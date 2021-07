Yhdysvaltojen olympiajoukkueeseen kuuluva telinevoimistelija on saanut positiivisen tuloksen koronavirustestissä viimeistelyleirillä Tokion lähistöllä. Toinenkin voimistelija hän jäänyt tähän liittyvän altistumisen takia karanteeniin, kertoo uutistoimisto AFP.

Kyseinen voimistelija on 18-vuotias Kara Eaker. Hän on varavoimistelija joukkueessa, jonka ykkösurheilija on supertähti Simone Biles.

Eakerin isä julkisti, että kyseessä on hänen tyttärensä ja kertoi, että tällä ei ollut mitään oireita ja että hän oli saanut kaksi rokotusta.

USA:n joukkueen mukaan Eaker on nyt hotellimajoituksessa eristyksissä.

Eaker saapui Japaniin 15. heinäkuuta. Kyodo Newsin mukaan muu joukkue siirtyi olympiakylään maanantaina.

Olympiakylässä oli maantai-iltaan mennessä todennut koronatartunta neljällä henkilöllä.