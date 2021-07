Isäntämaalla on mitaliehdokkaita mailapeleissä. Norja seuraa aituritähteään ja Ruotsi seiväshyppääjäänsä. Moni olympiaurheilija on saavuttanut suurtekoja urheilussa, mutta mukaan mahtuu myös urheilevien äitien oikeuksien puolustaja. HS esittelee jokaiselle kisapäivälle seuraamisen arvoisen urheilijan.

24. heinäkuuta. Mima Ito on Japanin toivo kiinalaisten leipälajissa

Mima Ito on naisten kaksinpelin mitalisuosikkeja pöytätenniksessä. Kaksinpeliottelut alkavat 24. heinäkuuta.

Laji: Pöytätennis, naisten kaksinpeli

Aikataulut: Kierrokset 1–4: 24.–27.7., puolivälierät: 28.7., välierät, pronssiottelu ja finaali: 29.7.

Kiina on ollut olympialaisten pöytätenniksessä suorastaan naurettavan ylivoimainen. Soulin olympialaisista alkaen lajissa on jaettu 32 olympiakultaa, ja niistä vain kolme on mennyt muualle kuin Kiinaan.

Tokiossa järjestäjämaalla on kuitenkin yksi suuri toivo. Mima Itolta ei puutu ainakaan itseluottamusta, sillä hän on useaan otteeseen kertonut hänen tavoitteenaan olevan huima kolmen kultamitalin saldo.

Turnaus alkaa heti lauantaina ja seuraavana torstaina huipentuu naisten kaksinpeliturnaus. Lisäksi Ito on mukana naisten joukkue­kilpailussa ja sekanelinpelissä, joista viimeksi mainittu on mukana olympiaohjelmassa ensimmäistä kertaa. Sekanelinpelin finaali pelataan jo maanantaina.

Lokakuussa 21 vuotta täyttävä Ito oli todellinen lapsitähti. Hän voitti ensimmäisen ottelunsa Japanin kansallisissa mestaruuskilpailuissa jo kymmenvuotiaana, ja maailman huipulle Ito nousi kolmea vuotta myöhemmin.

Ulkonäkö saattaa tässäkin tapauksessa hämätä, sillä vain 152-senttinen Ito kykenee saamaan lyönteihinsä hurjasti voimaa. Naisten kaksinpelin maailmanrankingissa Ito on nyt toisena Kiinan Chen Mengin jälkeen.

Jos Chen ja Ito kohtaavat finaalissa, on historia kiinalaisen puolella. Kaksikko on pelannut vastakkain kaksinpelissä neljästi, eikä Ito ole voittanut vielä kertaakaan.

Mikko Pajala HS

25. heinäkuuta: Mandy Budolj taisteli äitien urheiluoikeuksien puolesta ja pääsi Tokioon

Mandy Budolj taisteli päästäkseen olympiakehään. Olympialaisissa hänen sarjansa ottelut alkavat 25. heinäkuuta.

Laji: Nyrkkeily, naisten 51 kg:n sarja

Aikataulut: 1. kierros 25. heinäkuuta, 2. kierros 29.7., puolivälierät 1.8., välierät 4.8., finaali 7.8.

Kanadalaisnyrkkeilijä Mandy Bujold, 33, pääsi pitkän taistelun päätteeksi Tokion olympialaisiin. Samalla hänestä tuli ennakkotapaus siitä, kuinka äitiys ei voi romuttaa urheilijan rankingia.

Koronapandemian peruttua kaksi viimeisintä karsintaturnausta Bujoldin olympiamahdollisuudet riippuivat ranking-pisteistä.

Pisteistä, jotka laskettiin turnauksista, joiden aikaan Bujold oli raskaana tai juuri synnyttänyt Kate Olympia -tyttären.

Syntyi tilanne, johon nyrkkeilijä ei olisi voinut varautua mitenkään.

