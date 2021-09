Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich rakensi treenejä varten kotipihalleen ninjaradan, vetää yli 40 leukaa ja treenaa usein keskellä työpäivää. ”Liikunta on ollut minulle se, mikä auttaa jaksamaan.”

Jos astelisi tietämättään Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin pihamaalle, näky saattaisi yllättää. Kiipeilytelineitä, köysiä, puista roikkuvia putkia, koukkuja ja kaikenmuotoisia esineitä.

Viritelmiä voisi kuvailla moderniksi taiteeksi, mutta niiden käyttötarkoitus on aivan toinen. Telineistä muodostuu obstacle course racingia eli maastoesteratajuoksua harrastavan von Gerichin esterata.

Vapaa-ajallaan ”ninjaileva” 42-vuotias analyytikko rakensi itselleen oman harjoitusradan noin viisi vuotta sitten.

”Muistan, kun menin rautakauppaan ensimmäisen kerran ja kerroin, mitä olen rakentamassa. Vastaus oli, että ’ai, teet lapsille kiipeilytelinettä’. Sanoin, että ’joo, lapsille ja ehkä myös vähän itselleni’. Silloin ajattelin, että mitenköhän tähän suhtaudutaan”, von Gerich nauraa.

”Odotin sellaista kuittailua, että olenko vajonnut lasten tasolle, kun kiipeilen tuolla kiipeilytelineillä.”

Pelko naurunalaiseksi joutumisesta kaikkosi nopeasti, kun tuttavat alkoivatkin kehua lajia mielenkiintoiseksi ja pyysivät päästä itsekin kokeilemaan.

Von Gerichin kolmelle lapselle kotipiha on kuin taivas. Telinettä ja temppurataa on joka lähtöön, vaikka suurin osa onkin heille vielä turhan haastavia. Esteitä kokeillut toimittajakin voi vakuuttaa niiden olevan lähes mahdottomia peruskuntoilijalle.

Näyttävin pihan esteistä on viisimetrinen ramppi, jota von Gerich ravaa ketterästi ylös. Ramppi on paitsi pihan näkyvin rakennelma, myös komeasti näkyvimmällä paikalla.

”Täytyi keskustella vaimon kanssa, että mihin tuon saa laittaa. Luulen, että rampista tuli vähän isompi kuin hän ajatteli”, perheenisä virnuilee.

”Katsoin Ninja Warrior -televisiosarjasta, minkä kokoinen heidän ramppinsa on. Sitten oli tietysti pakko tehdä vielä vähän korkeampi.”

” ”Olen kisoissa tyhmä.”

Kontrasti von Gerichin työn ja harrastuksen välillä on melkoinen. Moni tuskin mieltää pääanalyytikkoa vapaa-ajallaan temppuilevaksi ninjaksi.

Liikunnallinen elämäntapa pitää von Gerichin skarppina aamusta iltaan, mutta vaikka harrastus auttaakin työssä, suhde ei toimi toisinpäin. Analyytikon kyvyt hukkuvat saman tien miehen hypätessä esteradalle.

Esimerkki löytyy kilpailutilanteesta, jossa fyysisen suorituksen lisäksi on tehtävä myös kiperiä päätöksiä.

Kilpailuissa radalla on usein niin sanottu ”fast lane” eli yksi vaikeampi este, jonka suorittamalla voi ohittaa sitä seuraavan lisäesteen kokonaan. Vaihtoehtoisesti voi tyytyä myös tavalliseen esteeseen, mutta tällöin lisäeste on suoritettava myös.

Jos fast lane -estettä ei pääsekään läpi, joutuu sakkokierrokselle. Olisi siis hyvä miettiä, mitä tietyn esteen valitsemalla voittaa ja mitä siinä voi mahdollisesti menettää. Näin pääanalyytikko ei kuitenkaan toimi.

”Olen kisoissa tyhmä. Oma mentaliteettini on aina se, että totta kai fast lane. Ei siinä sen enempää mietitä.”

”Ajattelen myös, että täytyy juosta koko ajan, vaikka olisi millainen ylämäki. Joskus voisi olla fiksumpaa miettiä. Onko hidas hölkkä yhtään nopeampaa kuin kävely, kun se väsyttää kuitenkin enemmän? Jälkeenpäin mietin, että voisi käyttää vähän enemmän järkeä.”

Myös von Gerichin loukkaantumiset lajissa ovat olleet pitkälti oman harkitsemattomuuden tulosta. Floridassa lomaillessaan hän vieraili paikallisella ninjasalilla, jossa oli yksi hänelle ylitsepääsemätön este.

”Olin tahkonnut sitä sen loman aikana varmaan viitenä päivänä, aina kun olin siellä salilla. Viimeisellä kerralla sali oli jo menossa kiinni, ja olimme lähdössä muutaman tunnin päästä lentokentälle. Ajattelin, että nyt se pitää päästä. Olin päässyt jo monta kertaa tosi lähelle”, von Gerich kertoo.

”Olin selkeästi liian väsynyt tekemään sitä estettä, mutta mietin, että vielä kerran, vielä kerran. Ote petti, ja siinä tultiin korkealta alas. Putosin naama edellä, ja kyynärpää jäi alle. Olisi voinut käydä pahemminkin. Se oli ihan omaa tyhmyyttäni.”

