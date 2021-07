Helsingin jälkeen toiseksi eniten suomalaisia olympiamitalisteja on syntynyt Viipurissa. Myös Kotka, Tampere ja Kuopio ovat tuottaneet kovia urheilijoita.

Vehkalahdella syntynyt Tapio Korjus hyppäsi kultamitalikorokkeelle Soulin olympialaisissa 1988. Pronssimitalisti Seppo Räty (oik.) on yksi yli 60:stä Helsingissä syntyneestä olympiamitalistista.

Helsinki on suomalaisten kesäkisojen olympiamitalistien selvästi yleisin syntymäpaikkakunta, selviää Urheilumuseon Helsingin Sanomille keräämistä tiedoista. Helsingissä on syntynyt peräti 64 suomalaista kesäkisojen mitalistia. Kaikkiaan aineistossa on 316 kesäkisojen mitalistin syntymäpaikkatiedot.

Helsingissä on syntynyt erityisesti purjehtijoita, joita mitalisteista on 22. Mitalitaulukkoon olympialaisissa laskettujen mitalien määrä on pienempi, sillä helsinkiläisiä mitalisteja ovat esimerkiksi Lontoossa 2012 samassa venekunnassa mitalin ottaneet Silja Lehtinen ja Mikaela Wulff.

Suuri osa Helsingissä syntyneistä mitalisteista on asunut Helsingissä myös edustustasolle noustessaan. Poikkeuksiakin on. Keihäänheiton kolminkertainen olympiamitalisti Seppo Räty syntyi Helsingissä, mutta tuli urallaan tunnetuksi tohmajärveläisenä heittäjänä.

Alla olevalla hakukoneella voi hakea suomalaisten kesäkisojen olympiamitalisteja syntymäpaikan mukaan.

Helsingin jälkeen toiseksi yleisimmäksi synnyinpaikaksi nousee Viipuri. Viipurissa on syntynyt 17 ja Viipurin maalaiskunnassa kolme kesäkisojen mitalistia.

Viipuri kuuluu luovutettuun Karjalaan, joten edellisestä kaupungissa syntyneestä mitalistista on vierähtänyt jo tovi aikaa. Vuoden 1956 Melbournen olympialaisissa Viipurissa syntyneitä suomalaismitalisteja oli kaksi: Olavi Mannonen nykyaikaisessa 5-ottelussa ja Jorma Valkama yleisurheilun pituushypyssä. Molemmat olivat muuttaneet Helsinkiin edustustasolle noustessaan.

Suurista kaupungeista huomionarvoista on se, että Lahdessa on syntynyt ainoastaan yksi kesäkisojen mitalisti: Helsingin kisoissa mitaleille purjehtinut Rolf Turkka, joka hänkin oli muuttanut Helsinkiin edustustasolle noustessaan. Toisaalta vastaavasti ainakin estejuoksija Ove Andersenin ja voimistelija Ilmari Pernajan synnyinpaikka on Kymi, mutta asuinpaikka edustustasolle noustessa Lahti.