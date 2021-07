Autosport: Valtteri Bottas on Alfa Romeon ”päätavoite”, Kimi Räikkösen F1-ura näyttäisi päättyvän kuluvaan kauteen

Suomalaiskuljettaja Valtteri Bottasta uumoillaan formula ykkösten huhuissa Alfa Romeo -tallin kuljettajaksi ensi kaudeksi, mikäli jatkopestiä Mercedes-talliin ei suomalaiskuljettajalle irtoa. Asiasta raportoi arvostettu Autosport-sivusto.

Mercedes päättää F1:n elokuisen kesätauon aikana, pitääkö se Bottaksen vai nostaa George Russellin Lewis Hamiltonin tallitoveriksi. Tallin mukaan päätöstä ei ole vielä tehty ja Bottas pyrkii yhä vakuuttamaan Mercedes-johdon siitä, että sopimusta kannattaa jatkaa.

Mutta mikäli Mercedes päätyy Russelliin, mitä vaihtoehtoja Bottaksella on? Siirto Russellin korvaajaksi Williamsin rattiin on ollut esillä spekulaatioissa, mutta Autosportin mukaan ”korkean tason lähteet” ovat paljastaneet, että Bottas on Alfa Romeon ”päätavoite”.

Alfalla ajavan Kimi Räikkösen jatko ensi kaudella alkaa samalla näyttää ”yhä epätodennäköisemmältä”.

Autosport spekuloi, että Alfa Romeon omistaja Finn Rausing ja tallipäällikkö Fred Vasseur eivät kiirehdi ensi kauden kuljettajakuvioiden kanssa, vaan mieluummin odottavat, mitä suurtallit Mercedes ja Red Bull tekevät.

”Katsotaan miten markkinat kehittyvät. Luulen, että kuten aina, paikat täyttyvät ensin ylhäältä. Eli Mercedeksen on tehtävä päätös ja sitten Red Bullin on tehtävä päätös. Ja jossain vaiheessa meillä on joitain vaihtoehtoja tarjolla, ja siinä vaiheessa teemme päätöksemme”, Vasseur pohti viime viikonlopun Britannian gp:n yhteydessä.

Mercedes-pomo Toto Wolff puolestaan kehui Britannian gp:n jälkeen Bottasta jälleen kerran ”joukkuepelaajaksi”, kun Bottas avitti Hamiltonin voittoon. Bottaksen tulevaisuudesta tallipäällikkö suostui toteamaan jossittelevalla, mutta mielenkiintoisella tavalla.

”Jos annamme paikan jollekulle muulle, velvollisuuteni on taata hänelle hieno tulevaisuus. Koska sen hän ansaitsee”, Wolff sanoi F1:n sivustolla.

”Hän on ollut kaikkien aikojen parhaan F1-kuljettajan tallitoveri”, eikä tuossa paikassa ole aina kovin helppoa loistaa. Mutta hän on fantastinen.

Valinta Bottaksen ja Russellin välillä on Wolffin mukaan ”strateginen”. Päätöstä ennen käydään keskustelut kummankin ehdokkaan kanssa.

”Kyseessä on enemmänkin strateginen päätös siitä, jatkammeko nykyisellä kokoonpanolla vai olemmeko uskaliaampia ensi vuonna”, Wolff pyöritteli.