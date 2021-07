Lotta Hintsan äiti saa tietää vain ”valikoidut palat” tyttärensä seikkailuista maailman korkeimmilla vuorilla – näin perheen suhtautuminen on muuttunut

Eleonoora Hintsa kertoo, että siskon kiipeäminen herättää ristiriitaisia tuntemuksia.

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsan, 32, seikkailut maailman korkeimmilla vuorilla tarjoavat jännityksen hetkiä myös hänen perheelleen.

Hintsan edesottamuksia seuraa tiiviisti kaksi siskoa, veli ja äiti. Kaksi vuotta Lottaa nuorempi pikkusisko Eleonoora Hintsa kertoo, että perheen suhtautuminen kiipeämiseen on muuttunut ajan myötä.

”Alussa jännitti hirveästi ja mietti, onko turvallista ja onko kaikki otettu huomioon”, hän kertoo.

”Kun aikaa on kulunut, olen huomannut, että Lotta pyrkii huomiomaan kaiken, mihin pystyy vaikuttamaan. Hän on kehittynyt urheilijana ja kypsynyt ihmisenä, se on rauhoittanut omaakin mieltäni.”

Eleonoora Hintsa.

Siskon kiipeäminen herättää ristiriitaisia tuntemuksia, mutta päällimmäisenä on kuitenkin onnellisuus toisen puolesta.

”Lotta on minulle tärkeimpiä ihmisiä maailmassa, niin siinä mielessä on vaikeaa, kun hän joutuu olemaan paljon poissa.”

”On kuitenkin aivan ihanaa, että hän on löytänyt asian, joka inspiroi. On itsellenikin inspiroivaa, kun hän on löytänyt asian, joka häntä noin paljon innostaa.”

Viestimisen tiheys riippuu pitkälti kohteena olevasta vuoresta. Broad Peakilla Lotta Hintsalla on käytössä nettiyhteys perusleirissä, joten viestiminen onnistuu vaivattomasti.

Ylemmissä leireissä käytössä on vain satelliittipuhelimen viestit, joten päivitysten välit voivat venähtää pitkiksikin. Tietämättömyys onkin kotijoukoille pahempaa kuin vaikeuksista kuuleminen.

”Se on varmasti kaikkein vaikeinta, jos ei saa yhteyttä”, Eleonoora Hintsa sanoo.

Perheellä on yhteinen whatsapp-ryhmä, jossa kuulumisia vaihdetaan kaikesta muustakin kuin menossa olevasta vuorikiipeilystä.

Eleonoora kuvailee siskoaan avoimeksi ja suoraksi, mutta ihan kaikkia yksityiskohtia ei vuorilta kuitenkaan koko perheelle tule.

Lotta kertoo, että hänen äitinsä saa ”valikoidut palat” hänen ja kiipeilypari Don Bowien seikkailuista, jotta huoli ei kasvaisi liian suureksi.

”Äiti sanoi, että on lukenut Hesarin juttuja, ehkä hänen ei tarvitsisi.”

”Hän on yhteyksissä myös Donin äidin kanssa, joten päivittävät toisilleen tietoja.”

Hintsan sisarukset eivät ole valinneet niitä kaikkein tavallisimpia urheilulajeja. Lotta kiipeää vuoria, Annastiina Hintsa juoksee ultramatkoja aavikolla, ja Eleonoora on niin ikään jäänyt koukkuun ultrajuoksuun.

”Muistan, että äiti joskus on sanonut, että ’voi kun teillä olisi jotain vähän rauhallisempia harrastuksia. Ettekö voisi pelata shakkia tai jotain?’ Taidetaan olla aika meneväistä sorttia”, Eleonoora toteaa ja naurahtaa.

Lotta Hintsa ja Don Bowie ovat olleet Broad Peakilla reilut puolitoista kuukautta, ja Hintsa myöntää ajatusten karkailevan välillä muihin maisemiin.

”Pikkuhiljaa olisi kiva nähdä muita ihmisiä ja tehdä perusjuttuja. Kun netti toimii, olen katsellut muiden kesäkuvia. Olisi kiva laittaa kesämekko päälle.”

Torstaina Hintsa söi viimeiset salmiakkinsa, mikä oli takaisku – joskaan ei ihan vakavimmasta päästä.

”Haluaisin ostaa ison säkin irtokarkkia. Olisi kiva vain mennä ostamaan ihan jäätävä määrä ja syödä mitä huvittaa.”

Ihan vielä ei salmiakkivarastoja kuitenkaan pääse täydentämään. Sääennusteet näyttävät siltä, että Hintsa ja Bowie pääsevät yrittämään 8 051 metrin korkuisen Broad Peakin huipulle mahdollisesti viikonloppuna.