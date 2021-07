Avauskierros sujui heti alkuun tulleen bogin jälkeen neljän birdien merkeissä.

Vain neljä välipäivää ehti kulua Turussa saavutetusta voitosta, ja Matilda Castren jatkoi kovia suorituksiaan golfkentillä.

Castren aloitti torstaina Ranskassa mainiosti naisten major-kilpailuihin kuuluvan Amundi Evian Championshipin.

Avauskierros sujui heti alkuun tulleen bogin jälkeen neljän birdien merkeissä, ja tuloksella 68 (–3) pääsi hyvin kärjen tuntumaan.

Tämä LPGA-kiertueen ja Euroopan-kiertueen (LET) yhteiskilpailu pelataan vaikeana pidetyllä Evian Resort Golf Clubin kentällä Genevenj­ärven maisemissa.

”Kenttä on upea. Tiesin, että se on kaunis, mutta se on ylittänyt odotukseni. Järvi näkyy lähes jokaiselta väylältä. Olen onnekas, että olen mukana tässä kilpailussa”, Castren tunnelmoi ennen kisaa LET:n verkkosivuilla.

Kyseessä on Castrenille ja toiselle suomalaiselle, Sanna Nuutiselle, viimeinen kilpailu ennen Tokion olympialaisia, kuten kaikille muillekin mukana oleville olympiapelaajille.

Viime lauantaina Castren voitti LET:n kilpailun Turussa ja sai LET:n jäsenyyden. Se on perusvaatimus valintaan Euroopan joukkueeseen Solheim Cupiin, joka pelataan Yhdysvaltoja vastaan syyskuun alussa.