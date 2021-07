”En ole nukkunut kovin hyvin”, 21-vuotias brittikuljettaja sanoi Silverstonen varikolla.

Autourheilun kuninkuusluokassa formula ykkösissä kilpaileva Lando Norris kertoi Silverstonen gp-kisan alla viime sunnuntain tapahtumista Wembleyllä.

21-vuotias brittikuljettaja oli seuraamassa jalkapallon EM-kisojen loppuottelua, kun hänet ryöstettiin matkalla McLaren-urheiluautolleen.

Poliisi on kertonut brittilehti The Guardianin mukaan Norrisille, ettei hän voi puhua tapahtuman yksityiskohdista tutkinnan ollessa kesken. Norris kuitenkin kertoi Silverstonen varikolla siitä, miten tilanne on vaikuttanut häneen.

”On vaikeaa ja järkyttävää huomata, että sellainen voi sattua kenelle tahansa. Myös sinulle, vaikka uskotkin, ettei niin kävisi tai mahdollisuus olisi pieni”, Norris sanoi.

”Järkytys siitä, että voi olla haavoittuva missä tahansa tilanteessa, on pelottava kokemus. En toivo sellaista kenellekään.”

Uransa parasta kautta ajava Norris on formula ykkösten MM-sarjassa neljännellä sijalla. McLaren-kuljettaja ei ole kuitenkaan vielä toipunut Wembleyn tapahtumista.

”En ole nukkunut kovin hyvin ja tunnen itseni hieman kipeäksi", hän sanoi ja viittasi The Guardianin mukaan ryöstön fyysiseen puoleen.

Norrisilta vietiin ryöstön yhteydessä kello, jonka arvoksi The Guardian kertoi 40 000 puntaa eli noin 47 000 euroa. Aiemmin kellon arvoksi arvioitiin jopa 80 000 euroa.

Norris kertoi ajaneensa ryöstön jälkeen kotiinsa ja valmistautuneensa Silverstonen gp-kisaan tallinsa päämajassa Wokingissa. Edessä oleva kisaviikonloppu antaa hänelle muuta ajateltavaa.

”Voin keskittyä johonkin muuhun ja lopettaa sen [ryöstön] ajattelun. Olen ihminen, joka ajattelee asioita liikaa. Minulla on tapana ajatella aina pahinta, eivätkä sellaiset asiat ole mukavia.”

”Paluu normaaliin on mukava asia. Yritän keskittyä työhön, joka minua odottaa tänä viikonloppuna, ja pelkkä ajatuskin kilpailemisesta saa minut hymyilemään”, Norris jatkoi.

Norris ei sanojensa mukaan ole henkisesti ja fyysisesti täysin kunnossa, ja McLaren-tallilla on kisaviikonlopun alla muitakin huolia.

The Guardian kertoi, että tallin toimitusjohtaja Zak Brown sekä kaksi muuta henkilökunnan jäsentä saivat torstaina tietää koronavirus­tartunnastaan. Heidät on eristetty, eikä asia vaikuta tallin mukaan heidän kilpailukykyynsä Silverstonessa.