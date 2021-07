Kiipeily tekee ensiesiintymisensä olympialaisissa, kun se valittiin Tokioon yhdeksi kisojen viidestä lisälajista.

Maailman parhaat kiipeilijät kilpailevat Tokiossa poikkeuksellisessa yhdistelmäkilpailussa, joka muodostuu kolmesta eri lajista: nopeuskiipeilystä, boulderoinnista ja köysikiipeilystä eli leadista.

Yhdistelmäkilpailun formaatti on varsin uusi, sillä aikaisemmin kolme lajia on sulautettu yhteen vain viime vuoden MM-kisoissa ja olympiakarsinnoissa.

Nopeuskiipeily on nimensä mukaisesti lajeista nopein. Kaksi kilpailijaa kiitää vierekkäin ylös identtisiä reittejä, ja nopeampi jatkaa kilpailussa seuraavalle kierrokselle.

15 metriä korkean radan miesten maailmanennätys on huimat 5,48 sekuntia.

Boulderoinnissa kiivetään useita vaikeita, mutta lyhyempiä reittejä. Eniten reittejä neljässä minuutissa selvittänyt kilpailija voittaa.

Köysikiipeilyssä kavutaan ylös yli 15-metristä seinää, joka on kuitenkin huomattavasti nopeusrataa vaikeampi. Pisimmälle kuudessa minuutissa kiivennyt kilpailija voittaa. Monet putoavat varmistusköyden varaan kuitenkin jo ennen ajan täyttymistä.

Kiipeilyliiton kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Enni Bertling on avoin värikkäälle kolmiottelulle, mutta hänen mielestään on silti hyvä, että lajien yhdistäminen on vain Tokiossa nähtävä kokeilu.

”Se sai todella paljon kritiikkiä kiipeilypiireissä, koska varsinkin nopeuskiipeily on niin erilainen kahdesta muusta lajista. Mutta kyllähän sekin jotain mittaa, että pystyvätkö urheilijat omaksumaan kaikki lajit”, Bertling sanoo.

”Jos olet erikoistunut nopeuskiipeilyyn, on todella vaikea saada haltuun boulder ja lead. Niissä vaaditaan ihan eri ominaisuuksia.”

Enni Bertling on Suomen menestynein jääkiipeilijä.

Boulderoinnissa ja köysikiipeilyssä tärkeimpiä taitoja on niin sanottu reitinluku, eli oikean reitin valitseminen.

Finaalikierroksella rataa saa katsella kuusi minuuttia, minkä jälkeen kilpailijat siirretään eristykseen. Kukaan ei näe kilpakumppaniensa suorituksia, joten reitinvalinta täytyy tehdä täysin itse.

Nopeuskiipeilyssä reitti on ollut sama jo vuosia, joten sen huippuosaajat singahtavat 15 metrin korkeuteen täysin selkärangasta.

”Kilpailijat osaavat radan ulkoa, ja tekevät jokaisen liikkeen millilleen samalla tavalla. Se on kuin volttisarja, loppuun asti harjoiteltu”, Bertling kertoo.

Boulderoinnin ja köysikiipeilyn radat eivät ole summittaisesti kyhättyjä. Jokainen kivenlohkare seinällä on tarkkaan sijoiteltu. Ratojen suunnittelijoita kutsutaan reitintekijöiksi.

”Reitintekijät ovat huippuammattilaisia. He pystyvät tekemään sellaisen reitin, joka erottelee huippukiipeilijät muista. Samalla reitti ei ole kuitenkaan mahdoton. Vaikean ja mahdottoman raja on hyvin pieni, koska kilpailijat ovat niin hyviä”, Bertling kehuu.

Reitintekijä suunnittelee radalle tietyn etenemisreitin, mutta joskus kilpailijoilta voi nähdä luoviakin ratkaisuja.

”Kun ihmiset ovat vähän eri pituisia ja kaikilla on eri ulottuvuus, niin joku saattaakin käyttää jotain otetta, jota toinen taas ei.”

Kiipeilyssä on tärkeää valita oikea etenemistapa. Mallisuorituksen näyttää tšekkiläistähti Adam Ondra.

Kiipeilijöiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sormivoima ja ylävartalon voima, liikkuvuus, tasapaino sekä kehonhallinta. Köysikiipeilyssä myös henkiset ominaisuudet korostuvat, kun tekniikka on pidettävä kasassa väsyneenäkin.

Kiipeily on maineestaan huolimatta hyvin turvallinen laji. Boulderoinnissa kilpailijat eivät nouse korkealle, joten he voivat pudottautua seinältä huoletta patjalle. Nopeus- ja köysikiipeilyssä käytetään varmistusta, joka estää kilpailijoiden putoamisen maahan asti.

Bertlingin mukaan kolahduksia, venähdyksiä ja sijoiltaan menoja voi aina sattua, mutta putoamisesta ne eivät johdu.

Maailman tämän hetken kovimpia kiipeilymaita ovat Slovenia, Ranska, Yhdysvallat ja Japani. Erityisesti Japani on alkanut hallita kiipeilyn maailmancupin kilpailuja viime vuosina. Suomesta olympialaisiin ei selviytynyt yhtäkään kiipeilijää.

Tokiossa miesten sarjan ennakkosuosikki on tšekkiläinen Adam Ondra. Naisten sarjassa menestystä povataan slovenialaiselle Janja Garnbretille.

Kiipeilyn finaalit kilpaillaan Tokiossa 5. ja 6. elokuuta. Karsintakilpailut ovat ohjelmassa 3.–4.8.

