Otto Leskinen on ehtinyt jo ponnistaa Pieksämäen Pallo-Sepoista NHL:ään ja Montreal Canadiensiin. Ensi kaudella Jokereissa pelaavan Leskisen mukaan juniorille Pieksämäkeä parempaa harjoittelupaikkaa ei ole.

Puolustaja Otto Leskistä, 24, vähän hymyilyttää, kun hän muistelee jääkiekkouransa alkutaivalta Pieksämäellä.

Intoa oli paljon, pelaajia joskus vähän vähemmän. Välillä piti haalia, että joukkue sai kymmenen pelaajaa kokoon.

Poikavuosina lyötiin joukkueet yhteen Pieksämäen, Varkauden ja Siilinjärven kanssa.

Näissä kaikissa Leskinen on pelannut ja kasvanut siitä NHL-kiekkoilijaksi.

Ura Montrealissa jäi kahteen kauteen ja kuuteen otteluun, mutta uraksi sen voi silti laskea. NHL ja varsinkin farmisarja AHL:n Laval Rocket tuli nähtyä.

NHL jäi jonnekin taakse, kun alkavalla kaudella Leskinen ottaa uuden askeleen Jokereissa ja KHL:ssä.

On siinä loikalla mittaa, kun Leskinen muistelee Pieksämäen torilla ensimmäistä NHL-peliään Montrealin kuuluisassa Bell Centressä.

”Hieno fiilis, mutta jännitti niin saatanasti. Kun oli eka vaihto alla, sen jälkeen se oli vain jääkiekkoa. Siellä oli hieno tunnelma.”

Syksyllä 2019 kiekkokausi alkoi vielä normaalisti, ei ollut koronavirustakaan.

Leskinen aloitti kautensa Lavalissa Montrealin kupeessa. Noin 425 000 asukkaan asumislähiökaupunki Laval rajautuu Prairiesjokeen Montrealin lounaispuolella.

Kutsu Canadiensin kokoonpanoon tuli salamyhkäisesti joulukuun alussa.

”Se oli jännä juttu. Olin omasta mielestäni pelannut hyvin, ja seuraavan päivän aamujäillä ennen peliä en ollut kokoonpanossa. Mitä helvettiä, ajattelin.”

Leskinen meni normaalisti Lavalin aamujäille, vaikka nimi puuttui illan ottelun puolustajapareista.

”Kutsu tuli valmentajan koppiin, ja ajattelin ensimmäiseksi, mitähän on tullut hölmöiltyä. Oli aika jännä fiilis, kun valmentaja sanoikin, että pelaan Montrealissa.”

Siitä alkoi viiden ottelun sarja Canadiensin kokoonpanossa. Pieksämäen Pallo-Seppojen kasvatti oli yhtäkkiä osa NHL:n menestyneintä ja kuuluisinta seuraa.

Montrealissa ottelupäivän aamujäiden jälkeen Leskisen eteen työnnettiin rivi mikrofoneja, kuin olisi haastateltu pääministeriä.

Kysymyksiä sateli joka suunnasta. Uusi pelaaja kiinnosti jokaista kiekkotoimittajaa.

Vaikka ottelu jännitti, Leskinen muistelee haastattelun jännittäneen vielä enemmän. Hän puhui suuresta mahdollisuudesta. Oman pelin pelaaminenkin vilahteli vastauksissa. Englanti sujui riittävän hyvin.

” ”Saattoi olla iltoja, jolloin olin jäällä neljä tuntia yhteensä jokaisen ikäluokan kanssa. Siihen vielä päälle aamujäät. Sai ainakin harrastaa.”

Pieksämäen Pallo-Seppojen kasvatin ura on vienyt KalPan kautta Montrealiin ja sieltä Jokereihin.

Ennen Lavalia tai Montrealia takana oli paljon jääkiekkoa, luistelua, pelaamista.

Otto Leskisen isä pelasi paikallisessa joukkueessa ja vei ensin isoveli Villen jäille. Kun Otto alkoi pysyä luistimilla pystyssä, liittyi hän mukaan.