Bujold pyysi, että kansainvälinen olympiakomitea (KOK) huomioisi tilanteen ja käyttäisi raskautta edeltäneitä rankingpisteitä, joissa Bujold oli kahdeksas maailman ja toinen Amerikkojen rankingissa.

KOK teki kielteisen päätöksen, jonka jälkeen Bujold valitti ihmisoikeuksien loukkaamisesta urheilun välimiesoikeuteen.

Välimiesoikeus totesi, että pätevyyskriteereihin on sisällytettävä raskaana olevat tai synnyttäneet naiset.

Alle 51 kilon sarjassa otteleva Bujold on kuvaillut pääsyään Tokioon ”elämänsä suurimmaksi taisteluksi”.

Lotta Loikkanen HS

Maanantai 26. heinäkuuta: Piskuisen Fidžin Jerry Tuwai on maailman paras lajissaan

Jerry Tuwai oli mukana voittamassa olympiakultaa Riossa. Tokiossa miesten turnaus alkaa 26. heinäkuuta.

Laji: Miesten rugby-7

Aikataulut: Alkuerät ja puolivälierät: 26.–27.7., välierät ja finaali: 28.7.

Alle miljoonan asukkaan valtio voitti Riossa palloilulajin olympiakultaa. Tähän urotekoon ylsi Fidži miesten rugby sevensissä, joka on maassa kuin kansallislaji.

Jerry Tuwai on ainoana historiallisesta joukkueesta nyt puolustamassa kultaa. Vain 170-senttistä mutta yli 80-kiloista voimanpesää on matalan painopisteensä ja nopeutensa vuoksi erittäin vaikea pysäyttää.

Tuwai, 32, valittiin vuonna 2019 tämän rugbyn vauhdikkaamman muodon maailman parhaaksi. Vuotta myöhemmin hän sai tunnustuksen koko 2010-luvun parhaana.

Fidžin haastaa rugbyn perinteiset suurvallat: Uusi-Seelanti, Australia, Etelä-Afrikka ja Iso-Britannia. Turnaus kestää vain kolme päivää.

Mikko Pajala HS

Tiistai 27. heinäkuuta: Triathlonsuuruus Flora Duffy haluaa kruunata uransa olympiamitalilla

Flora Duffy hakee Tokiossa kruunua uralleen. Naisten triathlon kilpaillaan 27. heinäkuuta.

Bermudaa edustava Flora Duffy on yksi niistä menestyneistä urheilijoista, jotka hakevat olympialaisista eräänlaista kruunua pitkälle uralleen.

Duffy, 33, on yksi maailman menestyneimmistä aktiiviurheilijoista naisten triathlonin lyhyillä matkoilla eli olympia- ja sprinttimatkoilla. Hän on muun muassa Kansainvälisen triathlonliiton (ITU) vuosien 2016 ja 2017 maailmanmestari. Titteli ratkaistaan useita kilpailuja käsittävässä sarjassa.

Duffy on Tokiossa yksi vankimmista mitaliehdokkaista. Odotettua pidemmäksi venyneen loukkaantumisjakson jälkeen Duffy yllätti ja voitti triathlonin Tokion esikisoissa vuonna 2019.

Rion olympialaisissa kahdeksanneksi sijoittunut Duffy on kilpaillut kuluneen vajaan vuoden aikana vain kerran, mutta luottaa kokemukseensa olympiareenoilla. Viimeistelyn Tokioon hän on tehnyt Boulderissa Yhdysvalloissa.

Jussi-Pekka Reponen HS

Keskiviikko 28.7. 20 arvokisakullan Katie Ledecky sai yhden menestysmatkan lisää olympiaohjelmaan

Katie Ledecky hakee lisää kultamitaleja palkintokaappiinsa. Ensimmäistä kertaa olympialaisissa uitava 1500 metrin vapaauinti on ohjelmassa 28. heinäkuuta.

