Koripallomaajoukkueen vakiokasvoihin kuuluva Mikael Jantunen pelaa ensi kaudella Belgian liigan menestysseurassa Oostendessa.

Mikael Jantunen on pelannut Suomen A-maajoukkueessa 23 maaottelua. Kuva helmikuussa Sveitsiä vastaan pelatusta EM-karsintaottelusta.

Suomen miesten koripallomaajoukkueesta tuttu Mikael Jantunen pelaa ensi kaudella Belgian liigan menestysseura Oostendessa. Kaksi edellistä kautta vierähtivät yliopistokoripallon parissa Utahissa.

"Päällimmäisin tavoitteeni on voittaa seuran kanssa mahdollisimman paljon. Lisäksi pyrkimyksenä on saada lisää kokemusta ja kehittyä paremmaksi pelaajaksi. Tarkoituksena on tehdä kovaa työtä ja ansaita isoja peliminuutteja”, 205-senttinen Jantunen mietiskeli tiedotteessa.

Pelaaja pyöritteli tulevaksi seurakseen paria vaihtoehtoa.

"Mestareiden liigan paikka oli todella iso plussa, joka helpotti päätöksentekoa. Kiva päästä pelaamaan kansainvälistä sarjaa ja vähän ottaa mittaa Lassin [Tuovi] Strasbourgistakin kauden aikana”, Jantunen viittasi maajoukkueen taustoilta tuttuun valmentajaan.

Jantunen, 21, on pelannut maajoukkueessa 23 ottelua, pussittanut 6,5 pistettä ottelussa ja kahminut 4,2 levypalloa.