Ira Uusoksa oli nuoruusvuosien jälkeen uimatta yli kymmenen vuotta – kunnes löysi avovesiuinnista uudelleen vapauden tunteen. Heinäkuussa hän päätti uida yli 35 kilometrin matkan Mänttä-Vilppulan Kolhosta Keuruulle.

On helteinen heinäkuun iltapäivänä Mänttä-Vilppulassa sijaitsevassa Kolhon kylässä Keurusselän rannoilla.

Lämpömittari näyttää lähes 30 astetta, ja Keurusselän vedenlämpötila on vain muutaman asteen viileämpi.

Helsinkiläinen Ira Uusoksa, 33, hieroo puiden varjossa valkovaseliinia sääriinsä. Hän sivelee vaseliinia myös käsivarsiinsa, kasvoihinsa, kaulaansa ja hartioihinsa.

Vaseliinin tarkoituksena on pitää sen alla oleva aurinkorasva ihossa, jotta Uusoksa ei pala polttavassa auringossa karrelle koko päivän kestävän uintimatkan aikana.

Uusoksa aikoo uida Kolhosta Keurusselän läpi Keuruulle yhtäjaksoisesti. Matkaa kertyy peräti 35,5 kilometriä.

”Keli on kyllä ihanteellinen tällaisen uinnin tekemiseen, vesi on lämmintä eikä aallokkoa ole”, Uusoksa muistaa pohtineensa ennen lähtöään.

Ollaan Ira Uusoksan kotivesillä; hän on kotoisin Keuruulta. Samoissa vesissä hän oppi uimaan lapsuutensa viidentenä kesänä.

Vielä paremmin Uusoksalle ovat tuttuja Keuruun uimahallin kaakelit, joita hän katseli 13-vuotiaaksi.

Sen jälkeen tutuksi tuli Jyväskylän uimahalli AaltoAlvari perheen muutettua kaupunkiin. Uusoksa on harrastanut lapsesta asti kilpauintia.

”Minulle vesi on aina ollut elementti, jossa viihdyn”, Uusoksa sanoo.

Nuoruudessaan Uusoksa vietti kaiken vapaa-aikansa uimahallilla. Tulosta syntyi: 17-vuotiaana vuonna 2004 hän voitti nuorten Suomen mestaruuden 800 metrin vapaa-uinnissa.

”Se oli ainoa mestaruus. Muuten olin aina jokaisessa kisassa kolmas tai neljäs. Treenasin paljon, mutta näin jälkikäteen tuntuu, että pää ei ollut silloin täysillä mukana.”

Kun Uusoksa oli 19-vuotias, hän päätti, että nyt riittää.

”Vaikka nautin uinnista, tuntui, että elämällä oli paljon enemmän muuta tarjottavaa minulle kuin uinti.”

Avovesiuinti toi Ira Uusoksan uintiharrastukseen kokonaan uuden ulottuvuuden. ”Siellä näkee kaikki kivet, kasvit, kalat. Veden lämpötilat vaihtelevat, aallokko tuo haastetta."

Sen jälkeen Uusoksa ei uinut vuosikausiin. Hän lähti etsimään muita asioita ja asui useita vuosia Espanjassa ja Thaimaassakin hetken.

Uimapuku pysyi pitkään naulassa. Kunnes hän palasi Suomeen, perusti perheen ja sai tyttären vuonna 2016.

Lapsiperheen arki sai Uusoksan kaipaamaan välillä omaa aikaa – ja hän huomasi löytävänsä sitä uima-altaasta yli kymmenen vuoden ”kuivan kauden” jälkeen.

”Joka kerta kun kävin uimassa, altaasta nousi tyytyväinen ihminen, kuten nousi silloin nuorenakin, kun uin tosissani. Mutta nyt se oli erilaista. Kaikki huolet jäivät altaaseen”, Uusoksa sanoo.

Kilpaileminenkin alkoi jälleen kiehtoa. Hän alkoi käydä masters-kisoissa.

”Kaikki oli niin selkärangassa, että uimisesta sai itselleen taas erinomaisen harrastuksen. Tietysti uimalla pysyin myös fyysisesti kunnossa.”