Laji: Uinti, naisten 1500 metrin vapaauinti

Aikataulut: Alkuerät 26.7. kello 14.32, finaali 28.7. kello 5.54

Naiset pääsevät olympia-altaassa ensimmäistä kertaa uimaan yli 800 metrin matkaa, kun Tokiossa kilpaillaan 1500 metrin matkalla. Vihdoinkin, voisi joku sanoa. MM-ohjelmassa 1500 metriä on ollut jo vuodesta 2001.

Uinnin supertähti Katie Ledecky on voittanut MM-kisoissa matkan kolme kertaa ja on suosikki nappaamaan matkalla historian ensimmäisen olympiakullan.

Ledecky nousi uintimaailman tietoisuuteen, kun hän voitti Lontoossa 800 metrin olympiakullan vain 15-vuotiaana. Yhdeksän vuotta myöhemmin 24-vuotiaana Ledecky on 20 arvokisakullan uimari, jolla on hallussaan kolme maailmanennätystä. Riosta Ledecky nappasi neljä vapaauintikultaa: henkilökohtaiset 200, 400 ja 800 metriltä ja viestikullan 4x200 metriltä. Maailmanennätykset hänellä on 400, 800 ja 1500 metrillä.

Tokiossa Ledecky on alustavien suunnitelmien mukaan lähdössä uuden lajin lisäksi puolustamaan kaikkia kolmea Rion henkilökohtaista kultaansa. Keskiviikkona 28. heinäkuuta matkojen loppuun uiminen tarkoittaisi kiireistä finaalipäivää: 200 ja 1500 metrin vapaauintifinaalit uidaan molemmat aamukilpailujakson aikana.

Riku Teiskonlahti HS

Torstai 29. heinäkuuta: Norjan Viktor Hovland nousi nopeasti maailman suurimpien golftähtien joukkoon

Viktor Hovland on todennäköisin pohjoismaalainen kärkitaistelussa, kun miesten golfin ensimmäinen kierros pelataan 29. heinäkuuta. Mitalit ratkotaan päätöskierroksella 1. elokuuta.

Laji: Miesten golf

Aikataulut: 29.7.–1.8., kierrokset alkavat kello 1.30

Pohjoismaiden suurin golftähti on tällä hetkellä norjalainen Viktor Hovland, kun mittariksi otetaan maailmanlista. Tämän viikon maailmanlistalla hän on sijalla 11, ylivoimaisesti parhaan pohjoismaalaisena, ja olympialaisissa pelaavista miehistä kuudentena.

Amatöörinä Hovland, 23, ylsi maailman ykköspelaajaksi. Siirryttyään ammattilaiseksi runsaat kaksi vuotta sitten hän on kiivennyt nopeasti maailman parhaiden pelaajien joukkoon.

Erittäin hyvänä kilpailijana tunnettu Hovland pelaa pääasiassa Yhdysvaltojen PGA-kiertueella, jolla hän on voittanut kaksi kilpailua. Juhannuksena hän haki Saksasta Euroopan-kiertueen kilpailun voiton.

Viime viikonloppuna Hovland jakoi kolmanneksi parhaana olympiapelaajana 12. sijaa kauden viimeisessä major-kilpailussa, tällä kertaa Englannissa pelatussa The Open Championshipissä, jonka voitti ensimmäisellä yrityksellään samanikäinen ja niin ikään Tokion turnauksessa pelaava amerikkalainen Collin Morikawa.

Jussi-Pekka Reponen HS

30. heinäkuuta Karsten Warholm tavoitti jo ME-unelmansa ja aloittaa nyt olympiakultajahdin

Karsten Warholmilla on kaksi pitkien aitojen MM-kultaa. Ensimmäisen olympiavoiton metsästys alkaa 30. heinäkuuta alkuerillä. Finaali on ohjelmassa 3. elokuuta.

