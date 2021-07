Ukrainalainen Leonid Stanislavski on pelanut tennistä lähes 70 vuotta. Hän harjoittelee edelleen kolme kertaa viikossa.

Ukrainalaisen Leonid Stanislavskin mielestä tennis on tyylikäs ja kaunis urheilulaji.

”Lisäksi tenniksessä on vielä yksi asia – sitä voi pelata minkä ikäisenä tahansa”, Stanislavski linjaa Reutersin haastattelussa.

97-vuotias Stanislavski puhuu kokemuksesta. Hän on Guinnessin ennätystenkirjan mukaan maailman vanhin tennispelaaja.

Stanislavskin tavoitteena on elää ainakin satavuotiaaksi, mielellään vaikka 110-vuotiaaksi ja pysyä aktiivisena, jotta tenniksen pelaaminen onnistuu.

Lisäksi hän haluaisi päästä pelaamaan tennistähti Roger Federeriä vastaan.

Leonid Stanislavskin unelma on elää satavuotiaaksi ja päästä ottelemaan tennislegenda Roger Federeriä vastaan.

Stanislavski on pelannut amatööritasolla tennistä jo yli puolen vuosisadan ajan. Omasta ikäluokasta on jo vaikea löytää pelikavereita, mutta silti hän on osallistunut aktiivisesti veteraanipelaajien EM- ja MM -turnauksiin. Niissä hän on pelannut itseään nuorempia vastaan.

Tällä hetkellä Stanislavski harjoittelee lokakuussa Mallorcalla pelattavia seniorien maailman­mestaruuskilpailuja varten.

Kansainvälinen tennisliitto (ITF) lisäsi ensimmäistä kertaa turnaukseen yli 90-vuotiaiden sarjan Stanislavskin pyydettyä sitä henkilökohtaisesti kirjeellä.

Sataa lähestyvän tennisässän pelihalut ovat yhä tallella, mutta Stanislavski myöntää askeleen hidastuneen viime vuosina.

”Kun olin 95-vuotias, minusta tuntui paljon paremmalta kuin nyt. 97-vuotiaana jopa kävely on vaikeaa”, hän sanoo.

Stanislavski aloitti tenniksen pelaamisen vasta 30-vuotiaana silloisen tuttavansa innostamana. Siitä lähtien hän on harjoitellut kolmesti viikossa kotikaupungissaan Harkovassa Itä-Ukrainassa.

”Alle 70-vuotiaat sanovat: ’Luojan kiitos elin vielä yhden vuoden’. 70–90-vuotiaat sanovat: ’Luojan kiitos elin vielä yhden kuukauden’. Minä lasken jokaisen päivän.”