisto, Ella Junnila, Senni Salminen ja Silja Kosonen ovat tehneet uudet Suomen ennätykset – Salminen ja Kosonen jopa kaksi kertaa.

Lähtökohdat olympiakisoihin ovat kiinnostavat, mutta mihin saakka suomalaisten yleisurheilijoiden taso riittää Tokiossa?

Yleisurheilijat valittiin olympiakisoihin erityisen olympiarankingin pohjalta.

Ranking on Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin (WA) ylläpitämä ja huomioi sekä kisojen tulosrajan rikkoneet että rankingpisteillä mukaan pääsevät.

Tulokset laskettiin 1. toukokuuta 2019 alkaen tämän vuoden kesäkuun 29. päivään saakka. Sen jälkeen urheilijat laitettiin järjestykseen olympiapaikkojen jakoa varten.

Olympiaranking ei kerro tämän kesän vireestä, mutta näyttää, millä sijoilla suomalaiset yleisurheilijat saavuttivat kisapaikkansa. Listaus osoittaa, että finaalipaikat ovat tiukassa, eikä pistesijoillekaan eli kahdeksan parhaan joukkoon mennä rutiinilla.

”Road to Tokyon perusteella ei voi pistää urheilijoita täysin järjestykseen. Toki kaikki aloittavat nollilta kisoissa – kukaan ei saa alkukesän tuloksia mukaansa”, Suomen urheiluliiton (SUL) huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen sanoo.

Suomella on lajinsa olympiarankingin kärkikymmenikössä vain yksi urheilija. Kolmiloikkaaja Senni Salmisen rankingsijoitus on yhdeksäs. Tämän kauden maailmantilastossa Salminen on kahdeksantena.

Pistesijoille pääsy on monelle suomalaiselle yleisurheilijalle realistinen tavoite Tokiossa, vaikka sen saavuttaminen vaatiikin venymistä. Isompaa kuvaa tarkastellessa huomaa, että venymistä on jo tapahtunut Dohan MM-kisojen jälkeen.

”Yleisurheilu on mennyt erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana ison askeleen eteenpäin”, Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki vahvistaa.

”Mutta siitäkin huolimatta olympianäyttämö on kovin mahdollinen näyttämö. Jos nyt olisi EM-kisavuosi, uskoisin sen näkyvän huomattavasti paremmin myös näillä perinteisillä menestysmittareilla, joita ovat mitalit ja pistesijat.”

Lehtimäki kertoo, ettei Olympiakomitea aseta Tokioon tavoitteita yksittäisille lajeille, vaan se on lajiliittojen tehtävä. Salonen puolestaan sanoo olympiatavoitteiden asettamisen kuuluvan SUL:n sijaan urheilija–valmentaja-parille.

”Jos puhutaan mitali- tai pistesijatavoitteesta, alamme herkästi puhua muutamasta yksittäisestä urheilijasta. Se ei ehkä kerro niin paljon yleisurheilun tilasta, eikä ylipäätään ole koko joukkueen tavoite enää”, Salonen perustelee.

Olympiaranking näyttää menestyslaji keihäänheiton tilanteen suomalaisittain täysin toisessa valossa kuin tämän kesän maailmanlista, jossa Toni Kuusela on parhaana suomalaisena 11:s tuloksellaan 85,03.

”Jos sen kasivitosen heittää, niin kyllä sillä on mitalitaistossakin mukana”, Salonen uskoo.

Olympiarankingin parhaat suomalaiset keihäsmiehet olivat Oliver Helander ja Antti Ruuskanen, jotka joutuivat ratkomaan kolmannen kisapaikan kohtalon. Heidän rankingtuloksensa on yli kahden vuoden takaa.

”[Ranking] jakaa urheilijoita kahteen leiriin. Toiset ovat tehneet rajan esimerkiksi 2019, ja se antaa väljyyden suunnitella kilpailuohjelman olympialaisten ehdoilla, niin kuin parhaaksi näkee. Puhun nyt kansainvälisesti, en ainoastaan suomalaisista”, Lehtimäki sanoo.

”Sitten ovat nämä urheilijat, jotka tulevat rankingin kautta. Heidän on ollut pakko ladata alkukesään myös kilpailullisia odotuksia, että he saavat sen rankingin pysymään hyvänä tai noususuuntaisena.”

Suomalaisen yleisurheilun kehitys näkyy myös kisajoukkueen ulkopuolella. Lehtimäki toteaa tasonnoston olevan laajempi kuin joukkueesta näkee ja nostaa esimerkeiksi seiväshyppääjä Mikko Paavolan ja moukarinheittäjä Aaron Kankaan.

”Uskon, että se näkyy myös olympialaisissa. Toivon varsinkin sinne pistesijapuolelle uusia nimiä, ja totta kai odotamme yleisurheilulta, että se palaa mitalikantaan. Onko se sitten vielä näissä olympialaisissa, jää nähtäväksi”, Lehtimäki lisää.

Myös Salonen uskoo pistesijojen mahdollisuuteen kaiken onnistuessa kohdalleen.

Kun Saloselta kysyy, millaiseen tulokseen hän olisi henkilökohtaisesti tyytyväinen, aloittaa valmennuspäällikkö vastauksensa puhumalla mittaroinnin vaikeudesta ja urheilijoiden tavoitteiden erilaisuudesta.

”Jokainen haluaa pikkuisen venyttää maailmantilaston sijoitustaan – puhutaan jatkopaikoista, välieräpaikoista ja finaalipaikoista, ja että saataisiin kolkuteltua pistesijoja. Siitä se kokonaisuus muodostuu. Sen jälkeen voidaan katsoa, mitä jäi viivan alle.”