Laji: Yleisurheilu, miesten 400 metrin aidat

Aikataulut: Alkuerät 30.7. kello 4.55, välierät 1.8. kello 15.05, finaali 3.8. kello 6.20

Miesten 400 metrin aidat on yksi Tokion yleisurheilun jännityslajeista.

Vaikka voittajasuosikkeja on useita, ainakin norjalaiset luottavat Karsten Warholmiin kuin vuoreen.

Heinäkuun alussa Warholm hullaannutti katsojat Timanttiliigan kilpailussa Oslossa, kun hän saavutti vihdoin pitkään jahtaamansa maailmanennätyksen ajallaan 46,70.

Sitä ennen Warholm yritti rikkoa kisasta toiseen Kevin Youngin 29 vuotta vanhaa ennätystä 46,78, jolla yhdysvaltalainen voitti olympiakultaa Barcelonassa vuonna 1992.

”Olen unelmoinut tästä pitempään kuin kukaan osaa kuvitellakaan”, Warholm sanoi.

Tokiossa ME voi olla tiukassa, sillä edessä on alku- ja välierineen sekä loppukilpailuineen kolmen juoksun setti.

Toinen 47 sekunnin alittaja tällä kaudella on yhdysvaltalainen Rai Benjamin (46,83), joka kestää painetta ja kovia juoksuja.

Warholm on voittanut maailmanmestaruuden vuosina 2017 ja 2019. Riossa 2016 hän karsiutui olympiafinaalista, mutta juoksi alkuerissä Norjan ennätyksen 48,49.

Ari Pusa HS

Lauantai 31. heinäkuuta: Yltääkö Naomi Osaka finaaliin taistelemaan olympiavoitosta?

Jos Naomi Osakan tennisturnaus sujuu suotuisasti, hän pelaa naisten kaksinpelin finaalissa.

Laji: Tennis, naisten kaksinpeli

Aikataulut: 1. kierros 24.–25.7, 2. kierros 26.7., 3. kierros 27.8., puolivälierät 28.7., välierät 29.7., finaali: 31.7.

Parempi jättää lukijan vastuulle arvioida, onko Japanin suurin urheilutähti tenniksenpelaaja Naomi Osaka vai judon hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja Shohei Ōnoka.

Molemmilla ovat ansiosta. Osaka saattaa ylittää maailmanlaajuiset raja-aidat vähän reilummin.

Paitsi että Osaka oli ensimmäinen aasialainen nainen, joka nousi tenniksen maailmanlistan ykköseksi, hän astui myös eturintamaan puuttumaan yhteiskunnan epäkohtiin.

Osaka sanoo olevansa introvertti, yhtä lailla hän sanoo rakastavansa lehdistöä – ei kuitenkaan kaikkia lehdistötilaisuuksia. Näin hän kuvaili itseään Time-lehden olympialiitteessä ennen Tokiota.

Japanilaiset olympialaisten ystävät saattoivat säikähtää, kun Osaka käveli ulos Ranskan avoimesta mestaruusturnauksesta kesäkuussa.

Osaka ei loukkaantunut, mutta hän halusi henkistä taukoa painostavista lehdistötilaisuuksista ja hänen henkisen tilansa penkomisesta. Pressille selän kääntäminen grand slam -turnauksissa ei käy, mutta keskeyttää voi.

Mediasta pääsi eroon olemalla pelaamatta. Niin hän teki myös Wimbledonin aikaan. Senkin voiton hän jätti muiden tavoiteltavaksi.

Rahallisia tappioita on turha laskea. Maailman parhaiten ansaitsevalla naisurheilijalla oli varaa nauttia perhe-elämästä ja kuntoutua rauhassa.

Tokion olympialaisten alla Osaka sanoi olevansa innoissaan kisoista. Saada edustaa maataan ja päästä pelaamaan kotimaassa. Sinänsä harvinaisia etuoikeuksia maailmanlaajuisessa lajissa.

Toivottavasti voin täyttää heidän toiveensa, Osaka muotoili matkalla Tokioon.

