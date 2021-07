Christine Ongare on kulkenut pitkän tien Tokioon.

Lempinimet Mammy ja Ghetto Girl määrittävät osuvasti sen, kuka Christine Ongare on ja mistä hän tulee.

Nousu olympiaurheilijaksi vaatii kovaa työtä jokaiselta, mutta kenialainen Ongare, 27, on kulkenut Tokioon pidemmän tien kuin moni muu. Itse asiassa harvan lähtökohdat ovat kehnommat kuin hänellä.

Ongare varttui yksinhuoltajaäidin perheessä nairobilaisessa slummissa. Hän kertoo ruotsalaislehti Aftonbladetille, kuinka usko ajoi heitä eteenpäin haastavissa oloissa.

Toisaalta tiukka kasvatus vei hänet vaikeuksiin.

”Äitini oli aina niin ankara, kun vietin aikaa poikien kanssa, joten halusin uhmata häntä ja kokea, millaista se olisi”, Ongare sanoo.

Selviytymistaistelu sai uuden käänteen, kun Ongare tuli äidiksi 12-vuotiaana.

”Se oli henkisesti vaikeaa. Kaverini loukkasivat minua ja pitivät hauskaa kustannuksellani, mutta sanoin jo silloin, ettei tehtyä saa tekemättömäksi.”

Ongaren äiti jäi hoitamaan pientä Maxwell-poikaa, kun hän pakeni pilkkaa isoäitinsä luo ja keskittyi opiskeluun. Omalle pojalleen hän oli enemmän isosisko kuin äiti.

Nyt Maxwell on jo 15-vuotias. Ongaresta tuli olympiaurheilija maaliskuussa 2020, kun hän sijoittui kolmanneksi Afrikan olympiakarsinnoissa.

”Olen elänyt kovan elämän, enkä oikeastaan halua puhua siitä. Äitini otti vastuun lapseni kasvatuksesta, koska olin itse pieni lapsi silloin”, Ongare sanoi olympiapaikan varmistuttua yhdysvaltalaiselle CNN:lle.

Ongare kertoi CNN:lle harrastaneensa muun muassa jalkapalloa ja akrobatiaa ennen kuin löysi nyrkkeilyn.

”Nyrkkeily on kaikki, mitä minulla on. Sanotaan, että kun kaatuu, on noustava taas ylös. Tein näin ja tapasin hyviä valmentajia, jotka antoivat minulle motivaatiota. Olen tullut sieltä tänne asti.”

Ongare nousee olympiakehään sunnuntaina, jolloin hän kohtaa filippiiniläisen Irish Magnon.

Kenialainen ilmoitti jo viime vuonna kotimaansa suurimpiin televisiokanaviin kuuluvalla NTV:llä haluavansa voittaa olympiakultaa. Nyt hän kertoo Aftonbladetille tavoittelevansa olympiamitalia ensimmäisenä afrikkalaisena naisnyrkkeilijänä.

”Minulla ei tällä hetkellä ole mitään tapaa ansaita rahaa. Unelmani on pystyä rakentamaan pieni talo ja käynnistää sellainen liiketoiminta, joka auttaa minua ja perhettäni myös urani jälkeen.”