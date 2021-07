Pedri on pelannut tällä kaudella 66 ottelua.

Vielä muutama viikko sitten Espanjan keskikenttäpelaaja Pedri oli jalkapallo­maailman huomion kohteena miesten EM-kisoissa. 18-vuotias lupaus valittiin turnauksen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi, ja Espanjan valmentaja Luis Enrique ylisti nuorta tähteään vuolain sanoin.

”Se, mitä Pedri on tehnyt tässä turnauksessa 18-vuotiaana on jotain, mitä keneltäkään ei ole nähty. Ei edes Andrés Iniestalta. Se on uskomatonta, ainutkertaista”, Enrique hehkutti.

Pedri pelasi EM-turnauksessa minuuttia vaille kaikki minuutit. Puolivälierässä hänet vaihdettiin jatkoajan viimeisellä minuutilla pois. Espanja pelasi turnauksessa kuusi peliä pudottuaan välierissä.

Heti EM-turnauksen jälkeen Pedri lähti Espanjan matkaan olympiaturnaukseen. Avausottelussa Egyptiä vastaan Espanjan maalihanat olivat tukossa, ja pistesaldo karttui ainoastaan maalittomasta tasapelistä tulleella pisteellä.

Olympiaturnauksessa pelataan pelaajilla, jotka ovat syntyneet 1. tammikuuta 1997 tai myöhemmin. Lisäksi joukkueissa saa olla kolme yli-ikäistä pelaajaa. Vuonna 2002 syntynyt Pedri täyttää ikävaatimukset kirkkaasti.

Seurajoukkue Barcelona ei silti ole ollut järin innostunut päästämään nuorta pelaajaansa toiseen maajoukkueturnaukseen. Goal.com-verkkosivuston mukaan seura yritti estää pelaajan valinnan.

Erityisen kitkeriä kommentteja valintaa kohtaan esitti päävalmentaja Ronald Koeman. Koeman teki kesän aikana selväksi, että toivoo Pedrin jättävän olympialaiset väliin.

”Jalkapalloilijalle kaksi huipputason kilpailua samana kesänä on liikaa. Pep Guardiola on sanonut tämän aiemmin, ja minä olen samaa mieltä hänen kanssaan”, Koeman sanoi Goal.comin mukaan.

”Hän pelasi liki kaikki minuutit sarjakaudella ja liki kaikki minuutit EM-kisoissa. Sen jälkeen neljän päivän tauko ennen lentoa Japaniin olympialaisten takia. Se ei ole ideaalitilanne. Se on liikaa.”

Pedrille kertyvä ottelumäärä on jalkapalloilijalle varsin suuri. The Guardian on laskenut, että avauspeli olympialaisissa oli Pedrin 66. 322 päivässä eli alle 11 kuukaudessa. Viime kauden alku myöhästyi koronavirus­pandemian takia, joten ottelut pelattiin hieman normaalia tiiviimmällä tahdilla.

Samaan aikaan Pedrin jatkaessa kauttaan, Espanjan liigan kauden alku lähestyy. Ensimmäinen kierros on ohjelmassa elokuun toisena viikonloppuna eli vain viikko olympialaisten päättymisen jälkeen.

Koeman sanoo ajattelevansa, että olympialaisissa kyse on ensisijaisesti muista lajeista kuin jalkapallosta.

”Ymmärrän, että pelaajat haluavat pelata, mutta meillä on tiukka aikataulu ja meidän pitää suojella pelaajia”, Koeman sanoi.

Pedri itse suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti. Goal.com siteeraa radiohaastattelua, jossa Pedri on kommentoinut asiaa.

”Ymmärrän Barcelonan näkökulman, koska olen pelannut paljon. Mutta haluan kertoa heille, että palaan hyvin levänneenä.”