Grand slam -mestaruuksia hänellä on viisi, olympiavoitto puuttuu vielä.

Heikki Miettinen HS

Sunnuntai 1. elokuuta: Simone Bilesin loistava ura huipentuu Tokiossa

Simone Bilesin braavurilajin hypyn finaali kilpaillaan 1. elokuuta. Siihen hän voi lähteä jo neliottelumitalin voittaneena.

Laji: Telinevoimistelu

Aikataulut: Karsinta: 25.7., joukkuekilpailun finaali 27.7,, neliottelun finaali, 29.7., hypyn ja eritasonojapuiden finaali 1.8,., permannon finaali 2.8., puomin finaali 3.8.

Lienee sanomattakin selvää, ettei telinevoimistelu ole Yhdysvaltojen suosituimpien urheilulajien joukossa. Tarvitaankin siis täysin poikkeuksellinen telinevoimistelija, jotta hän voi nousta supertähden asemaan.

Tällainen poikkeuksellinen urheilija on Simone Biles, Rion huippusuositun Final Five -joukkueen menestyksekkäin jäsen.

Yhteensä 25 MM-mitalia on enemmän kuin kellään muulla telinevoimistelijalla. Niiden lisäksi Bilesillä on Riosta neljä olympiakultaa ja yksi pronssi.

Bilesin suosiota puolestaan kuvaa, että hänellä on Instagramissa 4,3 miljoonaa seuraajaa. Suosiotaan Biles on käyttänyt muun muassa ADHD:hen liittyvän stigman vastustamiseen sen jälkeen, kun tieto hänen diagnoosistaan vuoti julkisuuteen.

Biles on fyysisiltä ominaisuuksiltaan ihanteellinen voimistelija. Pituutta hänellä on vain 142 senttimetriä, ja hän olikin Riossa Yhdysvaltojen 555 olympiaurheilijasta kaikkein lyhyin.

Tokio on Bilesin urheilu-uran huipennus. Uran venyttäminen kisojen siirtymisen vuoksi ei ollut Bilesille helppoa, ja historiassa vain kaksi 24-vuotiasta tai vanhempaa naistelinevoimistelijaa on yltänyt olympiakultaan.

Kultamitali Bilesin suosikkikilpailussa eli moniottelussa olisi erityisen poikkeuksellista. Viimeisten 50 vuoden aikana vanhin naisten moniottelun olympiavoittaja on ollut 20-vuotias.

Sunnuntaina 1. elokuuta Biles on hypyn ennakkosuosikkeja. Lisäksi hän tavoittelee menestystä eritasonojapuilla.

Mikko Pajala HS

Maanantai 2. elokuuta: Ihmisoikeuksien puolestapuhuja Megan Rapinoe jahtaa toista olympiakultaansa

Jos Megan Rapinoen ja Yhdysvaltojen turnaus sujuu odotusten mukaan, 2. elokuuta on vuorossa välieräottelu.

Laji: Jalkapallo

Aikataulut: Alkusarjan kierrokset: 21.7., 24.7., 27.7., puolivälierät 30.7., välierät 2.8., pronssiottelu ja finaali 6.8.

Megan Rapinoe nappasi jalkapallokentiltä jättipotin naisten MM-kisavuonna 2019: MM-kulta, valinta MM-turnauksen parhaaksi pelaajaksi sekä vuoden parhaaksi pelaajaksi. Päälle muun muassa finaalimaali rangaistuspotkusta.

36-vuotiaalla Rapinoella on olympiakulta Lontoosta 2012, mutta Riossa matka katkesi jo puolivälierissä, kun Ruotsi meni jatkoon rangaistuspotkujen jälkeen. Tokiossa haussa on toinen olympiakulta kokeneella joukkueella. 18 pelaajan olympiajoukkueessa on 17 pelaajaa, jotka olivat voittamassa MM-kultaa.

