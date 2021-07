Henri Ruoste ratsastaa lauantaina kovatasoisessa ryhmässä, jatkopaikka on taattu vain kahdelle parhaalle

Henri Ruoste kilpailee lauantaina olympialaisten kouluratsastuksessa Kontestro Db -hevosellaan kovatasoisessa C-ryhmässä.

Kouluratsastaja Henri Ruosteen kisavuoro varmistui lajin ensimmäiseksi kisapäiväksi Tokion olympialaisissa.

Ruoste ratsastaa lauantaina Kontestro Db -hevosellaan kovatasoisessa C-ryhmässä, jossa ovat mukana muun muassa maailmanlistan kakkonen Jessica von Bredow-Werndl hevosellaan TSF Dalera, Hollannin joukkueen Hans Peter Minderhoud Dream Boylla ja Britannian Carl Hester ratsullaan En Vogue.

Kaksipäiväisessä kilpailussa 60 ratsukkoa on jaettu kuuteen ryhmään, joiden kaksi parasta jatkaa henkilökohtaiseen finaaliin. Finaalipaikan keskiviikoksi saa myös kuusi muuta ratsukkoa tulosten perusteella.

Kisajärjestelmä on ensi kertaa käytössä, eikä Ruoste käytä energiaa kapinaan.

"Jos voisin siihen itse vaikuttaa, olisi se voinut olla jotain muuta. Mutta näillä mennään. Tämä on ensimmäinen kerta, kun on tällainen systeemi. Voin vain tehdä parhaani”, Ruoste sanoi Ratsastajainliiton tiedotteessa.

Kontestro Db läpäisi perjantaina aamulla eläinlääkärin suorittaman hevostarkastuksen. Hevosella on ratsastuskeskuksessa ilmastoidut sisätilat, mutta kostea ja helteinen sää on hevosillekin raskas.

"Konsta on matkoilla vähän huono syömään ja juomaan. Teemme täällä kaikkemme sen parhaaksi. Sillä on koko ajan edessä pullovettä, ja välillä makuvettä”, kertoo Ruoste Kontestron hoidosta, jossa tärkeässä roolissa on hevosenhoitaja Sara Liljeström.

Ruoste ratsastaa omassa ryhmässään kahdeksantena.