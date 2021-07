Urhea-halli sijaitsee Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Mäkelänrinteen lukion (keskellä) välissä. Vaalea kerrostalo lukion takana on Urhea-koti.

Uusi Urhea-kampus on ”kymmenen vuoden unelma”, jonka suunnittelussa urheilijat ja valmentajat ovat olleet mukana.

Syksyllä 2019 Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Mäkelänrinteen lukion välissä Helsingissä ammotti 14 metriä syvä valtava monttu. Siitä oli kuljetettu päivittäin puolen vuoden ajan 80 kuorma-autolastillista maa-ainesta muualle.

Nyt montun paikalla komeilee uusi Urhea-halli, jossa on 14 000 neliömetriä urheilutiloja ennen kaikkea harjoitteluun, mutta myös kilpailutapahtumiin.

Halli vihitään käyttöön kahden viikon päästä miesten Suomi–Tanska-koripallo­maaottelun yhteydessä.

Samoihin aikoihin ensimmäiset opiskelevat urheilijat muuttavat asumaan hallin yhteyteen valmistuneeseen kerrostaloon, Urhea-kotiin.

Mainitut rakennukset muodostavat Kumpulanlaakson jalkapallokenttien kanssa Urhea-kampuksen. Kampus toimii keskuksena Pääkaupunkiseudun urheiluakatemialle Urhealle, Suomen suurimmalle valmennuskeskittymälle. Sen piirissä on noin 5 500 urheilijaa.

”Tämä on ollut kymmenen vuoden unelma”, Urhea-säätiön toimitusjohtaja Simo Tarvonen sanoi tiistaina esitellessään viimeistelyä vaille valmiina olevia paikkoja median edustajille.

Tarvonen viittasi siihen, että Urhea-kampuksen suunnittelu alkoi kymmenen vuotta sitten.

Olosuhdejohtaja Marko Ruti (vas.) ja toimitusjohtaja Simo Tarvonen Urhea-kampuksen kuntosalilla.

Urhea-hallissa on 1 200 istumapaikan katsomot sisältävän koripallo­areenan lisäksi samassa tasossa rytmisen voimistelun halli, johon saa kaksi erillistä kanveesitilaa. Korkeutta välineitten heittämiseen on 12 metriä.

Koripallohallin alapuolella ovat muun muassa telinevoimistelu­halli, painin ja judon iso harjoitustila sekä yleisurheilun harjoitusalue, johon kuuluu 138 metriä pitkä juoksusuora. Se on osa vanhaa rautatie­tunnelia, joka kulki Pasilan ja Kalasataman välillä.

Koripallokentän parketti odottaa vielä viivojen maalausta.

Tarvosen mukaan harkinnassa oli ottaa käyttöön vielä pidempi osa tunnelia, mutta ajatuksesta luovuttiin, koska rakentaminen olisi vaatinut Mäkelänkadun katkaisemista joksikin aikaa.

Hallista löytyy kaksi voimaharjoittelu­tilaa ja terveyspalveluita.

Halliin muuttaa myös Helsingin Urheilulääkäriasema testipalveluineen, ja samassa osassa rakennusta toimivat Urhean fysioterapeutit.

Urhea-kampuksella toimii muun muassa telinevoimistelun valtakunnallinen valmennuskeskus.

Lajivalmentajat ja urheilijat ovat olleet mukana hallin tilojen ja välineiden suunnittelussa.

Esimerkiksi koripallohallin pukuhuoneissa suihkut on asennettu normaalia korkeammalle, sillä niitä käyttävät keskimäärin pitkät ihmiset.

Hallin suunnittelussa on huomioitu myös ympäristö. Esimerkiksi hallin katolla olevasta aurinkovoimalasta saadaan lähes neljännes tarvittavasta sähköenergiasta.

Hallin käyttäjiä ohjataan lisäksi hyödyntämään julkista liikennettä. Pyörille on runsaasti parkkitilaa, autoille niukasti.

Puolitoista viikkoa sitten alle 23-vuotiaiden EM-kultaa keihäänheitossa voittanut Topias Laine on innoissaan Urhea-kampuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

”Kun on viimeisen päälle urheilutilat ja välineistö, on hienoa päästä tänne treenaamaan”, Laine sanoo.