Jäävuoroja riitti. Iltapäivisin hallissa oli jokaisena arkipäivänä yleisöluistelu mailojen kanssa. Juniorit jäälle eurolla, aikuiset kahdella. Vahtimestari katsoi vähän perään, että kolikot kolahtelivat lippaaseen.

Pääkaupunkiseudulla, vaikkapa Jokereissa tai HIFK:ssa, juniorit istuvat päivässä enemmän auton takapenkillä kuin viettävät aikaa jäällä. Pikkukaupungissa on vähän toisin.

Leskisillä oli viiden tai kuuden minuutin matka jäähalliin ja pyörälläkin pääsi.

Kun Helsingissä kilpaillaan pelaajista, Pieksämäellä lasketaan, että jäälle saadaan riittävästi pelaajia.

”Täällä se on vähän toistepäin. Kysytään, tunteeko joku, jolla olisi luistimet ja voisi tulla pelaamaan illalla”, Leskinen kertoo nauraen, ja savolaiseen tapaan vastuu siirtyy kuulijalle.

”Eihän tämän parempaa paikkaa ole ollut. On saanut olla jäällä ja jokaisiin treeneihin kysyttiin.”

”Saattoi olla iltoja, jolloin olin jäällä yhteensä neljä tuntia jokaisen ikäluokan kanssa. Siihen vielä päälle aamujäät. Sai ainakin harrastaa.”

Leskinen luistelee hyvin, ja vastauksen saittekin jo siihen, miksi. Jäällä oppii ja toistot kehittivät. Hyvä pelisilmäkin hänellä on.

”Laukaus ei ole ihan tussari, muttei Patrik Laineenkaan tasoa.”

Pikkupaikkakunnalta ei sentään nousta Liigaan ilman väliportaita. Isoveli Ville lähti ensin Kuopioon KalPan B-nuoriin ja Otto seurasi perässä pari vuotta myöhemmin.

Otto Leskinen on siitä harvinainen pelaaja, ettei hän ole koskaan tähdännyt NHL:ään. Ehkä on joskus vähän unelmoinut siitä.

Ammattilaisuuskin oli jollain lailla kaukaista. Pelaaminen on vain ollut ”niin mukavaa”.

Leskinen pelasi vielä Pieksämäellä, kun tuli kutsu maan parhaiden 15-vuotiaiden Pohjola-leirille.

Siellä hän pelasi samassa porukassa kuin Sebastian Aho ja koviksi nimiksi tiedetyt Aleksi Saarela ja Arttu Ruotsalainen.

Leirillä olivat myös Teemu Väyrynen, Petrus Palmu, Julius Nättinen ja Siilinjärveltä kotoisin oleva Topi Piipponen.

KalPasta Leskinen poimittiin alle 17-vuotiaiden maajoukkueeseen. Tie kohti ammattilaisuutta alkoi häämöttää.

Leskinen on ollut urallaan monta kertaa lähellä kisoja. Hän pääsi lähelle nuorten Leijonien MM-kultaa 2016 voittanutta joukkuetta. Leskinen kuului leiriryhmään vielä kauden alussa mutta ei enää kisajoukkueeseen.

Vuotta myöhemmin Leskinen pääsi vielä lähemmäs. Hän matkusti nuorten Leijonien mukana Montrealiin, mutta silloinen päävalmentaja Jukka Rautakorpi raapaisi Leskisen nimen yli, kun lopullinen MM-joukkue nimettiin.

”Yhden harjoitusottelun pelasin Bell Centressä.”

” ”Laukaus ei ole ihan tussari, muttei Patrik Laineenkaan tasoa.”

Kaudella 2018–2019 Otto Leskinen pelasi Liigaa KalPassa.

Toinen maailmanmestaruus meni sivu suun kultakeväänä 2019. Leskinen pysyi koko leirityksen ajan Leijonien mukana, mutta kun päävalmentaja Jukka Jalonen lukitsi lopullisen kisajoukkueen, Leskisen nimi puuttui.