Rapinoe on eräs tunnetuimmista ihmisoikeusaktivisteista urheilussa. Häneltä on kuultu puheenvuoroja sukupuolten ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvon puolesta sekä rasismia vastaan. Viime MM-kisojen aikaan Rapinoe ja presidentti Donald Trump olivat sanasodassa Twitterissä, kun Rapinoe ei laulanut kansallislaulua ja ilmoitti, että ei menisi Valkoiseen taloon kutsusta.

Riku Teiskonlahti HS

Tiistai 3. elokuuta: Armand Duplantis hamuaa taas kuuteen metriin seiväsfinaalissa

Ylittääkö Armand Duplantis kuusi metriä olympialaisten finaalissa? Se nähdään 3. elokuuta.

Laji: Yleisurheilu, miesten seiväshyppy

Aikataulut: Karsinta 31.7. kello 3.40, finaali 3.8. kello 13.20

Kuusi metriä ja 9,7 senttiä.

Se on Armand Duplantisin kymmenen viimeisimmän kilpailun keskiarvo seiväshypyssä, kun mukaan lasketaan tämä ja viime kausi.

Kilpaurheilussa mikään ei ole varmaa, mutta paljon täytyy mennä Tokiossa pieleen, jos 21-vuotias ruotsalainen ei voita olympiakultaa.

Tänä vuonna hän on tosin ylittänyt parhaallaan ”vain” 610 senttiä, kun hän hyppäsi viime vuonna sisällä hurjat 618 ja ulkona 615, joka ylitti sentillä Sergei Bubkan ikuisena pidetyn ME:n 614.

Duplantis ei itse tee eroa eroa ulko- ja hallituloksensa välillä. Niin ei enää edes virallisesti, vaikka Duplantisin ulkona hyppäämä 615 on monen mielestä kovempi kuin hallissa tehty 618.

Kauden maailmantilastossa lempinimen Mondo saanut Duplantis on ainoa yli kuuden metrin ylittäjä. Tilastokakkonen (592) Ranskan Renaud Lavillenie nyrjäytti nilkkaansa Tokion alla.

Yhdysvalloissa syntynyttä huippuhyppääjää valmentaa hänen isänsä Greg Duplantis, joka on itsekin ylittänyt 580. Äiti Helena Duplantis (o.s. Hedlund) oli seitsenottelija koripalloilija, joten ”Mondon” geenit ovat kohdallaan.

Edellisen kerran ruotsalainen miesseiväshyppääjä on ollut olympiamitaleilla Helsingissä vuonna 1952. Ragnar Lundberg taivutti Olympiastadionilla pronssia.

Riossa 2016 kultaa hyppäsi Brasilian Thiago Braz da Silva (603). Brasiliaslaisyleisö häiritsi käyttäytymisellään hopealle jäänyttä Lavilleniata. Tällä kertaa niin ei käy, kun yleisö ei pääse paikalle.

Ari Pusa HS

Keskiviikko 4. elokuuta: Sky Brown on 13-vuotias rullalautailutähti, jonka Youtube-videot keräävät kymmeniä miljoonia katsojia

13-vuotias Sky Brown on 4. elokuuta eräs seuratuimmista urheilijoista, kun naisten rullalautailun park kilpaillaan.

Laji: Rullalautailu, naisten park

Aikataulut: Karsinnat 4. elokuuta alkaen kello 9.00, finaali kello 12.30

Vasta 13-vuotias Sky Brown tekee historiaa Tokiossa, kun hänestä tulee Britannian kaikkien aikojen nuorin olympiaurheilija.Japanissa syntynyt Brown kilpailee skeittauksessa, joka nähdään olympialajina ensimmäistä kertaa.

Skeittaukseen osallistuu kisoissa paljon nuoria kykyjä.Brownista tuli ammattiurheilija jo 10-vuotiaana. Hänellä on sponsorisopimus urheilujätti Niken kanssa ja hän on myös somessa suosittu persoona. Instagramissa skeittaritähteä seuraa yli 800 000 ihmistä.

