EM-kultaa ei turhia retostella, vaan Saga Vannisesta mestaruus on ”ihan kiva” – Valmentaja lähetti viestin: ”Hyvin hölkkäsit”

Alle 20-vuotiaiden EM-kultaa voittanut moniottelija Saga Vanninen suhtautuu mestaruuteen tyynesti.

EM-kultaA seitsenottelun alle 20-vuotiaiden sarjassa, kesälle asetettu 6 000 pisteen tavoite reilusti rikki ja oma ennätys, joka nousi Suomen kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi.

Siinä on tuulettamisen arvoinen saavutus, mutta villejä tuuletuksia ei perjantaina nähty. Pieni hymy kuitenkin paljasti, että moniottelija Saga Vanninen on tyytyväinen.

Mikä on tunnelma nyt, kun mestaruuden jälkeen on nukuttu yksi yö?

”No ihan kiva”, Vanninen kertoo puhelimitse Tallinnasta.

Hän ottaa voittonsa tyynesti. Et taida olla se riehakkain tuulettelija?

”No en minä sieltä pahimmasta päästä taida olla.”

Saga Vanninen naisten seitsenottelun 200 metrin juoksussa yleisurheilun Kalevan kisoissa Turussa elokuussa 2020.

Kilpailussa Vanninen teki omat ennätyspisteensä 6 271, kun aiempi oma ennätys oli 5 861 pistettä.

Toiseksi sijoittunut Hollannin Sofie Dekter hävisi Vanniselle peräti 393 pistettä. Ylivoimainen voitto oli Vanniselle yllätys, mutta niin oli oma tuloskin.

”En hirveästi ollut katsonut, millainen taso pitäisi olla. Oli se vähän yllätys, mutta kyllä minäkin aika paljon ennätystä paransin.”

Kisojen suhteen Vannisella ei juuri ollut odotuksia.

”En ole kauheasti päässyt kisaamaan tänä vuonna, tiesin että yksittäiset lajit voivat mennä hyvin, mutta koko ottelu oli vähän arvoitus.”

Vannisen tavoite oli rikkoa 6 000 pistettä tänä vuonna.

”Olihan tuo aika reilusti sen yli.”

Ihan kivutta voitto ja oma ennätys ei irronnut. Takareisi on vaivannut Vannista kevään ja alkukesän ajan.

”Siinä on ollut repeämää alkuvuodesta. Sitä on nyt kuntoutettu ihan hyvin, että sen pitäisi kestää, mutta en ole päässyt tekemään tehoilla kuin vasta viime viikolla.”

Silloin Vanninen testaili lajeja, ettei hän joutuisi EM-kisoihin täysin kylmiltään. Kilpailua edeltävänä päivänä takareisi kipeytyi jälleen.

”Onneksi täällä on hyvät lihashuoltajat, niin sen sai ok kisakuntoon.”

Torstain ja perjantain kuumat olosuhteet eivät Vannista haitanneet. Päinvastoin, hän uskoo lämmön tehneen takareidelle vain hyvää.

”Tosi hyvä, että oli kuuma, vaikka ei se ihan otollisin keli otteluun ollut.”

Takareiden ehdoilla harjoittelu näkyi kisoissa myös niin, että heittolajit menivät varsin mallikkaasti. Keihään Vanninen voitti tuloksella 47,01.

”Ottelussa on se hyvä puoli, että jos ei pysty jotain tekemään, niin voi kehittää muuta.”

Saga Vanninen heitti keihästä Pyrinnön juhlakisoissa Ratinan stadionilla heinäkuussa.

Ennätyksensä Vanninen teki 100 metrin aitajuoksussa (13,55), pituushypyssä (634) ja kuulantyönnössä (14,90).

Tyytyväisin Vanninen on pituushypyn tulokseen. Takareiden takia pituutta oli tarkoitus hypätä vain kerran.

Ensimmäisen hypyn tulos ei kuitenkaan miellyttänyt urheilijaa, joten pienellä riskillä hän päätti hypätä toisenkin hypyn.

Kisan jäljiltä takareidessä tuntuu, mutta Vanninen uskoo tilanteen helpottavan parin päivän päästä.

Maanantaina koittaa paluu Suomeen. Vanninen käy luultavasti kuvauttamassa takareiden varmuuden vuoksi.

”En usko, että siellä mitään on rikki, mutta ihan varmuudeksi vain.”

Muuten harjoitukset jatkuvat yhdessä fysioterapeutin kuntoutusohjeiden kanssa.

Saga Vanninen oli tyytyväinen, että hyppäsi EM-kisoissa vielä toisenkin kerran pituutta. Kuva Kalevan kisoista kesältä 2020.

Myös treeniseura on nostettu Vannisen kohdalla esiin. Hän harjoittelee Tampereella valmentaja Matti Liimataisen ryhmässä, jossa treenaavat myös lajin suomalaiset kärkinimet Maria Huntington ja Miia Sillman.

Matti Liimatainen seisoo taustalla, etualalla urheilijat Lotta Harala, Maria Huntington ja Saga Vanninen. Kuva viime kesältä, jolloin Harala vielä harjoitteli Liimataisen valmennuksessa.

Tallinnan ennätystuloksellaan Vanninen nousi kaikkien aikojen tilastossa ohi Sillmanin, eikä Huntingtonin ennätyskään jäänyt kuin vajaan 100 pisteen päähän.

Onko kovassa seurassa treenaaminen edesauttanut kehitystä?

”Aika vähän pääsen oikeasti Marian ja Miian kanssa treenaamaan, mutta on se kiva, kun tietää, millä tasolla he menevät. On aina kehittävää treenata itseään parempien kanssa.”

Valmentaja Liimatainen on varmasti tyytyväinen suojattinsa suoritukseen.

”Kai hän oikeasti ihan iloinen on, mutta ei hän sitä minulle voi tietenkään myöntää. Se ei ole Masan tapaista, hän laittoi illalla viestiä, että hyvin hölkkäsit. Ei me muuta olla vielä juteltu.”

Ihan kivaa EM-kultaa juhlistetaan ”ehkä jossain kohtaa jotenkin.”

Sitä ennen jatketaan kisakautta. Elokuussa odottavat ikäluokan MM-kisat Nairobissa, jos takareisi sallii.

Saga Vanninen Pyrinnön juhlakisoissa heinäkuussa.

Lue lisää: Saga Vanniselle alle 20-vuotiaiden EM-kultaa seitsen­ottelussa huippu­pisteillä

Lue lisää: Valmentaja Matti Liimatainen kertoo, mitä tapahtui, kun hänen ja juoksija Lotta Haralan valmennussuhde päättyi: ”En voi jatkaa, jos urheilija käyttäytyy eettisesti oudosti”