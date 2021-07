Ruotsalainen puolustaja Gustav Forsling sai kolmen vuoden sopimuksen.

Suomalaistähti Aleksander Barkovin kipparoima Florida tekee isoja peliliikkeitä jääkiekkoliiga NHL:ssä.

Panthers osti puolustaja Keith Yandlen ulos kalliista ja pitkästä sopimuksestaan. Yandle allekirjoitti 2016 peräti seitsemän vuoden sopimuksen, jonka arvo oli 44,45 miljoonaa dollaria (37,64 milj. euroa). Sopimuksesta olisi ollut kaksi vuotta jäljellä ja siihen kuului siirron estävä pykälä.

Floridan urheilujohtaja Bill Zito kiitti Yandlea tekemistään palveluksista seuralla ja koko eteläisen Floridan kiekolle.

Yandle täyttää syksyllä 35 vuotta ja on NHL:n tämän hetken teräsmies. Hän on pelannut maaliskuusta 2009 lähtien peräti 922 peräkkäistä NHL-ottelua. Hän on vain 42 ottelun päässä NHL:n peräkkäisten otteluiden ennätyksestä.

Doug Jarvis pelasi vuosina 1975-87 yhteensä 964 ottelua ilman, että yhtään peliä jäi väliin.

Yandle oli yksi Floridan ylivoimapuolustajista viisivuotisella ajanjaksollaan Panthersissa. Viime kaudella tuli enää kolme maalia, mutta sentään 25 syöttöä.

Yandle lähtee seurasta, mutta ruotsalaispuolustaja Gustav Forsling sai sopimuksen kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.

Forslingin, 25, sopimuksen arvo on 2,66 miljoonaa dollaria kaudessa, yhteensä 7,98 miljoonaa.