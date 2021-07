Penkkiurheilijan kisakunto on jälleen koetuksella, kun olympialaiset Tokiossa pyörähtävät käyntiin. Jalkapallon EM-kisat päättyivät vasta äskettäin, ja nyt pitäisi jaksaa taas uusi tv-maraton.

Kahden viikon rypistys on EM-kisoja lyhyempi, mutta jokainen päivä on pakattu täyteen hienoja urheilulajeja. Kisalähetyksiä on tarjolla aamusta iltaan, ja Japanissa kun ollaan, aamut ovat usein valitettavan aikaisia katsojalle.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen valmistautuu kovaan kisarupeamaan.

Mikä siis neuvoksi? Miten kisakuntoa pidetään yllä optimaalisesti? Jos olympialaisista haluaa selvitä, asiaan on suhtauduttava samalla vakavuudella kuin itse kilpailijatkin.

HS kysyi apua ongelmaan Työterveyslaitoksen vanhemmalta tutkijalta Sampsa Puttoselta. Puttonen on itsekin urheilumies, ja aikoo seurata olympialaisia parhaan kykynsä mukaan. Tässä ovat hänen tärkeimmät vinkkinsä penkkiurheilijalle.

1. Älä muuta sohvalle

Penkkiurheilussakin omasta kunnosta täytyy huolehtia, ja niinpä kisatapahtumien välillä olisi hyvä käydä liikkumassa. Sohvalla makoilu on mukavampaa, kun tuntee olonsa virkeäksi ja jokaista kehon osaa ei kolota yhtä aikaa.

Myös pääkoppa kiittää, kun se saa säännöllisesti raitista ilmaa.

”Virkeänä pystyy nauttimaan katsomisesta, ja sehän on pääasia. Ettei vain väsyneenä jurnuta siinä tv:n edessä. Jos on väsynyt, niin se vaikuttaa jaksamisen lisäksi motivaatioon ja kykyyn innostua kisoista”, Puttonen kertoo.

Sohvalta tulisi nousta liikunnan lisäksi myös tapaamaan läheisiä ja ystäviä.

”Sosiaalinen elämä, kumppanit ja perhe ovat siinä ympärillä, ja niitäkin joutuu vähän huomioimaan.”

Ystävien kanssahan voi puhua vaikka olympialaisista – jutunjuurta syntyy helposti!

2. Poimi rusinat pullasta

Ratsastusta, kiipeilyä, jousiammuntaa, purjehdusta... Mitä sitä katsoisi? Valinnanvaraa olympialaisissa on aina liiaksi.

Puttosen mukaan ylikunto ja kisaväsymys ovat todellisia uhkia, kun katsottavaa on enemmän kuin tunteja vuorokaudessa.

”Tällaisessa ’pitkän matkan kisassa’ suunnittelu on tärkeää. Ei kannata ahnehtia, vaan tehdä hieman ennakkotyötä ja tutkia, mitä sieltä on tulossa. Sitten vain ruksia ne tapahtumat, jotka ovat itselle tärkeitä”, hän neuvoo.

Esimerkiksi jalkapallon EM-kisoissa Puttonen huomasi mielenkiintonsa laskevan heti alkulohkojen jälkeen.

”Meinasi käydä se perinteinen, että aloin alussa katsomaan ja meinasin kyllästyä kesken kaiken. Täytyy yrittää nyt niin, etten käytä alussa kaikkea intoa.”

Koostelähetykset ovat penkkiurheilijan pelastus olympialaisten aikana. Livenä seuraamisen voi säästää itselle kaikkein tärkeimpiin tapahtumiin.

3. Ummista silmäsi

Unirytmin säilyttäminen on iso ongelma, kun kisat ovat Japanissa. Kilpailupäivät käynnistyvät Suomen aikaa varhain aamuyöstä.

Nukkumista ei kannata laiminlyödä – varsinkin, jos kisarupeaman ohessa on jaksettava käydä töissäkin. Univaje kasaantuu nopeasti ja jo parissa viikossa itsensä voi ajaa täysin loppuun.

”Kannattaa miettiä ennakkoon, että haluaako siihen loukkuun mennä. Viikon päästä on ihan finaalissa, vaikka kisat ovat vasta alussa. Alkuinto voi kostautua”, Puttonen varoittaa.

”Tämä on maraton, ei pikajuoksu. Palautumisesta täytyy huolehtia.”

Kaikki penkkiurheilijat tietävät, miltä tuntuu pilkkiä sohvalla keskellä yötä. Kun tv:n viimein sulkee, huomaa, ettei kisasta jäänyt mieleen mitään. Urheilua on keskimäärin mukavampi katsoa silmät auki, kuin silmät kiinni.

”Jos koko ajan meinaa nukahtaa, se ei ole mikään suurin nautinto enää”, Puttonen tietää.

4. Syö vihreää välillä

Ruokapuoli on oleellinen osa kisakatsomoa. Herkullista syötävää on nykyään helppo tilata vaikka kotiovelle, mutta ahmimisessa olisi hyvä pitää järki mukana.

Puttonen korostaa, että penkkiurheilijan ruokavalion tulisi muistuttaa edes jollain tavoin oikean urheilijan ruokailutottumuksia.

”Kisaeväisiin kuuluu tietysti kaikkea kivaa naposteltavaa, mutta mukaan pitäisi saada jotain sellaistakin, joka pitää pidemmällä aikavälillä jaksamista yllä. Pelkkä pizza ja sipsi ei toimi siinä mielessä.”

”Jos haluaa pysyä hyvässä kisakunnossa, kannattaa syödä välillä kevyempääkin ruokaa. Monesti kisafiilis kuitenkin vie mukanaan, ja otetaan enemmän olutta ja sipsiä.”