Sitten mukaan tuli avovesiuinti.

”Se toi harrastukseen uuden ulottuvuuden. Kaakeleiden katsominen alkoi taas kyllästyttää ja kun koronaepidemia sulki uimahallit, löysin avovesiuinnin toden teolla”, Uusoksa sanoo.

Hän kuvailee avovesiuintia täysin erilaiseksi verrattuna hallissa uimiseen.

”Siellä näkee kaikki kivet, kasvit, kalat. Veden lämpötilat vaihtelevat, aallokko tuo haastetta. Meillä on hieno luonto ja puhtaat vedet.”

Uusoksa starttasi matkaan 14. heinäkuuta iltapäivällä kello 14.30 Kolhon Pusurinniemestä.

Suomen 40:nneksi suurin järvi, Keurusselkä, oli lähes tyyni, kun Uusoksa kauhoi ensimmäiset vedot.

Moottorivene ja sen kyydissä olevat Uusoksan miesystävä Russel Wilfred sekä mentori Tuomas Kaario seurasivat tarkasti Uusoksan liukua pitkin järvenpintaa.

Kaario on tunnetuin suomalainen avovesiuimari ja hyvin kokenut. Hän on ainoa ihminen, joka on uinut muun muassa 60 kilometrin matkan Suomenlahden yli Porkkalanniemestä Tallinnan Rohuneemeen.

Kaario on uinut myös Gibraltarin salmen yli ja on myös yksi maailman muutamasta tuhannesta ihmisestä, jotka ovat uineet Englannin kanaalin yli 21 mailin eli 34 kilometrin matkan.

Englannin kanaalin ylitys uiden on yksi legendaarisimmista avovesiuintimatkoista, ja sen on ensimmäisen kerran tehnyt brittiläinen Matthew Webb vuonna 1875.

Tuomas Kaario ui Englannin kanaalin yli vuonna 2008. Hän on mentoroinut Ira Uusoksaa tämän pitkissä uintisuorituksissa.

”Itselläni on vielä pitkä matka siihen, että ymmärrän avovesiuinnista edes osan siitä, mitä Tuomas osaa ja tietää”, Uusoksa sanoo.

Ennen Keurusselän ylitystä Uusoksa oli uinut vuosi sitten kesällä 23 kilometrin lenkin meressä.

Tänä kesänä pisin matka ennen Keurusselän uintia oli 18 kilometriä. Parhaimmillaan viiden päivän aikana Uusoksalle on tullut uintikilometrejä noin 37.

Fyysisen suorituksen lisäksi Uusoksaa kiinnostaa avovesiuinnissa mentaalinen puoli. Jos pää ei ole kunnossa, pitkiä suorituksia vaikeissa olosuhteissa ei tehdä.

”Avovesiuinnissa minua kiehtoo omien tunnetilojen ja pelkotilojen kanssa oleminen. Se, missä kohtaa uintimatkaa tulee eteen se seinä, jonka yli täytyy mennä päästäkseen tavoitteeseensa”, Uusoksa sanoo.

”Haluan haastaa itseäni ja löytää itsestäni uusia puolia. Mutta haluan vielä oppia lisää ja päästä uimaan myös ulkomaille erilaisia avovesiuintikisoja.”

Pitkänmatkan uinnissa tärkeää on taloudellisen uintitekniikan löytyminen. Tällöin keho ei väsy ja energiaa säästyy, ja tankkaustakin tarvitaan vähemmän.

Vauhti pysyy hyvänä pienemmällä voimantuotolla, jolloin myös tekniikka pysyy helpommin ehjänä.

Keurusselän ylityksessä alkumatka sujui helposti. Kun matkaa oli takana noin 13 kilometriä, alkoivat vastoinkäymiset.

Huoltoveneen moottori meni rikki. Uimari polki vedessä paikoillaan, ja vene miehistöineen kellui järvenselällä kolmen vartin ajan pohtien, mitä tehdä.

Onneksi Uusoksa oli päättänyt lähteä maratonuintiinsa kotivesillään, sillä apu eli sukulaiset löytyivät läheltä.

