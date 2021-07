Ensimmäinen tartunta olympiakylässä vahvistettiin lauantaina. Kaikki kolme tapausta ovat saman maan ja lajin sisältä.

Tokion olympiakylässä kahdella urheilijalla on todettu koronavirustartunta, kertovat virkailijat uutistoimisto AFP:n mukaan. Kyse on ensimmäisistä olympiakylässä olevista urheilijoista, joilla on todettu tartunta.

Lauantaina uutisoitiin ensimmäisestä koronavirustartunnasta olympiakylässä. AFP:n mukaan urheilijat kuuluvat samaan delegaatioon kuin ensimmäinen olympiakylässä paljastunut koronatapaus.

Tokion olympialaisten tiedottaja Masa Takaya kertoi, että kaikki kolme tapausta ovat saman maan ja lajin edustajia.

”Heidät on eristetty huoneisiinsa, jonne me järjestämme heille ruuan.”

Olympiakylän tapauksien lisäksi uutistoimisto Reuters on kertonut 14 muusta koronavirustapauksesta, jotka liittyvät epäsuorasti kisoihin.

Koronapandemian vuoksi viime kesästä siirrettyjen kesäolympialaisten on määrä alkaa ensi perjantaina.

Japanissa olympialaisten järjestäminen on saanut kritiikkiä. Monien pelkona on, että olympialaisten myötä koronapandemian kanssa painivassa maassa todetaan yhä enemmän virustartuntoja.

Tokiossa on nyt todettu yli tuhat tartuntaa jo neljänä peräkkäisenä päivänä.

Maaliskuussa 2021 järjestäjät ilmoittivat, ettei kisatapahtumiin pääse yleisöä ulkomailta. Vain kaksi viikkoa ennen kisoja, kilpailutapahtumat päätettiin sulkea myös Japanissa olevilta katsojilta.

Kisajärjestäjät vahvistivat viikko sitten torstaina, että Tokion olympialaiset järjestetään ilman yleisöä.

Tokion kaupunkiin oli aiemmin samana päivänä päätetty julistaa olympialaisten yli jatkuva virushätätila. Kaupungin hätätilan on määrä päättyä vasta elokuun puolivälin jälkeen.

Vain noin 20 prosenttia japanilaisista on saanut kummatkin rokoteannokset.