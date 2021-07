HJK kohtaa Malmön Mestarien liigan karsinnassa keskiviikkona.

Helsingin Jalkapalloklubia odottavat helteiset ajat Malmössä keskiviikkona. HJK pelaa jalkapallon Mestarien liigan 2. karsintakierroksen ottelun Malmö FF.ää vastaan ja suosikki tulee Ruotsista.

”Kaikin puoli hieno ottelupari”, Malmön suomalaistoppari Niklas Moisander sanoo puhelimitse uudesta kotikaupungistaan. ”Meille tietty erittäin tärkeä ottelu kuten HJK:llekin. Tavoite on Mestarien liigan lohkovaiheessa tai ainakin Eurooppa-liigan lohkoissa.”

Moisander, 35, pelasi pitkän ja hienon uran Hollannissa ja Saksassa. Mahtui siihen yksi kausi väliin myös Italian Seria A:ssa Sampdoriassa.

Viiden Saksan vuoden jälkeen Moisander siirtyi Malmöön tänä kesänä. Siirtoaikojen avauduttua hän on ollut pelikelpoinen Malmössä vasta vajaan viikon.

”Olen todennäköisesti kokoonpanossa HJK:ta vastaan, mutta sitä en vielä tiedä pelaanko.”

”Vastakkain ovat Ruotsin paras seura ja Suomen paras. Mielenkiintoinen peli tulossa.”

Hollannissa Moisander rakensi uransa, nousi seurojensa kapteeniksi kuten AZ Alkmaarissa ja suurseura Ajaxissa. Hänen karismallaan kipparin nauha lohkesi myös Werder Bremenissä.

Malmössä Moisander on uusi kasvo, kun takana on vasta lyhyt jakso Ruotsissa. Takana on pari kolme viikkoa harjoittelua Malmön kanssa.

”Tosi hyvin olen viihtynyt. Hieno seura, Ruotsin suurin ja menestynein”, Moisander mainostaa.

Entinen Huuhkajien kapteeni teki 1,5-vuotisen sopimuksen Malmön kanssa. Moisander sanoikin, että tilanne on hänelle uusi, kun hän meni ensimmäisen kerran urallaan seuraan kesken kauden.

Niistä Moisander ei halua puhua, mitkä seurat olivat hänestä kiinnostuneita, mutta yhtä asiaa hän haluaa korostaa.

”Malmö todella halusi minut ja oli kiinnostunut. He halusivat kokeneen pelaajan. Tämä on hyvä askel minulle ja seuralle.”

Moisander sanoo, ettei hän olisi lähtenyt Malmöön, jos aikeissa olisi jäähdyttely tai uran päättäminen.

Toistaiseksi Moisander ei osaa sanoa tarkasti, millaista jalkapalloa Malmö pelaa tai kuinka kova sarja Ruotsin Allsvenskan on. Kenties kokonaistaso jää vähän alemmaksi kuin Bundesliigassa tai Hollannissa.

”Mutta Malmössä on erittäin hyvä taitotaso ja tämä on todella ammattimainen seura.”

Malmössä ovat pitkät suomalaisperinteet, ja 2000-luvullakin suomalaiset ovat kirjoittaneet seurahistoriaa Etelä-Ruotsissa. Toppari Jussi Nuorela pelasi vuosituhannen alussa, Jari Litmasen ja Jonatan Johanssonin vuodet leikkasivat toisiaan. Markus Halsti jätti vahvan jäljen itsestään skånelaisseuraan.

”Kyllä täällä osoitetaan heitä kohtaan kunnioitusta.”

Moisanderilla oli Saksan jalkapallokauden ja Malmöön siirtymisen välissä aikaa katsoa EM-turnausta. Rooli oli hänelle uusi, kun Huuhkajat pelasi pitkään Moisander kapteeninaan.

”Oli hieno seurata, kun Suomi oli mukana ja hyvin he pelasivat. Ihan eri tavalla seurasin kisoja kuin ennen.”

Turnauksen alku osui Moisanderiin paljon pahemmin kuin moniin muihin pelaajiin, kun Tanskan tähtipelaaja Christian Eriksen tuupertui sairauskohtauksen saaneena kentän pintaan.

”Alku oli surullinen. Se oli kova hetki, kun näki, mitä Christianille tapahtui. Me pelattiin vuosia yhdessä Ajaxissa ja voitettiin mestaruus.”

Moisander voitti kolme Hollannin mestaruutta ja Eriksen saman verran. Kevään 2013 mestaruusjuhla tuli molemmille samaan aikaan Ajaxissa.

”Kyllä, ehdottomasti laitoin hänelle viestiä. Nyt olen ymmärtänyt, että hän toipuu hyvin.”

Moisander jättäytyi pois maajoukkueesta vuonna 2017 yli 60 A-maaottelua pelanneena. Hän olisi mahtunut senkin jälkeen mukaan, mutta ura keskittyi seuratasolle ja samaan aikaan alkoi perhe viedä enemmän aikaa.

Hänellä ja ruotsalaisella vaimolla Carolinella on kaksi alle kouluikäistä tytärtä, joista vanhempi kuusivuotias puhuu sujuvasti suomea, ruotsia ja englantia.

Edes EM-turnauksen hyvät pelit ja hyvä tunnelma eivät enää saaneet Moisanderia lämpiämään maajoukkueelle.

”Minulta se loppui siihen, ja kun se oli loppu, se oli. Päätös ei ollut aikoinaan helppo, mutta tämä oli ihan eri joukkue kuin se missä pelasin.”

”Enemmän olin isona fanina”, Moisander sanoo.

Malmö FF ja HJK kohtaavat Malmössä Mestarien liigan karsinnassa keskiviikkona kello 20.