Vuonna 2018 Brown voitti Yhdysvalloissa lasten Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun. Skeittauksen ja tanssin lisäksi hän harrastaa myös surffausta. YouTubessa vauhdikkaat videot tytön elämästä ovat keränneet yli 50 miljoonaa katselukertaa.

Brown on voittanut nuorella urallaan jo MM-pronssia skeittauksessa. Hän oli naisten parkin kolmas São Paulossa vuonna 2019. Tokion olympiarankingissa Brown oli niin ikään kolmannella sijalla.

Keväällä 2020 Brown joutui hirvittävään onnettomuuteen, joka oli viedä hänen henkensä. Hän putosi skeittilaudalla päälleen ja menetti tajuntansa. Hänet lennätettiin helikopterilla sairaalaan.Brownilla todettiin kallonmurtuma, minkä lisäksi hänen vasen kätensä oli murtunut kahdesta kohdasta. Hurja onnettomuus ei kuitenkaan pelottanut skeittaria – päinvastoin.

”En ollut ollenkaan peloissani, halusin vain takaisin. Olin innoissani ja tunsin itseni entistä vahvemmaksi ja halusin tehdä lisää juttuja”, Brown sanoi tuolloin.

Viljami Kalmari HS

Torstai 5. elokuuta: ”Ikuisen ennätyksen” lyönyt Ryan Crouser puolustaa olympiavoittoaan kuularingissä

Jysäyttääkö Ryan Crouser kuulan vielä nykyisiä ME-lukemia pidemmälle? Se nähdään 5. elokuuta käytävässä kuulafinaalissa.

Laji: Yleisurheilu, miesten kuulantyöntö

Aikataulut: Karsinta 3.8. kello 13.15 (ryhmä A) ja 14.40 (ryhmä B), finaali 5.8. kello 5.05

Yhdysvaltalainen Ryan Crouser, 28, rikkoi kesäkuussa yhden yleisurheilun ikuiselta tuntuneista maailmanennätyksistä, kun hän työnsi kuulaa hurjat 23,37 metriä. Randy Barnesin edellinen ME 23,12 oli ehtinyt vanhentua jo 31 vuotta.

Crouserin työntö USA:n olympiakarsinnoissa oli todellinen nappisuoritus, sillä vanha ennätys suorastaan murskaantui.

Crouser on hallinnut kuularinkejä viime aikoina suvereenisti. Vuonna 2020 hän osallistui kymmeneen kilpailuun ja voitti niistä jokaisen. Tammikuussa 2021 hän työnsi myös sisäratojen maailmanennätyksen 22,82. Crouser on työntänyt urallaan enemmän 22-metrisiä kuin kukaan muu.

Yhdysvaltalainen on hallitseva olympiavoittaja Riosta 2016. Dohan MM-kisoissa 2019 hän jäi hopealle sentin erolla maanmieheensä Joe Kovacsiin.

VIljami Kalmari HS

Perjantai 6.8. Barcelonassa debytoinut Jesus Angel Garcia, 51, saa vyölleen kahdeksannet olympialaiset

51-vuotias kävelijä Jesús Ángel García osallistuu jälleen kävelyyn. Matkanteon sujumista voi seurata 5. elokuuta myöhäisillasta alkaen. Maaliintulo nähdään aamuyöstä 6. elokuuta.

Laji: Yleisurheilu, miesten 50 kilometrin kävely

Aikataulut: Lähtö Suomen torstain puolella, 5.8. kello 23.30

Espanjalainen Jesús Ángel García osallistuu Tokiossa jo peräti kahdeksansiin olympialaisiinsa. 51-vuotiaasta kävelijästä tulee näin historian eniten olympialaisia kiertänyt yleisurheilija

Garcían olympiaura alkoi jo vuonna 1992 Barcelonassa. Siitä lähtien hän on asettunut jokaisissa kisoissa 50 kilometrin lähtöviivalle, ja kerännytkin pari mainiota sijoitusta. Pekingissä 2008 hän ylsi neljänneksi.