Tuomas Kaario lähti soutamaan huoltovenettä rantaan, ja Uusoksa jatkoi uimista.

Uusoksan miesystävä Russel Wilfred jäi kajakillaan valvomaan ja huoltamaan.

”Jouduin uimaan ihan itku kurkussa, koska tiesin, että jos moottorivenettä ei saada kuntoon, ei Russell olisi voinut huoltaa minua kajakilla seuraavaa 22 kilometriä. Emme saaneet kajakkiin tarpeeksi energiaa mukaan”, Uusoksa kertaa.

Hän pelkäsi, että uinti pitää keskeyttää, vaikka voimia ja haluja päästä tavoitteeseen riitti.

Ilo oli ylimmillään, kun Tuomas Kaario ajoi pian moottoriveneellä perästä. Rannassa odottaneet Uusoksan sukulaiset olivat auttaneet veneen korjauksessa.

”Tätä yhtä vastoinkäymistä lukuun ottamatta hymyilin koko matkan.”

Uiminen oli nautintoa. Veto toisensa perään Uusoksa ikään kuin tarttui veden alla olevista näkymättömistä kahvoista kiinni ja kiskoi itseään kohti tavoitettaan.

”Auringonlasku Keurusselällä, sitten sen jälkeen tullut hämärä ja sitten taas auringon nousu ja upea usva keskellä järveä olivat upeita kokemuksia. Uidessa näki koko Suomen luonnon monimuotoisuuden”, Uusoksa kuvailee.

Hänen mielestään avovesiuinti on luonnossa liikkumista parhaimmillaan. On puhtaat vedet ja uida voi melkein missä tahansa.

Suomessa ei myöskään ole suuria aallokkoja, merivirtoja, meduusoita tai muita vaaroja vaanimassa uimaria.

”Suomessa haluaisin uida mahdollisimman monessa kansallispuistossa.”

Kun Suomen järvien vedet ovat viileämmät, märkäpuku on oiva apuväline tuomaan lämpöä.

Samalla se tuo uimarille varmuutta veden varassa olemiseen, koska märkäpuvun materiaali, neopreeni, kelluttaa.

”Yksin ei saa silti lähteä uimaan. Minunkaan uintisuoritukseni ei olisi ollut mahdollista ilman loistavaa tiimiä, joka auttoi minua suoritukseen valmistautumisessa sekä varsinaisessa suorituksessa.".

Reilun 13 tunnin vedessä olon jälkeen Ira Uusoksa saavutti tavoitteensa. Hän ui 35,5 kilometriä Kolholta Keuruun Kurkiniemeen.

”Kädet ja jalat olivat ryppyiset vedessä vietetyn ajan jälkeen. Tietysti kädet myös väsyivät, ja se vaikutti uintitekniikkaan. Mutta onneksi väsymys ja kipu tuntui olevan vain lihaksissa”, Uusoksa kertasi.

Vuosi sitten 23 kilometrin uinnissa Uusoksalla tulehtuivat molemmat olkapäät. Nyt hänelle jäi mahtava fiilis.

”Olin niin pitkään haaveillut tästä. Pääsin tavoitteeseeni, ja täytyy sanoa, että jäi myös nälkä tehdä uusia haastavia avovesiuinteja”, Uusoksa sanoo.

Keurusselän ylityksessä Uksoksalla oli erinomaiset olosuhteet.

”Vesi oli ihanteellisen lämpöistä tavoitteen saavuttamiseen. Olisi ollut ihan eri juttu, jos veden lämpötila olisi ollut 18 astetta.”

Ira Uusoksan uinti Keurusselällä ei ollut virallinen avovesiuinti.

Hän teki sen kuitenkin kansainvälisten maratonuintisääntöjen mukaan, eli ei käyttänyt märkäpukua, älykelloa eikä muitakaan apuvälineitä kuten räpylöitä.

Uimari käyttää sääntöjen mukaan vain uimapukua, uimalaseja, uimalakkia sekä korvatulppia.

Uimari ei sääntöjen mukaan saa myöskään koskea suorituksen aikana veneeseen eikä kukaan saa koskea uimariin.