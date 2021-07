HJK on saamassa europelikiireiden keskellä riveihinsä huippuvahvistuksen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv on HS:n lähteiden mukaan allekirjoittamassa keskiviikon aikana pelaaja­sopimuksen Helsingin Jalkapalloklubin kanssa.

HS:n tietojen mukaan Sparv, 34, on tehnyt lopullisen päätöksensä seuraavasta seurastaan äskettäin. Vasabladet kertoi aiemmin, että HJK havitteli maajoukkuekapteenia.

Sparv kertoi HS:lle ennen EM-turnausta, että häntä houkutteli ajatus kotimaassa pelaamisesta ja junioripelaajien valmentamisesta pelaamisen ohella. HJK:ssa tämä ajatus on mahdollista toteuttaa.

HS:n lähteiden mukaan Sparv oli saanut tarjouksen myös Skotlannin liigasta, mutta hän päätyi kuitenkin valitsemaan Helsingin. HJK julkaissee Sparvin sopimuksen tällä viikolla keskiviikon Mestarien liigan karsintapelin jälkeen.

Sparv on kertonut myös, että hän haluaisi voittaa urallaan vielä Suomen mestaruuden. Kuluvan kauden puolivälin lähestyessä HJK:lla on Veikkausliigan kärkipaikalla kuuden pisteen etumatka.

Sparv vahvistaisi HJK:ta kuitenkin erityisesti europelejä ajatellen. HJK kohtaa keskiviikkona illalla Mestarien liigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa Malmö FF:n. Sparv olisi euro-otteluissa pelikelpoinen aikaisintaan kolmannella karsintakierroksella, ja hänet voisi rekisteröidä vielä elokuun alkupäivinä.

HS:n tietojen mukaan Sparv ei ole pelikuntoinen vielä muutamaan viikkoon.

Tim Sparv pelasi Veikkausliigassa viimeksi kesällä 2008. VPS:n ja Tampere Unitedin välisessä ottelussa hän taisteli pallosta Antti Pohjan kanssa.

Huuhkajissa Sparv on pelannut EM-kisojen päätyttyä yhteensä 83 A-maaottelua. Hän peri maajoukkueen kapteenin tehtävät marraskuussa 2017 maajoukkueuransa lopettaneelta Niklas Moisanderilta.

194 senttimetriä pitkä Sparv tunnetaan jalkapalloilullisesti erinomaisena joukkueen organisoijana ja johtajana. Kentän ulkopuolella hän on noussut esiin muun muassa vahvana tasa-arvon sekä lukemisen puolestapuhujana.

Ulkomailla Sparv on edustanut ruotsalaista Halmstadia, hollantilaista Groeningenia, Saksan kakkostason Greuther Furthiä, tanskalaista FC Midtjyllandia ja viimeksi kreikkalaista Larissaa. Pisimpään Sparv pelasi Tanskassa, jossa hän voitti kuuden vuoden aikana kolme mestaruutta.

Suomessa Sparv on pelannut toistaiseksi vain kahdeksan liigaottelua, kun hän oli kesällä 2008 lainalla Vaasan Palloseurassa. Äidinkielenään ruotsia puhuva Sparv on kotoisin Oravaisista, ja hän siirtyi jo 16-vuotiaana paikallisesta Norvalla FF:stä Englantiin maineikkaaseen Southamptonin akatemiaan.

Tämänvuotiset europelit ovat HJK:lle strategisesti tärkeät. Uuden Konferenssiliigan lohkovaiheeseen selviytyäkseen joukkueen täytyisi voittaa vain yksi seuraavista kolmesta karsintavastustajasta.

Paikka lohkovaiheessa tarkoittaisi imagohyötyä, yleisötuloja, suuria palkintorahoja ja tulevien vuosien karsintojen kannalta arvokkaita joukkuepisteitä.

Päävalmentaja Toni Koskela on peluuttanut HJK:ta viime aikoina pääasiassa 4–3–3-muodostelmassa, jossa keskikentän kolmikon on useimmin muodostanut Jair Silva, Lucas Lingman ja Atomu Tanaka. Viimeksi mainittu on pelannut yleensä kolmion ylimpänä pelaajana.

Eurovastustajien koventuessa HJK joutuu aiempaa enemmän puolustuskannalle. Sparvin hankinnan myötä kolmio olisi mahdollista kääntää ylösalaisin puolustavammaksi. Tällöin joukkueella olisi erinomainen keskikentän ankkuri, ja pallollisesti taitavat keskikenttäpelaajat saisivat enemmän vapauksia ylöspäin puolustusvalmiuden kärsimättä.