Turnauksen ensiaputiimi on hoitanut auringosta kärsineitä osallistujia.

Helsinki Cup on perinteisesti pelattu helteisessä säässä, mutta tänä kesänä juniorijalkapallo­turnauksessa kuumuutta on riittänyt erityisen paljon.

Jalkapalloturnauksessa toimii noin 30 henkilön ensiaputiimi, joka on koulutettu huolehtimaan pelaajien ja katsojien avuntarpeesta sekä ennakoimaan tilanteita, joita esimerkiksi kuumuus voi aiheuttaa.

”Jos ensiapuhenkilö esimerkiksi huomaa iäkkäämmän katsojan, jonka posket helottavat ja hän on suorassa auringossa, niin olemme opastaneet varjoisampaan paikkaan ja kyselleet vointia”, turnauksen ensiapuvastaava Heidi Ikonen kertoo.

Turnaus käynnistyi maanantaina. Lauantaina pelataan Helsinki Cupin finaaliottelut olympiastadionilla.

HJK:n Timsina tavoittelee palloa.

Finaalipäivään mennessä ensiapu on kutsuttu paikalle noin viidesti, kun pelaaja on valitellut huonoa oloa.

”Ne ovat menneet ohi sillä, että ollaan oltu hetki varjossa, syöty ja juotu.”

Huonommassa kunnossa oli eräs tuomari, joka sinnikkäästi vihelsi pelin loppuun ennen kuin jalat pettivät alta. Paikalle soitettiin ambulanssi varmuuden vuoksi.

”Tuomarin jalat eivät enää kantaneet pelin jälkeen. Hän virkosi nopeasti ja totesi, että on syönyt ja juonut vähän huonosti edeltävinä päivinä”, Ikonen kertoo.

”Hätäkeskukseen soitetaan heti, jos on yhtään sellainen tilanne, että haluamme varmistaa asian.”

Turnaukseen osallistuu yhteensä 22 000 pelaajaa, minkä päälle lasketaan vielä katsojat, henkilökunta ja joukkueiden huoltoihmiset.

”Puhumme hurjista määristä ihmisiä. Siihen nähden olemme päässeet ilmeisen vähällä.”

Joukkueet osaavat jo entuudestaan varautua turnaukseen ja kuumuuteen. Pelaajat tankkaavat nestettä ja ravintoa hyvissä ajoin, ja joukkueen huoltajat tarjoavat urheilujuomia.

Takana kova ja kuuma turnaus. HJK:n mestari Timsina ja voittopokaali.

Myös joukkueiden ensiaputaidot ovat kehittyneet kahdeksassa vuodessa, joiden aikana Ikonen on ollut turnauksen ensiaputiimissä mukana.

”Yleensä joukkueessa on joku ensiapukurssin käynyt huoltaja tai valmentaja. Heillä on omat ea-laukut, ja he osaavat pääsääntöisesti hoitaa tilanteet itse.”

Kesäkuumalla myös katsojien kannattaa varautua pelin seuraamiseen esimerkiksi auringonvarjolla, hatuilla ja pitkillä vaatteilla.

Lauantaina yleisössä helteeseen varauduttiin monin eri tavoin.

Turnauksen käytössä on ollut 16 pelikenttää. Osassa pystyy hakeutumaan varjoon esimerkiksi vaihdon aikana, mutta jotkut kentät ovat koko ajan paahteessa. Silloin on syytä suojata päätä liialta auringolta.

”Hattua pelaajilla ei sallita, mutta he ovat saaneet halutessaan pitää huivia. Tuomarit ovat voineet pitää lippiksiä ja vastaavia.”

Joukkueet ovat myös tuoneet omia katoksia tai pelaajat ovat käyttäneet sateenvarjoja suojana auringolta. Lisäksi on vesiastioita ja pulloja, joista voi suihkuttaa vettä päälle.

HJK:n pelaajat virkistäytyivät vesisuihkuilla.

Ennakointi on tärkeää, koska helteen vaikutuksiin havahdutaan usein vasta siinä vaiheessa, kun olo on huono.

”Auringonpistos tulee salakavalasti, yhtäkkiä on kauhea jano, tosi huono olo tai jalat eivät kanna. Reagointi on hyvin yksilöllistä, ja se riippuu siitä, miten on syönyt, juonut ja nukkunut edellispäivinä. Myös ikä ja perussairaudet vaikuttavat”, Ikonen kertoo.

”Toiset kestävät hellettä paremmin kuin toiset. Jo ihotyypit ovat erilaisia, osa ei siedä ollenkaan aurinkoa.”

Ensiapulaukussa kulkee monenlaista tavaraa, kuten kylmäpusseja ja haavanhoitotarpeita.

Pääasia kuumalla on se, että muistaa juoda. Sitäkin on syytä miettiä, mitä juo: pelkkä vesi tulee nopeasti ulos, eikä jatkuva sokerijuomien lipittäminen ole paras vaihtoehto.

”Elimistö pystyy imeyttämään tietyn ajan sisällä vain tietyn määrän vettä. Yksi litra vettä tulee pian ulos vessassa. Urheilujuomat ovat nykyään hyviä, niissä on muutakin kuin sokeria ja vettä, esimerkiksi kivennäisaineita.”

Vaikka asiasta kuinka muistutetaan, syöminen ja juominen voi kummasti unohtua kuumalla kelillä.

”Henkilökunta muistuttaa toisiaan ruoka- ja juomatauoista ja varjoon hakeutumisesta.”