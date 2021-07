Olympialaisista vetäytyvien tähti­pelaajien määrä lähenee kymmentä.

Tähtipelaajia yksi toisensa jälkeen jää pois Tokion olympia­tenniksestä. Saksalainen Angelique Kerber vetäytyy olympialaisista ja pois jäävien nimekkäiden pelaajien määrä lähenee kymmentä.

Kerber, 33, sanoi turnauksissa pelattujen viime viikkojen ottaneen veronsa hänen kropastaan.

Kerber pelasi kolmessa nurmikenttä­turnauksessa peräkkäin. Ensin hän voitti Bad Homburgin kisan ja huipensi kiireiset viikot etenemällä Wimbledonin välieriin, jossa tuli tappio lopulliselle voittajalle Australian Ashleigh Bartylle.

”Saksan edustaminen Lontoossa 2012 ja Riossa 2016 ovat olleet urani suosikkihetkiä”, Kerber sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Senpä takia päätös on vielä suurempi pettymys, mutta on vain hyväksyttävä, että kroppani tarvitsee lepoa intensiivisten viikkojen jälkeen. On pakko levätä, kunnes palaan kentille myöhemmin tänä kesänä.”

Kerber saavutti olympiahopeaa Rio de Janeirossa, kun hän hävisi loppuottelun Puerto Ricon yllättäjälle Monica Puigille.

Ennen Kerberiä vetäytymispäätöksen ovat tehneet Yhdysvaltojen Serena Williams, Romanian Simona Halep, Kanadan Bianca Andreescu, Sveitsin Roger Federer, Espanjan Rafael Nadal ja Itävallan Dominic Thiem.

Brittiläiset Johanna Konta ja Dan Evans joutuvat jäämään sivuun heidän annettuaan positiiviset koronatestitulokset.

Osalla vetäytyjistä taustalla on loukkaantuminen, osalla kyse on väsymyksestä tai varotoimesta.

Suomen ykköspelaaja Emil Ruusuvuori ei myöskään pelaa Tokiossa, vaikka olisi saanut paikan turnaukseen ja tullut myös valituksi olympiajoukkueeseen.

Ruusuvuori pelasi tällä viikolla Ruotsin Båstadissa, mutta hävisi ATP-250-turnauksen toisella kierroksella Slovakian Norbert Gombosille.