”Oli se aika pitkä pätkä. Kuukausi oltiin reissussa ja leirityksessä. Kyllä se vitutti, mutta sellaista se on. Kyllä sieltä lähti muitakin poikia pois.”

”Ehkä se tulee joskus. Toivotaan näin.”

Leijonat lähti Slovakiaan MM-kisoihin, Leskinen kotiin. Suomi sai maailman­mestaruuden mutta Leskinen NHL-­sopimuksen.

Jalonen muistaa Leskisen hyvin sekä 20-vuotiaiden maajoukkueesta että Leijonien leirityksestä.

”Otto on hyvä yleispelaaja. Fiksu, liikkuu hyvin ja pystyy pistämään kiekkoa liikkeelle. Hän pystyy puolustamaan sekä pelaamaan yli- ja alivoimia hyvin.”

”Se on varmaan haaste Otolle itselleenkin, onko hän enemmän puolustava vai hyökkäävä. Jompaan­kumpaan olisi hyvä olla vähän kallellaan”, Jalonen sanoo.

Jalonen korostaa, että Leskisen kokoisen, 181-senttisen, puolustajan pitäisi NHL-paluuta ajatellen profiloitua mieluummin hyökkääväksi puolustajaksi.

”Mutta sitten pitää olla tehokas. Ylivoimalla täytyy pystyä tekemään pisteitä.”

Leskinen on pyyhkinyt NHL:n ajatuksistaan. Ei ihan kokonaan, mutta pariksi vuodeksi ainakin.

Nyt on Jokerien ja KHL:n aika. Uusi kaupunki, seura ja sarja.

Taloudellisestikaan ei ole järkeä hinkata farmissa 70 000 dollarin eli noin 60 000 euron kausipalkalla, kun Leskinen laskee saavansa Jokereista neljästä viiteen kertaa enemmän.

Jos NHL vielä joskus kutsuisi, täytyisi pelipaikka löytyä niin sanotusti ylhäältä eikä enää AHL:stä.

Jokerit voi olla hyvä ponnahduslauta ja tasomittari.

”Onhan se aina vähän jännittävää mennä uudelle työpaikalle, nähdä uusia kasvoja ja tutustua.”

”Ei tämä ole sellaista, että hirveästi stressaan. Enemmän olen innostunut kuin jännittynyt.”

Leskinen ei tiedä, mitä odottaa Jokereissa. Päävalmentaja Lauri Marjamäkeä hän ei tavannut ennen sopimuksen tekoa. Puhelimessa he sentään puhuivat.

” ”Voi puhua modernista puolustajasta, jolla on äärimmäisen hyvä luistelu­taito ja pelikäsitys.”

Pieksämäen torin hampurilaisravintola Mortonissa Leskisen on vaikea ajatella, millainen olisi onnistunut kausi Jokereissa. Nyt on pakko puhua omista peleistä eikä vielä ottaa koko seuran menestystä harteille.

”Ensimmäisenä pitäisi ansaita paikka vakio­kokoonpanosta, saada iso rooli. Jos sen saa, pitää kantaa vastuu ja tehdä tulosta. Pitäisi myös olla sen roolin arvoinen.”

Marjamäki tuntee Leskisen pelaajana ja muistaa hänet jo KalPan ajoilta.

”Voi puhua modernista puolustajasta, jolla on äärimmäisen hyvä luistelu­taito ja pelikäsitys.”

Marjamäki sanoo Leskisen jääneen vähän tutkan alle. Kai siitä kertovat lähelle pääsy -tilanteetkin.

”Uskon, että Jokerit on Otolle hyvä seuraava steppi. Minulla ainakin on isot odotusarvot. Hän on nuori ja lahjakas. Kun häneen luottaa ja antaa vastuuta, on mahdollisuus tulla hyväksi NHL-pelaajaksi.”

”Uskon, että Otto ottaa ison roolin meidän puolustuksesta.”

Lue lisää: Ihme Vantaalla – HS selvitti, missä kasvavat Suomen NHL-jääkiekkoilijat, ja lopputuloksesta löytyy jymy-yllätys