Vakuutustapauksissa maastoesteratajuoksu on täysin harmaata aluetta.

”Se on vähän rajamailla. Vakuutusehdoissahan on joitain lajeja suljettu pois, mutta tätä ei ole erikseen mainittu”, von Gerich sanoo.

” ”Jatkuva kelloa vastaan juokseminen ei tuntunut mielekkäältä.”

Kun Jan von Gerich kertoo ihmisille kilpailullisesta obstacle course racingista, yleinen harhaluulo on, että lajissa kuljetaan pelkkää ninjarataa.

Floridan-matkat ovat von Gerichille vuosittaisia lomareissuja, jolloin kilpaillaan Yhdysvalloissa muutama kilpailu. Muuten hänen kisakalenterinsa keskittyy Eurooppaan.

Ahkera liikunnan ystävä pysyttelee lomallakin mielellään aktiivisena. Esteratojen irrotettavat kahvat ja koukut kulkevat mukana kätevästi mihin vain.

”Nyt kun on noita koukkuja, niin ne voi periaatteessa iskeä normaaliin tankoon kiinni ja tehdä siinä jotain. Otin niitä mukaan, kun menimme esimerkiksi mökille”, von Gerich kertoo.

Välineet on helppo lastata auton takaluukkuun, mutta ulkomaille mennessä ne saavat jäädä kotiin.

”Jos niitä pitäisi lentokoneen ruumaan laittaa ja miettiä laukun painoa, niin voi olla, että pitäisi miettiä vähän tarkemmin.”

Von Gerich harrasti nuorena seiväshyppyä ja kolmiloikkaa, jotka kehittivät kehonhallintaa. Lisäksi hän juoksi. Ajan myötä hän alkoi kuitenkin kaivata harjoitteluunsa lisää jännitystä.

”Jatkuva kelloa vastaan juokseminen ei tuntunut mielekkäältä.”

Kipinä maastoesteratajuoksuun syttyi Tough Viking -kilpailun rantauduttua Suomeen. Esteratoja on vielä tänäkin päivänä vaikea löytää Suomesta, joten von Gerich laittoi omalla pihamaallaan hihat heilumaan.

Alkuun pääsee toki vähemmälläkin. Lenkkipolku ja rekkitankokin käyvät jo alkeellisesta esteradasta, jos käyttää riittävästi mielikuvitusta.

”Voi juosta ja tehdä siinä tangolla kaikenlaista. Mutta on siihen reitille kiva saada esteitäkin – niistä se hauskuus tulee.”

Kun von Gerich kertoo ihmisille kilpailullisesta obstacle course racingista, yleinen harhaluulo on, että lajissa kuljetaan pelkkää ninjarataa pitkin. Näitäkin kilpailuja on olemassa, mutta tyypillisesti reitille mahtuu paljon muutakin.

”Peruslajissa matka on 15 kilometriä. Mukana on esteitä, mutta radalla myös esimerkiksi kannetaan painavia säkkejä, ryömitään tai mennään mudassa, uidaan ja edetään eri tavoin. Se on kokonaisvaltainen kestävyyssuoritus.”

” ”Usein teen keskellä päivää treenin, ja sitten jaksaa taas painaa.”

Jan von Gerich osallistui heinäkuussa lisäpainoleuanvedon SM-kisoihin. Hän saavutti miesten 90 kilon sarjassa hopeaa.

Maastoesteratajuoksun lisäksi von Gerich kilpailee leuanvedossa. Lajit tukevat toisiaan hyvin. Erityisesti lisäpainojen kanssa vedetyt leuat kehittävät puristusvoimaa, joka on tärkeä osa esteillä liikkumista.

Von Gerich löysi leuanvedon pariin sattumalta treenatessaan kuntosalilla.

”Joku kysyi, että milläs painoilla minä vedän. Hän totesi, että eiväthän ne tuolla kisoissakaan vedä paljon sen enempää.”

Pääanalyytikon selkä on kovassa kunnossa. Hän vetää ilman lisäpainoja 43 leukaa ja saa tehtyä yhden toiston peräti 77 kilon lisäpainot yllään.

Heinäkuussa mies osallistui myös lisäpainoleuanvedon SM-kisoihin. Hän saavutti miesten 90 kilon sarjassa hopeaa.

Von Gerich on malliesimerkki siitä, miten kova harjoittelu ei välttämättä vie ihmiseltä energiaa vaan tuo sitä päinvastoin lisää.

”Liikunta on ollut minulle se, mikä auttaa jaksamaan. Pyrin järjestämään päivät niin, että minulta löytyy aina liikunnalle aikaa. Usein teen keskellä päivää treenin, ja sitten jaksaa taas painaa.”

Työnkuvaan kuuluu, että tietokoneen ääressä ei tarvitse päivystää aivan koko ajan. Joskus harvoin treenaamaan ei ehdi, ja silloin sen myös huomaa olotilassa. Tämä on kuitenkin von Gerichille hyvin harvinaista.

Millä talousasiantuntija sitten motivoi itseään esteradalle marraskuun loskakelissä? Soiko kuulokkeissa energinen rap-musiikki vai raskas rock?

Ei kumpikaan. Von Gerich kertoo kuuntelevansa treenin aikana talousaiheisia podcasteja.