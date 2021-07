Suomen Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni pitää menestystä monen asian summana.

Nuoret yleisurheilijat ovat tahkonneet EM-mitaleja urakalla viikonlopun aikana. Ensin EM-kultaa alle 20-vuotiaiden kilpailuista nappasi Saga Vanninen naisten seitsenottelussa perjantaina Tallinnassa.

Takareisi­vammasta kärsinyt Vanninen oli kilpailussa ylivoimainen. Hän otteli kasaan 6 271 pistettä ja teki oman ennätyksensä.

Lue lisää: EM-kultaa ei turhia retostella, vaan Saga Vannisesta mestaruus on ”ihan kiva” – Valmentaja lähetti viestin: ”Hyvin hölkkäsit”

Lauantaina Silja Kosonen viskasi moukarin ainoana kisassa yli 70 metrin. Kolmannella kierroksella heitto kantoi 71,06 metriä, ja Kososesta tuli nuorten Euroopan mestari.

Kolmannen EM-kullan toi Ilona Mononen, joka otti voiton naisten 3 000 metrillä omalla ennätyksellään 9.15,66.

Onni Ruokangas puolestaan saavutti keihäänheiton finaalissa EM-hopeaa 73,06 metriä kantaneella heitollaan.

Viikko aiemmin myöskin Tallinnassa käydyissä alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa keihäänheittäjä Topias Laine juhli Euroopan mestaruutta.

Laine heitti uuden ennätyksensä 81,67 metriä, joka on myös alle 23-vuotiaiden Euroopan kauden kärkitulos.

Lue lisää: HKV:n Topias Laine heitti nuorten EM-kultaa, keihäs lensi uusiin ennätyslukemiin

Topias Laine miesten keihäänheitossa yleisurheilun Kultainen keihäs -kilpailussa Vantaalla toukokuussa.

Helena Leveelahti heitti kiekossa hopeaa ja Kiira Väänänen pronssia naisten moukarissa.

Suomen Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja ja monille suomalaisille Ylen yleis­urheilu­asiantuntijana tutuksi tullut Jarkko Finni kertoo, että viikko sitten käydyt alle 23-vuotiaiden EM-kisat olivat Suomelle pisteiden valossa parhaat 20 vuoteen.

Alle 20-vuotiaiden kilpailut ovat sunnuntaina vielä kesken.

”Meillä on nyt 49 pistettä ja paras kisa 2000-luvulla on 59 pistettä. Jos tänään sunnuntaina tulee kymmenen pistettä, tästä tulee tämän vuosituhannen paras kilpailu tässä ikäluokassa.”

”1990-luvulla olimme vielä vahvempia, mutta tämä on 2000-luvun parasta urheilua.”

Finni pitää huikeaa menestystä monen asian summana. Mitaleita tuovat yksilöt ja heidän hyvä valmennus, mutta taustalla on joukkue, joka on päässyt voittamisen makuun.

”Yksi näkyvä elementti on se, että menestys ruokkii menestystä. Tässä on hyvä yleisurheilukausi päällä lähtien EM-halleista”, Finni toteaa.

Tulokset, joilla mestaruuksia on otettu, kertovat, että suomalaiset ovat kovassa kunnossa.

Esimerkiksi Kososen kesäkuussa riuhtaisema heitto asetti naisten moukarin uudeksi Suomen ennätykseksi 73,43. Tulos on myös 19-vuotiaiden maailmanennätys.

Lue lisää: Silja Kosonen murskasi Suomen ennätyksen ja heitti Tokion olympialaisiin: ”Itkin ja tärisin”

”Saga Vannisen tulos tai Silja Kososen voittotulos, ne ovat äärettömän kovia. Siljan tuloksella olisi aina otettu mestaruus.”

Saga Vanninen hyppäsi pituutta 125-vuotiaan Pyrinnön juhlakisoissa Tampereella heinäkuussa.

Menestystä on rakennettu laajalla pohjalla. Finnin mukaan tavoite on ollut kasata nuorille mahdollisimman isoja joukkueita. Mitalit eivät ole tulleet yllätyksenä.

”Kyllä se on ollut tiedossa, että tässä on oman ikäluokkansa maailman kärkiurheilijoita.”

Mitalisuoritusten lisäksi suomalaisnuoria on paljon kärjen tuntumassa. Finnin mukaan hyvä viesti kentältä on, että pistesija­urheilijoita on monista eri lajeista.

”Meillä ei ole mitään painopistelajeja, vaan pyrimme lajista riippumatta mahdollistamaan menestyjien polkua.”

Yksi menestymiseen johtava tekijä on arvokisa­onnistuminen. Hyvän valmennuksen tulosta on, että kunto on ajoitettu oikein. Mutta myös pää on pidettävä kasassa.

”Tänä päivänä yleisurheilijoilla on aika hyvä psyykkisen ja henkisen valmennuksen tuki. Ehkä se osittain näkyy arvokisoissa onnistumisina.”

”Nämä sukupolvet näyttävät hallitsevan tilanteen, nauttivan arvokisoista ja urheilevan omalla parhaalla tasollaan.”