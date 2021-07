Vaikeavammaisille urheilijoille kuuluu Kansainvälisen paralympiakomitean mukaan yksi avustaja kahta urheilijaa kohden.

Vaikeavammaiset suomalaisurheilijat saavat Tokion paralympialaisiin riittävän määrän avustajia. Näin lupaavat Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen sekä paralympiajoukkueen johtaja Kimmo Mustonen.

Henkilökohtaisten avustajien kisamatkat nousivat esiin kolme paralympiakultaa ja yhteensä kuusi mitalia saavuttaneen Rebecca Meyersin kokemusten vuoksi.

Yhdysvaltalainen Meyers vetäytyi kisoista, koska hän olisi joutunut matkustamaan Tokioon ilman avustajaa.

Juntunen pitää 26-vuotiaan kuurosokean uimarin kohtaloa ikävänä ja Mustonen valitettavana. Mustosen mukaan Suomen joukkueessa on yksi avustaja kahta vaikeavammaista urheilijaa kohden.

Tällaiseksi esimerkiksi Juntunen nostaa Aino Tapolan, joka kertoi kesäkuussa HS:lle yhdeksän vuoden takaisesta halvaantumisestaan ja liikuntakykynsä menettämisestä.

Pöytätennikseen Tokiossa osallistuva Tapola putosi tuolloin uimahyppyjen volttiharjoituksessa niskoilleen, ja hänen selkäytimensä katkesi.

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitean tekemä ratkaisu kummastuttaa Juntusta.

Hän muistuttaa, että paralympialiikkeellä ja Kansainvälisellä paralympiakomitealla (IPC) on halu saada mukaan myös vaikeavammaisia urheilijoita.

Meyersin avustajana toimivalle äidille oli ilmoitettu, ettei häntä tarvita Japanissa. Syyksi kerrottiin äidin mukaan se, että maalla on yhteinen avustaja 34 uimarille.

”Avustajatilanne on sellainen, että IPC:n sääntöjen mukaan vaikeavammaiset saavat kahta vaikeavammaista urheilijaa kohden yhden avustajan. Niiden mukaan määräytyvät akkreditoinnit, jotka kisoihin saadaan”, Mustonen kertoo.

Hän kuuli Meyersin ongelmista ensimmäistä kertaa HS:ltä. Sääntöjen mukaan Meyersin äidin kertomus ei kuitenkaan voi olla, eikä sen pitäisi olla mahdollinen.

Kieltoa perusteltiin koronaviruksella. Meyers kertoi pitävänsä rajoituksia tietyissä tapauksissa perusteltuina. Hänelle itselleen henkilökohtainen avustaja on välttämätön.

Suomen taustajoukkojen tilanne on Mustosen mukaan hyvä. Joukkue rakennetaan niin, että urheilijoiden kanssa toimivat avustajat hoitavat myös muita tehtäviä.

Niitä ovat esimerkiksi välineisiin liittyvän erityisosaamisen hyödyntäminen. Fysioterapeutit ja hierojat pystyvät tekemään töitä koko joukkueen eteen.

”Pyrimme aina maksimoimaan kisoihin akkreditoidun henkilön läsnäolon”, Mustonen sanoo.

Suomen joukkueessa on tällä hetkellä kuusi vaikeavammaiseksi luokiteltua urheilijaa. Koska joukkueen koko näyttää jäävän pienemmäksi kuin arvioitiin, Suomessakin on jouduttu tekemään ratkaisuja taustahenkilöiden kisamatkojen suhteen.

”Esimerkiksi psyykkinen valmentaja oli valmiudessa lähteä mukaan, mutta tällä hetkellä hänellä ei ole akkreditointia”, Mustonen kertoo.

”Nämä eivät kuitenkaan vaikuta vaikeavammaisten urheilijoiden asemaan tai tukihenkilöihin, joita heillä on mukana.”

Kimmo Mustonen toimii Suomen paralympiajoukkueen johtajana Tokiossa.

Tokioon on kaikkiaan valittu 16 urheilijaa, joista 11 miehiä ja viisi naisia.

Joukkuetta täydennetään vielä elokuun 1. päivä. Mukaan voidaan valita vain urheilijoita, jotka saavuttavat kisarajan.

”Joukkueeseen pääsemisen kriteeri on niin armoton”, Juntunen kertoo ja nostaa esimerkiksi tiukasta valintaseulasta ratakelaaja Esa-Pekka Mattilan.

100 metrin EM-pronssimitalistin kisamatka varmistui viime hetkillä. Paralympialaisten maapaikat jaettiin Dohan MM-kisojen perusteella, eikä Mattilan sijoitus tuonut sitä.

”Meillä oli viimeisellä kierroksella kaksi urheilijaa, Henry Manni ja E-P Mattila, joista jompikumpi lähtee. Toinen on maailmantilaston kakkonen ja toinen taitaa olla nelonen omassa luokassaan – olihan tämä ihan järkyttävä tilanne”, Juntunen kertoo.

Tilanne ratkesi, kun Manni sai villin kortin ja maapaikka voitiin käyttää Mattilaan. Näin Suomi saattoi valita molemmat kisoihin.

Tasa-arvon toteutuminen on Juntuselle tärkeää, ja henkilökohtaisen avustajan käyttö on juuri tasa-arvoasia. Osa urheilijoista tarvitsee avustajaa jatkuvasti.

Avustajan, esimerkiksi hiihdosta tutun opashiihtäjän käyttö, on tietyissä luokissa kilpailevalle urheilijalle pakollista. Se taas kasvattaa kulupuolta.

”Jos mietitään nuorta, joka satsaa vain tähän [urheiluun], niin kulut ovat joillakin vammasta johtuen tuplat tai lähes tuplat”, Juntunen kertoo esimerkin.

”Se on iso asia. Moni voi miettiä, pystyykö siihen ja löytääkö tukijoita. Sitten kun on aivan huipulla ja esimerkiksi apurahoilla, tilanne helpottaa aika paljon, mutta siinä, että pääsee huipulle, on tässä kohtaa iso haaste.”

Tokion paralympialaiset alkavat 24. elokuuta ja päättyvät 5. syyskuuta.