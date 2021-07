Jalkapallo elää jännittävässä murrosvaiheessa, kun EM-kisoihin päättynyt kausi 2020–21 vaihtuu uuteen syksyn alkaessa.

Jalkapallon maajoukkueturnausten tulevaisuudesta saatiin esimakua EM-kisoissa, joissa oli mukana enemmän joukkueita kuin koskaan. Isäntämaitakin oli peräti 11, perinteisen yhden tai kahden sijaan.

Myös lajin sääntöihin testataan parhaillaan muutoksia. 30 minuutin puoliajat, rajattomat pelaajavaihdot ja rajaheittojen korvaaminen rajapotkuilla ovat merkittävimpiä uudistuksia, joita kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa harkitsee.

Brasilialainen jalkapallolegenda Roberto Carlos, 48, seuraa muutoksia tyytyväisenä. Hänen mielestään peli on nyt menossa juuri oikeaan suuntaan.

Carlos pelasi suurseura Real Madridissa vuosina 1996–2007 ja esiintyi Brasilian maajoukkueessa peräti 125 kertaa. Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista laitapuolustajista.

Roberto Carlos kuvattuna vuonna 2018.

Nykyisin muun muassa Real Madridin lähettiläänä ja juniorijoukkueiden mentorina toimiva Carlos seurasi kesän aikana aktiivisesti maajoukkuejalkapalloa. Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen Copa American lisäksi hän katsoi myös EM-kisoja tarkalla silmällä.

Kisojen formaatti, jossa isäntämaat oltiin levitetty ympäri Eurooppaa, oli puolustajalegendan mieleen.

”Mielestäni se oli täydellinen. [Euroopan jalkapalloliitto] Uefa onnistui loistavasti. Joukkueiden ei tarvinnut matkustaa niin kauas, ja fanit pääsivät todella osallistumaan”, Carlos sanoo HS:n haastattelussa.

"Esimerkiksi Bakussa ihmiset eivät tienneet jalkapallosta juurikaan. Se oli heille uutta. Jalkapallolle on hyväksi, että se kasvaa ja kehittyy.”

EM-kisoissa pelasi ensimmäistä kertaa 24 joukkuetta, kun aiemmin turnaukseen pääsi mukaan vain 16 maata. Myös MM-tasolla joukkuemäärää ollaan lisäämässä. Carlos näkee tämänkin uudistuksen pelkästään positiivisena.

Roberto Carlos näkee mielellään pienempiä maita jalkapallon arvokisoissa.

”Mielestäni se on hyvä asia. On maajoukkueita, joita ei juurikaan tunneta, ja he saavat nyt mahdollisuuden näyttää taitonsa. Sitten on myös maita kuten Intia tai Gabon, joita Fifa yrittää saada jalkapalloperheeseen mukaan. Tällaisia maita pidetään heikompina, ja he saisivat mahdollisuuden oppia.”

Yksi EM-kisojen vähemmin tunnetuista joukkueista oli Suomi. Carlos katsoi kisojen aikana myös Suomen otteluita, ja piskuinen Huuhkaja-ryhmä jäi brasilialaisen mieleen hyvällä tavalla.

”Suomen pelejä oli mukava katsoa. Uskon, että monet kokivat tietynlaista kiintymystä Suomen maajoukkuetta kohtaan.”

”Olen nyt Suomen maajoukkueen fani. He ovat joukkue, joka ei ehkä pääse arvokisojen finaaliin, mutta he pelaavat vetoavaa jalkapalloa.”

Huuhkajien heittäytyminen peliin oli asia, jonka Carlos haluaa vielä erikseen lisätä.

”Heidän pitäisi näyttää jatkossakin esimerkkiä muille maajoukkueille. He pelaavat rakkaudella, mikä on todella tärkeää.”

EM-kisat päättyivät dramaattiseen finaaliin, jossa Englanti ja Italia joutuivat hakemaan ratkaisua rangaistuspotkukilpailusta. Lopputulos oli raadollinen.

Englannin nuoret Marcus Rashford, Jadon Sancho ja Bukayo Saka epäonnistuivat omissa potkuissaan, ja Italia nappasi mestaruuden brittifanien edessä. Carlos haluaa kääntää finaalin jälkeen kaiken huomion pois nuorukaisista.

”Täytyisi pikemminkin onnitella [maalivahti Gianluigi] Donnarummaa, joka torjui pilkut. Emme voi ristiinnaulita kolmea nuorta pelaajaa, joilla oli itseluottamusta mennä laukomaan”, Carlos alleviivaa.

”Rankkarit ovat maailma, jota on vaikea selittää. Englannin fanien pitäisi olla ylpeitä, kun he pääsivät tasaisessa turnauksessa finaaliin asti.”

Samaan aikaan EM-kisojen kanssa pelattu Copa America päättyi Argentiinan voitonjuhliin. Carlosille rakas Brasilian maajoukkue jäi finaalissa karvaasti toiseksi. Tappion hetkelläkin tilanteesta löytyi kuitenkin hopeareunus.

Roberto Carlos voitti MM-kultaa Brasilian paidassa vuonna 2002. Hänet valittiin turnauksen tähdistöön.

”Olin todella surullinen, niin kuin kaikki Brasiliassa. Mutta kun näin yhden maailman parhaista pelaajista nostamassa ensimmäistä pokaaliaan maajoukkueessa, ja vieläpä kapteenina, en voinut olla kuin onnellinen hänen puolestaan”, Carlos sanoo viitaten Argentiinan Lionel Messiin.

Jos Carlos kannattaakin maajoukkueturnauksiin tehtäviä muutoksia avoimesti, Fifan ehdottamiin lajin sääntömuutoksiin hän suhtautuu hieman varovaisemmin. Niissäkin hän näkee silti hyviä puolia.

”Osallistuin erääseen konferenssiin viime viikolla, ja Arsène Wengerillä oli hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia sääntöihin liittyen. Mikä tahansa muutos, joka edistää pelaajien kehitystä, saa minun hyväksyntäni”, hän sanoo.

Esimerkiksi 30 minuutin puoliajat ja pelikellon pysäyttäminen pallon ollessa pois pelistä olisivat Carlosin mukaan hyväksi jalkapallolle.

”Uskon niin. Sitä pitää vain testata ensin.”

Rajattomia pelaajavaihtoja hän ei halua nähdä, mutta 5–6 vaihtoa, jotka korona-aikana sallittiin, on hänen mielestään toimiva järjestely.

”Nykyään jalkapallossa pelataan niin usein – parin päivän välein – että pelaajat eivät saa riittävästi lepoa eivätkä pysty olemaan parhaimmillaan.”

Rajaheittojen muuttaminen rajapotkuiksi saa brassilegendan nauramaan. Laitapuolustajana pelitilanne oli hänelle hyvin tuttu.

”Minulle se ei olisi ollut niin iso juttu, koska pystyin heittämään pallon yhtä pitkälle kuin potkaisemaankin. Sain sen rangaistusalueelle joka tapauksessa”, Carlos virnistää.

Carlosin vasemman jalan laukaus oli aktiivivuosina niin tulinen, että väitettä on vaikea uskoa todeksi. Nykyään 48-vuotiaan potku on kuitenkin jo heikompi. Hän pelaa yhä jalkapalloa sunnuntaisin.

”Olen menettänyt sen potkuvoiman, koska en treenaa niin paljoa. Ei minulta voi enää odottaa sellaista peleissä”, hän toteaa.