”Tämä on huikea kokonaisuus, josta löytyy huippu-urheilijalle oikeastaan kaikki.”

Urhea-kampuksen asuintalosta aukeaa näköala Kumpulanlaakson jalkapallokentille.

Syksyllä varusmiespalveluksen aloittava Laine uskoo, että hallin treenipaikat tulevat hänelle kovaan käyttöön, mutta helsinkiläisenä hän ei aio kuitenkaan muuttaa Urhea-kampukselle asumaan.

”Aika paljon tulee varmasti vietettyä täällä aikaa”, sanoo Laine, joka valmistui viime keväänä Mäkelänrinteen urheilulukiosta.

Helsingin opiskelija-asuntosäätiön rakennuttamassa Urhea-talossa on 88 huoneistoa, joissa on 176 vuodepaikkaa. Tarjolla on yksiöitä, kahden huoneen ja keittiön kimppakämppiä sekä neljän makuuhuoneen soluasuntoja.

Pieni osa asunnoista on tarkoitettu lyhytaikaiseen asumiseen. Ne toimivat niin sanottuina alppimajoina, eli niihin saadaan vuoristoa vastaavat olot.

Talon alakerrassa on myös harjoitushuone juoksumattoineen, ja siellä voi niin ikään simuloida vuoristo-oloja.

Painin ja judon harjoitteluun on erilliset tilat.

Lisäksi talossa on yhteistila, jonka yhteydessä on keittiö sekä yhdeksän pesukonetta ja pyykinkuivaajaa sisältävä pesula.

”Täällä on kiinnitetty paljon huomiota yhteisöllisyyteen”, Tarvonen sanoo.

Lukion yhteydessä toimiva ravintola palvelee joka päivä aamusta iltaan niin, että kampuksella asuvan urheilijan ei välttämättä tarvitse valmistaa itse aterioitaan.

Tarvosen mukaan suurin osa asunnoista on jo vuokrattu. Vuokralaiseksi pääsyyn on kolme peruskriteeriä: pitää olla tutkintoon johtava opiskelupaikka, ei saa olla merkittäviä tuloja ja pitää olla vailla asuntoa.

Toimitusjohtaja Simo Tarvonen ja olosuhdejohtaja Marko Ruti esittelevät koripallohallin pukuhuoneiden tavanomaista korkeammalla olevia suihkuja.

”Tämä viimeinen tarkoittaa, että mitä kauempaa tulee, sitä enemmän saa hakupisteitä. Lisäksi merkitystä on urheilijan tasolla ja sillä, että hän edustaa meidän painopiste­lajejamme. Urheilijan täytyy olla vähintään 16-vuotias.”

Tarvonen on myös Urhea Halli oy:n toimitusjohtaja. Vuonna 2014 perustettu, noin 50 henkilöä työllistävä Urhea-säätiö omistaa halliyhtiöstä 55 prosenttia. Helsingin kaupunki puolestaan omistaa halliyhtiöstä 28 prosenttia.

Muu omistus jakaantuu 3–3,5 prosentin osuuksilla viiden vähemmistö­osakkaan kesken, jotka ovat Suomen Urheiluliitto, Suomen Voimisteluliitto, Koripallosäätiö, Urheiluopistosäätiö ja Kisakalliosäätiö.

”Osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen on kirjattu, että tehdessään mahdollisesti voittoa tämä yhtiö ei jaa osinkoa. Osinko on sitten hyvä urheilumenestys. Haluamme pitää hintatason sellaisena, että se on urheilijoille ja seuroille mahdollinen”, Tarvonen kertoo.

Hallin ja asuintalon rakentamisen yhteydessä Helsingin kaupunki on tehnyt peruskorjauksen lukioon, joka on saanut myös kokonaan uusia tiloja.

Hallin, asuintalon ja lukion lisärakennuksen kustannusarvio on noin 65 miljoonaa euroa, josta hallin osuus on Tarvosen mukaan noin 30 miljoonaa euroa, asuintalon 15 miljoonaa euroa ja koulun 20 miljoonaa euroa.

”Me vastaamme urheiluhallista, ja kyllä me siinä pysymme budjetissa”, Tarvonen sanoo.