50 kilometrin kävely on äärimmäisen raastava laji, mikä tekee Garcían saavutuksesta entistä hurjemman. Tokiossa kävelijöiden olosuhteet tulevat olemaan jälleen kovat, sillä kisoihin on ennakoitu paahtavia helteitä. García on kuitenkin valmis viimeiseen näytökseen.

”Minulla on vielä yksi luoti jäljellä ja se on varattu Tokioon”, hän lausui.

Viljami Kalmari HS

Lauantai 7. elokuuta: Olympiavoittoa puolustava Inbee Park on naisten golfturnauksen menestynein pelaaja

Nappaako Inbee Park jälleen olympiakullan? Se nähdään 7. elokuuta, kun naisten pelaavat golfissa neljännen ja viimeisen kierroksen.

Laji: Naisten golf

Aikataulut: 4.–7.8., kierrokset alkavat 1.30

Eteläkorealainen Inbee Park on Tokion golfturnauksessa puolustamassa Rion olympiavoittoaan. Sen sijaan viiden vuoden takainen miesten voittaja Justin Rose ei mahtunut maailmanlistalla kahden parhaan britin joukkoon eikä siksi päässyt Tokioon.

Helppoa pääsy voittoa puolustamaan ei ollut 33-vuotiaalle Parkillekaan, joka on seitsemällä major-tittelillään naisten olympiaturnauksen menestynein pelaaja.

Käytännössä Parkin piti olla kesäkuun lopussa maailmanlistalla neljän parhaan korealaisen joukossa. Olympiapaikan saavuttamisen hän nimesi keväällä kauden päätavoitteekseen. Nyt hän on maailmanlistalla kolmantena. Maailmanlistan ykkösenä hän on ollut neljä jaksoa, viimeksi vuonna 2018.

Erityisesti loistavana puttaajana tunnettu Park on antanut ymmärtää, että olympiavoiton puolustaminen on ollut yksi päämotiivi jatkaa uraa.

Jussi-Pekka Reponen HS

Sunnuntai 8. elokuuta: Eliud Kipchoge puolustaa olympiakultaa

Päätöspäivään olympialaisissa kuuluu perinteisesti maraton. Eliud Kipchoge juoksi vuonna 2019 apuvoimien turvin matkan alle kahteen tuntiin. Mikä on iskukyky, kun vieressä on kilpailijoita? Maraton kisataan sunnuntaina 8. elokuuta.

Laji: Yleisurheilu, miesten maraton

Aikataulut: Sunnuntai 8.8. kello 1.00

Maratonilla on vaikea puolustaa olympiakultaa, mutta kenialaiselle Eliud Kipchogelle sekään ei ole mahdotonta. Hän voitti miesten maratonkultaa 2016 Riossa ja voi voittaa myös Tokiossa.

Kipchoge on myös ensimmäinen juoksija, joka on alittanut maratonilla (42 km 195 metriä) kahden tunnin haamurajan.

Hän juoksi lokakuussa 2019 Wienissä ajan 1.59.40,2, mutta sitä ei hyväksytty maailmanennätykseksi. Ennätyksenä pysyi hänen edellisvuonna Berliinissä juoksema 2.01.39.

Wienissä Kipchogella oli tukenaan joukko apujuoksijoita ja auto, joka heijasti reittiin juoksun aikatavoitetta.

Kipchoge voitti ensimmäisen olympiamitalinsa jo Ateenassa 2004, kun hän oli kolmas 5 000 metrillä. Pekingissä 2008 hän juoksi hopeaa samalla matkalla. Maratonille hän on keskittynyt vuodesta 2012 alkaen.

Ari Pusa HS